Třetí den v řadě mi únik zakázali. Otruba se sžívá s Tour: Na začátku byly nohy líné

O volném dni si chtěl s kolegy z týmu relaxačně vyjet na kávu, jenže plán měl háček. „Bydlíme v horách, takže snad nějakou kávu najdeme a na hotel se musíme vrátit na takový kopec. Bude těžké jen tak protočit nohy,“ špekuloval.
A co vaše nohy říkají po prvním týdnu Tour de France, navíc dvou dnech v dlouhém úniku?
Zatím jsou spokojené. Do závodu jsem nastoupil hodně čerstvý. Když nepočítám mistrovství republiky, tak jsem naposled jel Lutych na konci dubna. Takže jsem v Barceloně cítil, že mi trošku chybí tempo, pozice v balíku, aj ty nohy byly takové líné. Ale s každou etapou se to lepší.
Z auta se mě ptali, co to v tom úniku vymýšlíme, že něco takového ještě nikdy neviděli.