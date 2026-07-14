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Třetí den v řadě mi únik zakázali. Otruba se sžívá s Tour: Na začátku byly nohy líné

Alžběta Marešová

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Jakub Otruba se chystá převzít si bidon v úniku osmé etapy Tour. | foto: A.S.O./Thomas Maheux

Má za sebou svých prvních devět dnů na Tour de France. Nemůže sice říct, že podobně jako jiní debutanti Isaac del Toro nebo Olav Kooij už vyhrál etapu, i tak byl Jakub Otruba v závěru úvodního týdne nepřehlédnutelný. Celkem 313 kilometrů zatím strávil před pelotonem a už plánuje další. „Od toho tu jsem,“ usmívá se osmadvacetiletý cyklista týmu Caja Rural.

O volném dni si chtěl s kolegy z týmu relaxačně vyjet na kávu, jenže plán měl háček. „Bydlíme v horách, takže snad nějakou kávu najdeme a na hotel se musíme vrátit na takový kopec. Bude těžké jen tak protočit nohy,“ špekuloval.

Tour de France 2026

A co vaše nohy říkají po prvním týdnu Tour de France, navíc dvou dnech v dlouhém úniku?
Zatím jsou spokojené. Do závodu jsem nastoupil hodně čerstvý. Když nepočítám mistrovství republiky, tak jsem naposled jel Lutych na konci dubna. Takže jsem v Barceloně cítil, že mi trošku chybí tempo, pozice v balíku, aj ty nohy byly takové líné. Ale s každou etapou se to lepší.

Z auta se mě ptali, co to v tom úniku vymýšlíme, že něco takového ještě nikdy neviděli.

Jakub Otrubao úniku v 7. etapě Tour de France

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