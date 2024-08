Už mám agenta! I lepší stáj. Cyklista Otruba o ambicích a posunu o patro výš

Otruba svůj přesun prozrazuje v rozhovoru pro iDNES.cz. „Ale konkrétní tým povědět nemůžu, chtějí to oznámit oficiálně až koncem měsíce,“ vysvětluje lídr ATT.

Otruba začínal svoji jezdeckou kariéru v prostějovském klubu TUFO Pardus, následně působil pět let v Elkov–Kasper a na začátku loňské sezony přešel právě do ATT. Po celou dobu se snažil vyjet si zájem od zahraniční stáje, jež by ho v nejlepším případě katapultovala až do World Tour. „To je pořád můj cíl, na tom se nic nemění,“ ujišťuje Otruba.

Velmi se zviditelnil loni, na prestižní Czech Tour dojel jako třetí muž celkového pořadí, na mistrovství České republiky zase vyhrál časovku. Jenže neměl žádného agenta, a možná i proto se za lepším nepřesunul, byť v kontaktu se známými stájemi byl.

Dřív jste říkal, že sehnat dobrého agenta je náročná disciplína a že jste si tak všechno musel domlouvat sám. Co vše to obnáší?

Musíte mít kontakty. Když napíšete nějaké stáji na e-mail, který najdete na jejich stránkách, pravděpodobnost, že vám někdo odepíše, se blíží nule. Takže musíte znát maséry, mechaniky nebo jezdce z Česka či Slovenska, kteří vám mohou zprostředkovat kontakt na manažery a trenéry. Je důležité dostat se k těm lidem blíž, protože takhle psát někam na Facebook a podobně nedává moc smysl. Na druhou stranu je lepší jít tomu naproti než čekat, že se někdo ozve.

Letos už jste si ale agenta sehnal.

A i proto přišla ta změna. Letos v květnu se mi právě ozval jeden manažer s tím, že mě sleduje další dobu a že by mi byl schopný nabídnout právě smlouvy do některého z druhodivizních týmů. Je to příjemné, můžete se konečně soustředit jenom na cyklistiku a neřešit budoucnost. Tím, že to přišlo už v květnu, tak o to lépe, mohl jsem závodit naplno, bez nějakého stresu. Loni jsem pořád někde něco sháněl a měl nervy, co a jak bude.

Možná je tak paradoxní, že jste měl loni lepší výsledky než letos, ne? Na loňské Czech Tour jste skončil třetí, letos až osmapadesátý.

Máte pravdu, ono si občas tělo a hlava dělají, co chtějí. Na Czech Tour jsem ladil formu fakt dlouho, nejlépe, jak jsem uměl, byl to takový můj vrchol tohoto roku. Je to fakt velký závod, kde je spoustu dobrých týmů, a hlavně se to jede u mě doma. Ale bohužel, někdy se dějí věci, které nechceme. Už v pondělí týden před Czech Tour jsem se ráno probudil a fakt jsem ani nemohl skoro chodit. Neměl jsem vůbec sílu a bylo to horší a horší. Tělo jsem měl v nějakém nouzovém stavu, nemohl jsem moc dýchat, takže na závodě jsem byl tak na sedmdesáti procentech svého výkonu. Asi jsem chytil nějakou nemoc, nevím, ale mrzí mě, že to nevyšlo. Byl to takový poslední velký závod letošní sezony.

Navíc ve světové konkurenci.

Stále přijíždí mnohem víc kvalitních týmů, ale jenom to by mě neodsunulo o padesát míst. Nicméně je pravda, že Czech Tour roste a v příštích letech může být i na úrovni dalších národních tour, které jsou prestižní. Třeba jako Kolem Polska nebo Kolem Německa, což jsou velké etapáky, kam jezdí velké týmy.

Jakub Otruba

Když připomenu váš loňský triumf v časovce na mistrovství ČR, kde jste byl letos třetí, budete souhlasit s tím, že loni jste měl povedenější sezonu než letos?

Prozatím ano. Já už jsem měl špatný start roku, na konci února jsem si před prvním závodem v Řecku zlomil palec. Byl jsem mimo kolo nějakých sedm dní, pak jsem začal pomalu jezdit doma. Ale když chybíte na začátku, je to znát. První závody mi hodně chyběly, což byl asi ten největší problém. Věřím však, že teď jde jenom o takový měsíc dva, které byly horší v momentě, kdy jsem měl mít formu. Ale teď určitě udělám lepší závěr sezony.

Usilujete o vítězství v Českém poháru, průběžně vedete, poslední závod se jede 1. září. Změnil by triumf vaše hodnocení aktuálního ročníku?

No, už jsem ho vyhrál i loni, takže asi moc ne. (směje se) Ale samozřejmě je to cíl. Seriál je zatím velmi vyrovnaný, takže to bude těžké. Každopádně pak máme jeden etapák v Itálii a první týden v říjnu máme šestidenní CRO Race, což je závod s velkými týmy, takže hlavně na něj teď ladím formu.

Jak po dvou letech hodnotíte přesun ze stáje Elkov-Kasper do ATT Investments?

Už jsem po těch pěti letech potřeboval změnu, z Elkovu jsem odešel v dobrém. Jinak bych si vyčítal, že jsem nezkusil nic jiného. No a tím, že se teď posunu do kategorie Pro Teams, si myslím, že to byl krok správným směrem.

A pomýšlíte stále i na elitní kategorii World Tour?

Jo, určitě po tom ještě pohlížím, protože si myslím, že bych tam místo měl a že bych na to měl i výkonnostně.

Jakub Otruba z týmu ATT Investments během Czech Tour

Ale problém je asi váš věk, což?

Je to tak, obzvláště při existenci development týmů velkých stájí, které si piplají talenty od sedmnácti osmnácti. Mají stejné know-how jako hlavní týmy, výživu, taktiku…. Takže pak rozdíl mezi kontinentálními týmy (celky třetí kategorie, jako např. ATT Investments nebo Elkov–Kasper) je takový, že elitní stáje raději sáhnou do svého development týmu, kde mají svého mladého jezdce. Raději si vytáhnou jeho než staršího jezdce z trojky. Vyjet si worldtourové angažmá z konti týmu, je fakt čím dal tím těžší. Ono, i když se na to podíváte z pohledu worldtourových týmů, tak mě vidíte jako závodníka, jemuž bude příští rok sedmadvacet a sedm let tady jezdí jenom v českých kontinentálních týmech. Byť má výsledky, tak pro ně to není záruka toho, že by byl výhodný nebo lepší než někdo z developmentu.

I proto jste rád za posun do kategorie Pro Teams?

Určitě. Jste víc na očích, jezdíte větší, kvalitnější závody. Je to posun vpřed a cesta z dvojky do World Tour je přeci jenom snazší.

Na druhou stranu, není 27 let ideální cyklistický věk?

Asi ano. Zrovna jsem někde četl, že kolem 27, 28, 29 by měl být cyklista v topu. Ale zase po třicítce už to může jezdec vynahradit zkušenostmi, je chytřejší, umí závodit a má třeba i to, co mu dřív chybělo a brzdilo jej.

Letos jste byl i v širší nominaci na olympijské hry. Prozraďte, pomýšlel jste na Paříž?

No, na časovku jsme tam jako Česko neměli dlouho, dlouho jediné místo. Nakonec jsme měli jedno místo v časovce a silniční cyklistice, ale nutno podotknout, že Mathias Vacek měl letos suprovou formu. A i kdyby nejel on, pořád tam byl třeba i Pavel Bittner nebo Adam Ťoupalík, takže jsem olympiádu bral jenom jako teoretickou možnost. Navíc myslím, že Mathiasovi seděl i profil trati, nebyla to úplně rovinatá časovka.

Trio nejlepších mužů časovky na mistrovství republiky v Jevíčku. Zleva: Josef Černý, Mathias Vacek a Jakub Otruba.

Hodně českých jezdců říkalo, že letos byl Mathias Vacek až nedosažitelný, souhlasíte?

Určitě. Viděli jste to i na mistrovství ČR, Pepovi Černému v časovce naložil přes dvě minuty, a to je Pepa Černý jezdec, který ty časovky vyhrával prakticky pořád. Tam je vidět ten skok, který Mathias udělal.

Chtěl byste se podívat na olympiádu za čtyři roky?

Určitě, na druhou stranu v našem sportu olympijský závod, nechci říct, že nemá velký význam, ale prestižnější je třeba Grand Tour nebo mistrovství světa. Kdybyste se zeptal někoho jiného, myslím, že by řekli, že by raději jeli na Grand Tour než v Los Angeles za čtyři roky.

Co vy osobně považujete za svůj největší cyklistický úspěch?

Asi si nejvíc cením loňského třetího místa na Czech Tour. Tím, že to bylo před domácími fanoušky, rodinou, to má o to větší význam, než kdyby to byl etapák někde ve Francii, Německu či Rakousku.