Doteď spolu dva Olomoučané tráví čas. „Pokud nám to umožní program, každý máme totiž závodní harmonogramy jiné. Ale když jsme oba doma, vždy spolu trénujeme,“ říká Otruba.

I on by rád jednou vyšplhal na cyklistický Olymp. Letos k tomu dělá zatím největší krok. Od začátku roku totiž poprvé ve své kariéře jezdí v zahraničním týmu – druhodivizní španělské stáji Caja Rural Seguros RGA.

„Je to sen, který jsem si splnil,“ vykládá Otruba v rozhovoru pro iDNES.cz. Na naplnění velkého cíle, tedy živit se cyklistikou v zahraniční stáji, si musel počkat až do 27 let. Nicméně povedlo se. A teď by někdejší jezdec českých týmů Elkov-Kasper a ATT Investments chtěl ještě dál… Třeba na další velkou cyklistickou klasiku – španělskou Vueltu.

Jak je reálné, že vás na konci srpna skutečně uvidíme na startu Vuelty?

Je to ve hře, ale můj tým ještě čeká, než potvrdí finální nominaci.

Vy osobně si dáváte jaké šance?

Počítám s tím, že bych mohl jet. Je tam totiž hodně etap, které nejsou nijak těžké, takže tam bude souboj o únik. A to je právě to, co mi sedí. Naše taktika bude asi chodit do úniků, přinejlepším vyhrát etapu nebo aspoň být vidět. Protože v takové konkurenci, které na Vueltě bude, bude hrozně těžké útočit na nějaké dobré celkové pořadí, myšleno třeba top deset. To nevím, co by se muselo stát. Takže si myslím, že bych místo mohl mít. Do konce měsíce snad budu vědět.

Na konci minulého týdne jste si v novém dresu připsal první vítězství, když jste ovládl etapu menšího portugalského závodu Torres Verdas. V bodové klasifikaci jste byl třetí, mezi vrchaři druhý a i váš tým nakonec bral stříbro. Je to důkaz, že v novém působišti máte dobrou roli?

Oni si na mně cení, že jsem závodník, kterého můžou postavit všude. Máme hodně ryzích vrchařů, sprinterů a pak mě. V týmu ví, že když bude potřeba, můžu klukům pomoct snad kdekoliv. V úniku, před cílem, v kopci. Berou mě jako pracovní sílu. Možná levnou (smích). Ale já jsem s mojí rolí spokojený. Jsem rád, že mám nabitý program závody, to je přesně to, co jsem po sedmi letech v Česku potřeboval. Závody vás posouvají, každý etapák se něco naučím.

Šlo v Portugalsku o váš nejlepší letošní závod?

Vyhrávat je vždy to hlavní, co se počítá. Ale já si o trochu víc přeci jen vážím mistrovství České republiky, kde jsem skončil čtvrtý v klasickém závodu s hromadným startem a třetí v časovce. Jasně, je to brambora a bronz, ale je tam více kvalitních závodníků. Vyhrát etapu v Portugalsku samozřejmě bylo super, ale byl to závod kategorie 2.2., kde jely hlavně domácí a španělské týmy. Ten level nebyl tak vysoký jako u ostatních závodů. Byl to super závod, ale upřímně jsem ani moc nevěděl, co od toho čekat.

Jak se tedy rodilo vaše vítězství?

Vyhrál jsem hned první den, to byl těžký úsek. Hodně foukalo do zad, ale bylo to nahoru dolů. Zkusil jsem první nástup a balík mě nechal jet. Myslel jsem, že mě tak do čtyřiceti kilometrů v pohodě sjedou. Ale v pelotonu neměl kdo tahat, takže nakonec jsem dorazil do cíle s minutovým náskokem. Skvělý pocit! V těchto nižších závodech máme jasný cíl vyhrávat, to nám hned z týmu řekli, že je to náš plán.

Vy jste takový únikový specialista, což? Podobně se rodilo i vaše předloňské třetí místo v etapě na Czech Tour nebo vaše dva celkové triumfy v Českém poháru ŠKODA Cup.

Jo, když si to vezmu, tak všechny moje výhry byly z většího úniku. Pokud chci vyhrát závod, musím přes únik. Je to něco, na co bych měl mířit. Takže snad jsem si u týmu před Vueltou udělal oko!

Sám jste říkal, že jste po českých stájích jako profík strávil sedm let. Do zahraničí jste chtěl dlouho, což jste si splnil. S rolí v týmu jste spokojený, co obecně vaše spokojenost ve španělské stáji?

Moc si to pochvaluju! Předtím, než jsem sem šel, jsem slyšel názory, že tady zažiju pověstnou jižanskou mentalitu. Že tady budou všichni laxní, mít na všechno čas… Že budu jen tak jezdit, že každý bude závodit na sebe, že budu trénovat sám. Po osmi měsících můžu říct, že to vůbec není pravda. Náš tým funguje už nějakých dvacet let a vše je perfektní. Od logistiky přes mechaniky až po maséry. Všichni si do puntíku plní svoje úkoly a přijde mi, že svoji práci mají rádi. To se pak odráží na náladě v týmu a fakt to jde poznat. Máme dokonce výživového poradce, specialistu na biomechaniku, ten s námi pořád něco řeší, až jsem překvapen, jak moc jde tým do hloubky.

Takže se vám ani nechce měnit působiště?

Cíl je WorldTour, jezdit mezi elitou, to jsem vám při rozhovoru říkal už loni a pořád to platí. Ale tady v dvojce, kategorii ProTeams, je to taky úplně v pohodě. Pokud se nenaskytne něco lepšího, určitě bych rád zůstal. Ale uvidíme.

Nebál jste se, když jste před rokem slýchával, co vás může ve Španělsku čekat?

Ani moc ne. Ve stáji jezdí a jezdilo více Čechů, Daniel Babor, ještě loni Michal Schlegel. Od nich jsem věděl vše, co jsem potřeboval. Větší otazník jsem neměl. Spíš jsem čekal, jestli mi sedne jejich mentalita. Ale v týmu všichni jedou na sto procent. Od ledna jsem znal program až do července, toho si moc cením, protože vědět takhle dopředu, na co se připravovat, je skvělé.

Mluvíme spolu po vašem návratu do Olomouce, teď vás tedy od závodění čeká pauza?

Jo, mám chvilku volno. Na konci měsíce ale jedeme závod ve Španělsku a pak už pomalu příprava na Vueltu.

Prý ale s týmem příliš času netrávíte.

Na tohle se mě ptají lidé často. Je vůbec potřeba bydlet ve Španělsku, když jezdím za španělskou stáj? Možná to překvapí, ale ne. Funguje to tak, že máte závod a tým vám koupí a pošle letenku. Zeptají se mě, odkud chci letět, vyberu si mezi Vídní, Prahou a Krakovem a letím přímo do dějiště závodů. Takže pro mě je to vlastně stejné, jako když jsem závodil za české týmy. Akorát teď trávím podstatně víc času na cestách. Ale jinak bývám doma a trénuji individuálně.

Máte pravdu, tohle překvapí.

V prosinci jsme měli týmový kemp na čtrnáct dní. Všichni jsme se tam potkali a trénovali spolu. Tedy, byli jsme rozděleni do třech skupin – vrchaři, sprinteři a klasikáři. Ale jinak společně trénovat není moc potřeba, potkáváme se jenom na závodech. A tím, že se závodní nominace mění, tak jsem vlastně doposud nepoznal minimálně dva členy našeho týmu. Když je to takhle možné, určitě budu radši doma, kde mám přítelkyni, rodinu a také krásné a ideální místo na trénink. Trénovat teď ve Španělsku, tak tam v těch vedrech shořím.

Když tedy máte čas, trénujete právě s vaším bývalým týmovým kolegou Pavlem Bittnerem. I s někým dalším?

S dalšími profíky je těžké se v Česku potkat. Pavel ode mě bydlí deset minut, takže když nám to závodní program dovolí, a oba jsme v Česku, jezdíme spolu často. Občas vyjedu i s dalším závodníkem, který jezdí za španělskou stáj Burgos BH, Vojtou Kmínkem. Hodně závodníků si také pronajímá apartmány v Calpé a trénují tam. Většinou přes zimu.

Pavel Bittner není s přebýváním v Calpé výjimkou. Jak vnímáte jeho počínání při premiérovém startu na Tour de France?

Stíhám sledovat většinu jeho závodů. A hlavně vnímám, jak každý rok roste. Je mu 22 let! A dělá veliké skoky. Loni vyhrál etapu na Vueltě, letos, myslím si, by se na Tour de France mohl dostat na podium. Už tomu byl blízko. Pavel vždycky dělá, co dělat má, co mu trenér řekne. Nemá žádné výmluvy, neodmlouvá. Každý trénink plní přesně to, co se po něm chce. Má obrovský talent. A když se potká talent s tvrdou prací, tak se vytvoří skvělý závodník. A přesně to Pavel dělá. Když se vyhne nemocem a pádům, je před ním obrovská cesta.

Zpět k vám. Minulý týden jste sice vyhrál na závodě kategorie 2.2., ale díky letošnímu působení v druhé divizi jste si už mohl vyzkoušet i závody nejvyšší kategorie WorldTour, například osmidenní slavný etapák Paris – Nice. Předpokládám, že šlo o obrovitánskou zkušenost.

Přesně tak. Bylo to nesmírně náročné. Z osmi etap jich pět propršelo! Někde dokonce padal sníh. Šestá etapa byla vůbec tou nejtěžší, co jsem v životě jel. Trasa byla dlouhá asi 220 kilometrů. Na startu byly tři stupně a pršelo.

Dostal jsem se do úniku po asi sto kilometrech, pak jsem z něho odpadl a asi hodinu jsem šlapal sám, než mě dojel balík. Pak začal silný vítr, asi hodinu a půl jsem jel úplně na doraz. Hrábl jsem si na dno. Ale byl to parádní závod. Klidně bych jel znovu! Na startu vidíte ta velká jména světové cyklistiky, projíždíte městem Nice, které je s cyklistikou neodmyslitelně spojené… Byla to fakt skvělá zkušenost.