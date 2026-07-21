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Svaly už se bouří. Přesto se Otruba na Tour radoval. A naplnil kamarádovu věštbu

Tomáš Macek
  22:30

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Jakub Otruba ze stáje Caja Rural po dojezdu časovky na Tour de France. | foto: Tomáš Macek, MAFRA

Od našeho zpravodaje ve Francii - Loni si při svém debutu na Vueltě Jakub Otruba přál, aby v časovce ve Valladolidu skončil v elitní třicítce. Nepovedlo se, nakonec jej od ní ze 33. místa dělilo pouhopouhých 41 setin sekundy. Tentokrát na Tour po projetí cílem časovky v Thonon-les-Bains vykládal, že by ho potěšila i první čtyřicítka. Hned však dodával: „Nejspíš to s ní nedopadne.“

Mýlil se. Ale na prozření si musel počkat další tři hodiny. Až do chvíle, než závod absolvovalo všech 164 cyklistů včetně Evenepoela a Pogačara.

Tour de France 2026

Bezprostředně poté, co Otruba dojel, si nejprve posteskl: „Do kopce to bylo dobré, jenže pak přišel dlouhý sjezd a v něm mi nějak zatuhly nohy. Už pak nešly moc roztočit do rychla, takže si myslím, že jsem na rovině v těch posledních kilometrech na ostatní ztrácel.“

Očekával, že profil etapy nahraje vrchařům z popředí celkové klasifikace, kteří by na rovinatějším profilu měli potíže.

„Do toho kopce totiž všichni ti vrchaři poletí,“ věštil. Pak s úsměvem dodal: „Ale kamarád mi v pondělí říkal: ,Tipuju tě v časovce na top 38.‘“

Proč právě 38?

Díval jsem se i do svého tréninkového deníku, kde mám skóre PSS, které ukazuje hromadný stres z etap, spočítaný průměrem wattů a přes mé hodnoty FTP. Už dnes jsem dosáhl stejného čísla jako za celou Vueltu.

Jakub Otrubačeský cyklista

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