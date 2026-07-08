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Jak se měnily dojezdy. Vlak HTC-Columbia udělal z Cavendishe spurtérského krále

Kryštof Morong
  12:00

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Mark Cavedish v cíli druhé etapy Tour de France 2009. | foto: PETER MUHLY / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Roztočené ráfky hučí, v pelotonu propuká poziční souboj, sprinteři se chystají na velké finále. Vtom najede na čelo zformovaná letka cyklistů HTC-Columbia, začne zrychlovat a jako vesmírná raketa odhazovat vyhořelé motory. Až zbude jediný a na cílové pásce nedá nikomu šanci.

Že vám to dnes přijde jako běžné vyvrcholení rovinaté etapy, kdy takzvaný spurtérský vlak zajistí největšímu rychlíkovi v týmu vítězství?

Tour de France 2026

Ještě nedávno tomu ale tak vůbec nebylo.

Všechno to začalo v roce 2007, když společnost T-Mobile po dopingových skandálech předčasně ukončila stejnojmennému hvězdnému týmu sezonu a přestala ho nadále podporovat. Americký manažer Bob Stapleton však udržel licenci a začal už pod názvem Columbia budovat úplně novou stáj. Šel na to ale jinak, trénink podřídil datům z wattmetrů a místo na drahé hvězdy vsadil na mladé neokoukané talenty.

V týmu se mu tak sešli budoucí králové hromadných dojezdů André Greipel a Mark Cavendish. Mělo to však háček, dva špičkoví sprinteři se v jednom dresu moc nesnesli.

Měli jsme za úkol jet takové tempo, aby se k nám nikdo nenatlačil a sprinter se nemusel nikde mačkat a loktovat. Jeli jsme takovým způsobem, že lidi na patnáctém místě v pelotonu už nevydrželi.

František Raboň

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