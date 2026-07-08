Že vám to dnes přijde jako běžné vyvrcholení rovinaté etapy, kdy takzvaný spurtérský vlak zajistí největšímu rychlíkovi v týmu vítězství?
Ještě nedávno tomu ale tak vůbec nebylo.
Všechno to začalo v roce 2007, když společnost T-Mobile po dopingových skandálech předčasně ukončila stejnojmennému hvězdnému týmu sezonu a přestala ho nadále podporovat. Americký manažer Bob Stapleton však udržel licenci a začal už pod názvem Columbia budovat úplně novou stáj. Šel na to ale jinak, trénink podřídil datům z wattmetrů a místo na drahé hvězdy vsadil na mladé neokoukané talenty.
V týmu se mu tak sešli budoucí králové hromadných dojezdů André Greipel a Mark Cavendish. Mělo to však háček, dva špičkoví sprinteři se v jednom dresu moc nesnesli.
Měli jsme za úkol jet takové tempo, aby se k nám nikdo nenatlačil a sprinter se nemusel nikde mačkat a loktovat. Jeli jsme takovým způsobem, že lidi na patnáctém místě v pelotonu už nevydrželi.