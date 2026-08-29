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Ujeď ty. Ne, ty jsi silnější. Jak Norové uctili krále a Pogačar musel měnit plán

Tomáš Macek
  7:00

Andreas Leknessund jede pro výhru v sedmé etapě Vuelty. | foto: CTK / imago sportfotodienst / Fotoreporter Sirotti Stefano Profimedia.cz

Norský král Harald V. miloval sport. Třikrát byl sám olympionikem coby účastník jachtařské regaty na hrách a v roce 1987 i mistrem světa. Pravidelně se setkával s norskými sportovci. Patřil mezi ně také Tobias Johannessen, loni senzačně šestý na Tour.

V pátek v 6:35 ráno Harald V. v univerzitní nemocnici v Oslu ve věku 89 let zemřel.

„Hluboce mě to zasáhlo,“ svěřoval se Johanessen. Norský tým Uno-X dorazil k sedmé etapě Vuelty s černými páskami na rukávech a na startovní čáře ve Vall d’Alba držel za krále minutu ticha.

„Dnes pojedeme s myšlenkami na něj a pro něj,“ slíbil Johannessen. „Chceme ho uctít tím, že v dnešní etapě předvedeme všichni to absolutně nejlepší, co dovedeme.“

Málokdo si tehdy dokázal představit, co z toho vzejde.

Na startu, severně od Valencie, se každopádně řešila i jiná, ryze cyklistická témata.

Třeba když se Tadej Pogačar rozhodl, že bude sportovním ředitelům konkurenční stáje Visma poněkud kafrat do jejich práce.

To když Slovinec pronesl: „Ucházejí se o zelený dres (vítěze bodovací soutěže) se dvěma různými jezdci, Brennanem a Van Aertem. Stále zbývá patnáct etap a k dispozici je tolik bodů. Měli by si co nejdřív ujasnit, s kým vlastně ten dres chtějí získat.“

Van Aert s úsměvem zareagoval „Prozatím je našim cílem hájit druhé místo v bodovací soutěži za Tadejem.“

Načež Pogačar ujistil: „Zelený dres nikdy nebyl mým cílem. Tím je dres barvy červené. Ten mi stačí.“

Aspoň že prozatím neradí Masovi, Gallovi a spol., jak a kdy by mohli na jeho červený dres zaútočit...

V zákulisí nicméně čtvrteční příběh, kdy Pogačara na Monte Bartolo dojel Enric Mas z Movistaru, stále rezonoval. Šlo o natolik nenormální situaci, že se o ní společenstvo Vuelty muselo bavit zas a znovu.

„Na Monte Bartolo ukázal Pogačar náznaky vlastní zranitelnosti,“ soudil komentář listu As.

Naopak Mas vyzýval: „Nepřikládejme tomu příliš velký význam.“

A Imanol Erviti, sportovní ředitel Ineosu, nadhodil: „Nevíme, co se ve čtvrtek dělo s Tadejem, to uvidíme v následujících dnech. Je však dobré, že ho vnímáme jako trochu víc lidštějšího. Některým jezdcům to prospěje.“

Moment... lidštějšího?

Mezi cyklistickými profíky se spíše i na Vueltě traduje, že plány smrtelníků závisí na rozmarech nadpřirozené bytosti (rozumějte Pogačara). Že pokud si „Bůh“ Pogačar usmyslí etapu vyhrát, zbytek pelotonu ví, že nemá smysl se s ním hádat. Že v tom případě nezbývá než doufat, že přijdou i dny, kdy se mu nebude chtít tančit (v pedálech).

„Je to přesně tak,“ potvrdil jeho někdejší týmový parťák a nyní jezdec NSN George Bennett. „Všichni si pokládáme otázky: Chce Tadej vyhrát každou etapu? Nenechá nás k úspěchům ani přičuchnout? Nedá únikům šanci? V duchu doufáme, že se trochu šetří na mistrovství světa. Ale pokud si v některý den usmyslí, že chce vyhrát, tak vyhraje.“

Dobře, budete tedy chtít vyhrát páteční 7. etapu, pane Pogačare?

Úsměv a pokrčení ramen.

Nechte se překvapit.

Dojezd na aragonský kopec Aldelinares sváděl k domněnce, že také v této destinaci by si Pogačar mohl dojet pro etapové prvenství. Desetikilometrové stoupání sice nevypadalo kdovíjak hrozivě a vykazovalo průměrný sklon jen 5,9 procenta, ale místy nabízelo až 13procentní pasáže.

Scéna pro další Pogačar show?

Nikoliv, drazí spolubojovníci, dali muž v červené i tým UAE najevo. Únik má zelenou. Ten nejlepší (z úniku), ať vyhraje.

Před peloton se tudíž vrhli a dlouho se tam drželi Andreas Leknessund z Una-X a Wout Van Aert z Vismy, motivovaný ziskem bodů z rychlostní prémie. Jenže, jak posléze zjistil, v banku bylo mnohem víc.

Dvojice se posléze rozrostla na kvinteto a Uno-X v něm hrálo přesilovku, když dorazil i Tobias Johannessen. „Navzájem jsme si s Tobiasem dodávali sebevědomí,“ tvrdil Leknessund.

Teď jen jak z té početní převahy vstřelit gól. Prostý plán zněl: Musíme vyčerpat protivníky nástupy a pak vsadit na toho z nás, který si připadá silnější.

Což je...

„Tobias je lepší vrchař,“ tvrdil i do vysílačky Leknessund.

Johanessen mu však řekl: „Vyraž brzo, já to budu zezadu kontrolovat.“

„Tak to nakonec padlo na mě,“ líčil Leknessund. „Za což jsem vděčný.“

Čtyřikrát už během své kariéry skončil v etapách Grand Tour druhý, dokonce třikrát na letošním Giru, ale dosud nikdy nevyhrál. Nastal čas zlomit prokletí.

Na metě 7,3 kilometru před cílem se vydal vstříc životnímu triumfu, sám projížděl špalíry diváků a nikdo mu nestačil.

„Královské představení,“ psal účet Vuelty na síti X.

Johanessen šlapal s odstupem za ním na druhém místě a Van Aert o další kus dál třetí. Později Belgičan litoval: „Měl jsem dnešek sehrát lépe. Myslel jsem ze začátku pouze na body z prémie a příliš pozdě jsem si uvědomil, že kdybych tolik neplýtval silami, mohl jsem jet i o etapu. Mrzí mě to.“

Andreas Leknessund slaví triumf v sedmé etapě Vuelty.

Leknessund naopak v cíli slavil a přiznával: „Nečekal jsem, že to bude až tak emotivní. Těch pocitů je tolik. Pro celé Norsko je to velmi zvláštní den. Chtěli jsme vyhrát pro krále a povedlo se to přímo fantasticky. Je to samozřejmě jen malá věc v celkovém kontextu. Ale i tak to dělá tento den pro nás ještě výjimečnějším.“

S čímž pochopitelně Johannessen souhlasil: „Snažili jsme se vyhrát jako tým a já k tomu přispěl. Cyklistika je týmový sport a já jsem pyšný, jak jsme celou etapu odjeli.“

O více než čtyři minuty za nimi se na cílovém stoupání odehrávalo škádlení favoritů Vuelty.

Decathlon navýšil tempo, načež Pogačar ujel Decathlonu.

Ano, to tady už jednou bylo, v Andoře. A s podobným efektem.

Pogačar vyprávěl: „Spokojenější bych byl s pohodovějším tempem v závěru etapy, ale Decathlon se rozhodl pro vysoké, naši skupinu tím rozstřelili a koncovku okořenili.“

Enric Mas po etapě tvrdil, že Pogačar byl kvůli tomu docela frustrovaný, proti čemuž se Slovinec ohradil: „Ne, vůbec jsem se nezlobil. Decathlon chtěl závodit, měl jiné plány než my, tak jim je přece nebudu vyčítat. Každý si může jet, jak chce, a zvolit si svoji taktiku. Zkusili to, smekám před nimi.“

Gall přiznal, že mu vůbec nešlo o útok na Pogačara, nýbrž o najetí nějakých těch sekund na další konkurenty v celkové klasifikaci.

„Jo, to mi Felix dokonce řekl,“ přitakal lídr UAE.

„Cítil jsem, že mám o dost lepší nohy než včera,“ popisoval Gall. „Navíc mám kolem sebe strašně silný tým, což mi dodává motivaci. Původně jsme i my chtěli jet konzervativněji, ale potom jsme si řekli, že se nám nabízí dobrá příležitost něco vyzkoušet.“

Vydrápal se do cíle šest sekund za Pogačarem, zato o 10 sekund před Masem, o 23 sekund před Kussem, Rogličem a Onleym a o více než minutu před Skjelmosem a Carapazem.

„Nakonec to byl pro nás dobrý den,“ tvrdil.

„Já jsem hlavně rád, že nebyl tak šílený jako včera,“ bilancoval Pogačar. „Někdy je dobré ušetřit energii do dalších etap. Ta devátá bude v neděli klíčová.“

Ještě před ní přijde na řadu v sobotu etapa s pořadovým číslem osm, které by byla ryze sprinterská, nebýt vrchařské prémie 3. kategorie Puerto de Barx čtyřiadvacet kilometrů před cílem.

„Doufám, že další body mě nebudou stát tolik sil jako dnes,“ prohodil Wout Van Aert, od pátečního večera lídr bodovací soutěže. „I když na Vueltě platí, že potřebujete i vrchařské nohy, abyste mohli bojovat o zelený dres.“

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