Deset kilometrů, poslední minuta z náskoku. „Vyjde to? Nebo ne?“ Většinou se dřete marně. A nebo už dlouho dopředu víte, že tentokrát vám risk vyšel, a můžete se opájet pocity euforie. Jako ve čtvrtek Ben Healy, který překvapil kolegy z úniku a daleko před cílem se vydal do zdánlivě bláznivého sóla. Protřelý Ir ale dobře věděl, co dělá, a tak si mohl ve Vire Normandie připsat premiérový triumf na Tour de France.