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Nečitelná Vuelta? No, jede přece Pogačar... Haig o milovaném závodě i tvrdých kopcích

Michal Koubek

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Jack Haig v akci na Giro d’Italia. | foto: Silvia Colombo/NurPhoto / Shutterstock Editorial / ProfimediaProfimedia.cz

Po italském Giru dva měsíce nezávodil. Místo toho pobýval ve svém evropském domově v Andoře, trénoval, užíval si rodinu a malého syna. Po jindy nabitých sezonách celkem nezvyk. „Ale rozhodně si nestěžuju,“ usmál se australský cyklista Jack Haig z Ineosu, když se během Czech Tour rozpovídal pro iDNES Premium. „Co jsem starší, tak si cením každé chvíle, kdy jsem doma. Navíc teď v létě, kdy má syn prázdniny.“

Jenže klidnější období mu už skončilo. Minulý týden jste ho v Česku mohli pozorovat, jak pracuje na vítězství amerického kolegy Andrewa Augusta.

Přitom věřil, že až ve čtvrtek večer vypukne v Monaku slavnostní prezentace účastníků Vuelty, na pódiu nebude chybět. „To víte, že bych jel rád,“ usmál se.

Angliru. Jednoznačně. Úzká cesta, neuvěřitelný sklon. Nahoru šlapete tak pomalu, až vám to připadá nekonečné.

Jack Haig o nejtěžším stoupání Vuelty

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Gauffová vs. BouzkováTenis - Osmifinále - 20. 8. 2026:Gauffová vs. Bouzková //www.idnes.cz/sport
Živě6:3, 1:1
  • 1.04
  • -
  • 12.20
Sabalenková vs. BejlekTenis - Osmifinále - 20. 8. 2026:Sabalenková vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
20. 8. 02:30
  • 1.09
  • -
  • 7.39
Mrva vs. KumstátTenis - Čtvrtfinále - 20. 8. 2026:Mrva vs. Kumstát //www.idnes.cz/sport
20. 8. 15:30
  • 2.12
  • -
  • 1.72
Jastrzębie vs. HavířovHokej - - 20. 8. 2026:Jastrzębie vs. Havířov //www.idnes.cz/sport
20. 8. 16:00
  • 3.28
  • 4.49
  • 1.75
Sparta vs. VítkoviceHokej - - 20. 8. 2026:Sparta vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
20. 8. 16:00
  • 1.60
  • 4.55
  • 3.97
Plzeň vs. Karlovy VaryHokej - - 20. 8. 2026:Plzeň vs. Karlovy Vary //www.idnes.cz/sport
20. 8. 17:00
  • 2.37
  • 3.82
  • 2.41
Program a výsledky
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Výsledky

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Nečitelná Vuelta? No, jede přece Pogačar... Haig o milovaném závodě i tvrdých kopcích

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Jack Haig v akci na Giro d’Italia.

Po italském Giru dva měsíce nezávodil. Místo toho pobýval ve svém evropském domově v Andoře, trénoval, užíval si rodinu a malého syna. Po jindy nabitých sezonách celkem nezvyk. „Ale rozhodně si...

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