Po stopách Evanse. Pódium na Vueltě může být pro Haiga jen začátek

Je to osm let, co ještě coby teenager vyhrál závod Kolem Tasmánie.



V neděli, na druhé straně zeměkoule si Jack Haig dojel v severním Španělsku pro největší úspěch své kariéry.

Skončil třetí na Vueltě za vítězným Rogličem a druhým Masem. Přitom kdo by si na Australana před startem závodu vsadil?

„Asi málokdo,“ směje se. „Je to fakt neuvěřitelné. Zrovna jsem mluvil s manželkou a říkal jí, jak jsem vždycky o pódiu na Grand Tour snil. Nikdy jsem si ale nebyl jistý, jestli je to opravdu možné.“

Teď se přesvědčil, že je.

Přitom premiéru na Grand Tour v roli lídra si v 27 letech měl odbýt na Tour de France. A vlastně si ji odbyl, jen trvala pouhé tři dny.

Do cíle třetí etapy tehdy zbývaly čtyři kilometry, když se v levotočivé zatáčce ocitl na zemi. Na ní pak nějakou dobu ležel, než se ho ujal lékařský tým, který ho poté převezl do nemocnice v Bretani.

„Je při vědomí, skeny naštěstí neukázaly žádné poranění hlavy. Přes noc zůstane v nemocnici na pozorování a pak se uvidí,“ řekl lékař bahrajnského týmu Piotr Kosielski.

Haig si zlomil klíční kost, utrpěl otřes mozku. Nakonec musel se zlámanou kostí na operaci a přišel tak i o olympijské hry v Tokiu, což pro něj jakožto pro vrchaře vzhledem ke kopcovité trati u hory Fudži bylo velmi kruté.

On si to ale vynahradil, byť na Vueltu nepřijížděl jako lídr týmu. Tím měl být Mikel Landa, pro kterého se Haig hodlal obětovat, tak jako v předchozích letech pro své kolegy v Mitcheltonu (Orice).

„Ještě deset dní před startem Vuelty jsem si nebyl jistý, jestli na ní budu. Operace a následná rekonvalescence probíhala hůř, než jsem očekával. Proto se o tom, že pojedu na pořadí, nejdřív vůbec neuvažovalo,“ líčil.

To se ale začalo měnit po sedmé etapě. Dostal se do úniku, který mu pomohl vyšvihnout se do elitní desítky.

„Získali jsme tam tolik času, že jsem byl najednou pátý nebo šestý (ve skutečnosti sedmý). V tu chvíli jsem si řekl, že bych to mohl zkusit,“ líčil.

Jak Landa postupně v závodě uvadal, Haig naopak sílil a posouval se pořadím. Nakonec na životní třetí příčku.

Zase ta horská kola

S kolem podobně jako spousta dalších Australanů včetně třeba Cadela Evanse začínal na prašných silnicích.

To silniční ho ze začátku nezajímalo, jezdil na horském, na kterém je i mistrem Austrálie do 23 let. Až naléhání Andrewa Christieho-Johnstona ho přimělo vyzkoušet si silnici, a nakonec jí dát přednost.

V roce 2013 mu bylo pouhých 19, když na klání Kolem Tasmánie - nejproslulejšího a nejtěžšího etapového silničního závodu v Austrálii - všechny překvapil svým triumfem.

„Přitom původně jsme měli jet na týmového kolegu Nathana Earleho, který se měl po sezoně připojit k týmu Sky. Já měl být domestikem, jako mnohokrát v dalších letech a vlastně i jako tady na Vueltě,“ líčil Haig.

Jenže podobně jako na Vueltě, i tehdy se situace rychle otočila.

Ve třetí etapě se dostal do úniku, do žlutého dresu, který chtěl za každou cenu ubránit. A až do šesté etapy to vypadalo až příliš pohodlně. Tehdy ale před těžkým stoupáním na Gunns Plains musel Haig řešit defekt. Klidně tam mohl celý závod ztratit, ale místo toho ukázal svou neuvěřitelnou vyrovnanost a klid.

Díky týmu se dotáhl zpátky, pak předjížděl jednoho cyklistu za druhým a uhájil celkové prvenství.

Byl to výkon, který ho předurčil pro velké věci.

Z pomocníka lídrem

O rok později už Haig vyhrál bílý dres na Tour Down Under i Herald Sun Tour, skončil třetí v Koreji, druhý v Alsasku, kde prohrál s Karlem Hníkem.

Už tehdy se o něj začala zajímat australská Orica.

V roce 2015 skončil druhý na Tour de l´Avenir – největším závodě pro cyklisty do 23 let. Prohrál s Markem Solerem, ale porazil třeba Sama Ooomena, Giulia Cicconeho, Guillauma Martina nebo Daniho Martíneze.

Přestup do Oriky byl dokonán.

Jenže zatímco jeho soupeři z Aveniru se ve svých týmech často stali lídry, on šanci vlastně nikdy nedostal. V australské stáji vládli bratři Yatesové a Esteban Chaves.

Haigovi tak začaly roky práce domestika.

Tu pomáhal Chavesovi na Giru, tu zase jednomu z bratrů Yatesů na Tour nebo na Vueltě. V horách to byl často on, kdo jako poslední z týmu zůstával s lídrem. V roce 2018 pomohl Simonovi Yatesovi Vueltu celkově vyhrát.

„Zároveň jsem ale i sám občas dostal šanci jet na sebe a nikdy z toho nebyl vyloženě propadák,“ líčil.

To vážně nebyl. Vyhrál etapu v Polsku, předloni v týdenních etapových závodech neustále dojížděl v Top 10, loni zase dojel druhý Kolem Valencie nebo na Ruta del Sol.

Na Grand Tour ale velkou příležitost nikdy nedostal.

A tak se rozhodl jít.

V Bahrainu s ním okamžitě počítali na pozici druhé lídra za Mikelem Landou. Dojel sedmý na Paříž-Nice, pátý na Dauphiné a těšil se na Tour, ze které ale rychle vypadl.

Všechno si vynahradil nyní na Vueltě.

„Byla to vážně nádherná cesta. Přestoupit do Bahrainu, pak vypadnout z Tour, vrátit se na Vueltě bez jakýchkoliv očekávání a skončit třetí… Vážně nemám slov, jen bych chtěl všem poděkovat. Cesta k tomuhle výsledku byla hodně dlouhá,“ usmíval se.

Ale žádná náhoda to není, zdaleka ne.

Haig dokáže výborně číst závod, využívat slabosti svých konkurentů a už mnohokrát v minulosti ukázal, že patří k nejlepším vrchařům současnosti.

„Na svém závodění nic měnit nebudu, není třeba. Dokud máš kolem sebe lidi, se kterými si rozumíš, jsi šťastný a užíváš si to. Tohle já teď prožívám. Pak se dostaví i výsledky,“ říká.

On se vlastně usmívá pořád.

Je vstřícný při rozhovorech, zároveň je to puntičkář, který neustále zdokonaluje svůj přístup k tréninku, dietě i k závodění.

Nejlepší trio celkového pořadí letošní Vuelty, zleva Enric Mas, Primož Roglič a Jack Haig

A od neděle je to taky druhý Australan za poslední dva roky na pódiu jednoho z podniků Grand Tour. Loni dojel na Tour třetí Richie Porte. Haig zároveň vyrovnal třetí místo další australské hvězdy Cadela Evanse z roku 2009.

„Poslal mi zprávu, byl jsem s ním trochu v kontaktu. Cadel po pódiu na Vueltě pokračoval v úžasných věcech. Kdybych zvládl jen polovinu toho, co on, byl bych velmi spokojený,“ říká Haig.

Evans se po španělském úspěchu stal mistrem světa, vyhrál Tour, Valonský šíp i další velké závody. Třeba podobná budoucnost čeká i na Haiga.