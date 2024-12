Miculyčová musí mistrovství světa oželet, vážně si poranila koleno

❤️‍ Tohle nás moc mrzí. Česká riderka freestyle BMX Iveta Miculyčová si poranila koleno a s velkou pravděpodobností přijde o mistrovství světa, které začne v Abú Zabí už za dva týdny. ❌



️ “Tohle je samozřejmě sportovní tragédie, která je nám nesmírně líto. Přeji Ivetě, aby se co nejrychleji a hlavně v plném zdraví vrátila zpět. Věřím, že jí v tom pomůže i zázemí Olympu,” řekl ředitel OLYMP CS MV Michal Volf.



Ivet, dej se co nejdřív do kupy a vrať se ještě silnější! ✊



