Zraněná Miculyčová přijde o kvalifikaci, přesto věří v olympijskou účast

„Samozřejmě mě to mrzí, protože jsem se v přípravě cítila opravdu dobře. Ale tyhle věci k našemu sportu bohužel občas patří. I tak věřím, že se na olympiádu do Paříže dostanu,“ řekla Miculyčová, dvojnásobná evropská šampionka z předchozích dvou let a držitelka bronzu z mistrovství světa v roce 2022.

Miculyčová byla v prvním závodě olympijské kvalifikace v Šanghaji šestá. V maďarské metropoli se bude rozhodovat o finálové dvanáctce žen, které postoupí na olympijské hry do Paříže. Vítězka domácí ankety Král cyklistiky za rok 2022 by tam měla patřit mezi medailové naděje české výpravy. I přes její neúčast v Budapešti vypadá start talentované závodnice na olympiádě reálně.

„Podle našich propočtů má Iveta na zisk olympijské kvóty i tak šanci, protože napřímo z kvalifikace postupuje šest žen a dalších pět se kvalifikuje poměrně složitým způsobem na základě umístění na mistrovství světa 2023 a 2022, kde Iveta vybojovala bronzovou medaili,“ uvedl předseda komise BMX Českého svazu cyklistiky David Průša. Jedno místo má zajištěné jako pořadatel OH Francie.

„Definitivní jistotu ale budeme mít až po té kvalifikaci, kdy Mezinárodní cyklistická unie oznámí finální nominaci dvanácti kvalifikovaných žen do olympijského závodu,“ dodal Průša.

Zranění kotníku není tak vážné, že by Miculyčové start na olympiádě znemožnilo.