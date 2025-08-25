Sedmnáctiletý španělský cyklista zemřel po pádu na juniorské Vueltě. Závod zrušili

Sedmnáctiletý španělský cyklista Iván Meléndez zemřel po nehodě v druhé etapě juniorské Vuelty, kterou organizátoři po tragické události zrušili. Podle agentury AFP se mladý jezdec v sobotu zapletl do hromadného pádu, po němž bylo v nemocnici v Sorii hospitalizováno 18 závodníků.

Banner Vuelty. | foto: Reuters

Ve vážném stavu byli i další dva cyklisté. Meléndeze už se lékařům nepovedlo zachránit.

Památku mladého cyklisty uctili účastníci seniorské Vuelty v neděli na startu druhé etapy a Meléndezově rodině kondoloval i předseda Mezinárodní cyklistické unie David Lappartient.

O život v poslední době přišlo v cyklistických závodech několik jezdců. V červenci zemřel devatenáctiletý Ital Samuele Privitera během Gira Valle d’Aosta. Loni nepřežil pád ve sjezdu v závodě Kolem Rakouska pětadvacetiletý Nor André Drege a osmnáctiletá Švýcarka Muriel Furrerová zemřela po pádu během závodu do 23 let na mistrovství světa v Curychu.

