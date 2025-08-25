Sedmnáctiletý španělský cyklista zemřel po pádu na juniorské Vueltě. Závod zrušili

Ve vážném stavu byli i další dva cyklisté. Meléndeze už se lékařům nepovedlo zachránit.
Památku mladého cyklisty uctili účastníci seniorské Vuelty v neděli na startu druhé etapy a Meléndezově rodině kondoloval i předseda Mezinárodní cyklistické unie David Lappartient.
Luto en el ciclismo por la muerte del español Iván Meléndez, de 17 años, en la Vuelta a la Ribera del Duero https://t.co/tzElKMeKas pic.twitter.com/jWipfbX4VA— LA NACION (@LANACION) August 24, 2025
O život v poslední době přišlo v cyklistických závodech několik jezdců. V červenci zemřel devatenáctiletý Ital Samuele Privitera během Gira Valle d’Aosta. Loni nepřežil pád ve sjezdu v závodě Kolem Rakouska pětadvacetiletý Nor André Drege a osmnáctiletá Švýcarka Muriel Furrerová zemřela po pádu během závodu do 23 let na mistrovství světa v Curychu.