Israel-Premier Tech pod tlakem. Upravte název, žádají sponzoři cyklistického týmu

Autor: ,
  17:59
Cyklistický tým Israel-Premier Tech je pod tlakem sponzorů na změnu názvu. Stáj, v níž působí český jezdec Jan Hirt a sportovní ředitel René Andrle, byla v souvislosti s válkou v Gaze v centru propalestinských protestů na nedávné Vueltě. Tým během závodu dokonce odstranil z dresů svých jezdců slovo „Izrael“, podle informací médií by mohl název země zmizet z jména stáje úplně. Israel-Premier Tech to nepotvrdil.
Jezdci týmu Israel Premier-Tech

Jezdci týmu Israel Premier-Tech | foto: Profimedia.cz

Jan Hirt před týmovou dodávkou stáje Israel–Premier Tech.
Aktivisté zdemolovali bariéry a triumfálně pózují na místě, kde měl projíždět...
V Madridu se k trati 21. etapy Vuelty dostavili i demonstranti s izraelskými...
Vozy stáje Israel–Premier Tech jsou nově bez názvu týmu, nachází se na nich...
10 fotografií

„Tým je v současnosti v plánovací fázi brandingu pro rok 2026 a o všech potenciálních změnách bude informovat v pravý čas,“ uvedla stáj pro agenturu Reuters.

Tým vlastní kanadsko-izraelský obchodník Sylvan Adams a má izraelskou licenci. Britská firma Factor Bikes, na jejichž strojích cyklisté stáje jezdí, uvedla, že její partnerství je podmíněno distancováním se od Izraele. „Bez změny jména a vlajky pokračovat nebudeme,“ řekl serveru Cyclingnews zakladatel společnosti Rob Gitelis.

Aktivisty znásilněná Vuelta. Vyhazují nás, ale neodstoupíme, tvrdí Izraelci

Další sponzor, kanadská zahradnická firma Premier Tech, v prohlášení citovaném médii vyslovil podobný postoj. „Citlivě a pozorně vnímáme situaci na mezinárodní scéně, která se od našeho příchodu do WorldTour v roce 2017 výrazně proměnila,“ uvedla společnost, jež si klade za cíl podporovat cyklisty z provincie Québec a celé Kanady.

„Současná situace týkající se jména týmu nám neumožňuje splnit cíl, který byl hlavním důvodem našeho vstupu co cyklistiky,“ dodala firma Premier Tech.

Propalestinští aktivisté přerušili etapu na Vueltě.
Propalestinští aktivisté demolují bariéry, které měly zajistit bezpečný průjezd...

Vuelta se potýkala s protesty propalestinských aktivistů od začátku. Demonstranti se pokusili zablokovat jezdce Israel-Premier Tech v týmové časovce a v několika dalších etapách přehradili pelotonu cestu, takže se posouval cíl či krátila trasa. Dvě etapy včetně závěrečné s cílem v Madridu byly neutralizovány bez vyhlášení vítěze.

Válka v Gaze začala v říjnu 2023 teroristickým útokem Hamásu na Izrael, při němž ozbrojenci na 1200 lidí zabili a dalších 251 unesli. Izraelská armáda podle ministerstva zdravotnictví v Gaze od října 2023 zabila v Pásmu Gazy přes 65 400 Palestinců.

Nadávky i plivance. Izraelský tým jako terč aktivistů, jezdci na trénink radši mění dres

OSN tyto údaje, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé. V posledních měsících sílí kritika Izraele od mezinárodního společenství a stále více zemí považuje izraelskou ofenzivu v Pásmu Gazy za nepřiměřenou odvetu za teroristický útok Hamásu.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Frýdek-Místek vs. PardubiceFotbal - 3. kolo - 24. 9. 2025:Frýdek-Místek vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • -
  • -
  • -
Benátky vs. Most/SoušFotbal - 6. kolo - 24. 9. 2025:Benátky vs. Most/Souš //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 3.04
  • 3.31
  • 1.87
Zápy vs. Ústí n. O.Fotbal - 6. kolo - 24. 9. 2025:Zápy vs. Ústí n. O. //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.35
  • 4.18
  • 5.34
Dunajská Streda vs. MichalovceHázená - 3. kolo - 24. 9. 2025:Dunajská Streda vs. Michalovce //www.idnes.cz/sport
Živě16:15
  • 1.33
  • 8.98
  • 4.08
Zlín vs. KolínHokej - 5. kolo - 24. 9. 2025:Zlín vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 1.80
  • 3.90
  • 4.00
Chomutov vs. Poruba 2011Hokej - 5. kolo - 24. 9. 2025:Chomutov vs. Poruba 2011 //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.14
  • 7.40
  • 14.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Neštěstí před začátkem sezony. Mladý český biatlonista tragicky zahynul

Období letní přípravy končí a za pár týdnů odstartuje v biatlonu nová zimní sezona, čeští biatlonisté do ní ale budou vstupovat se stínem smutku. V pouhých devatenácti letech tragicky zahynul bývalý...

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

MS v atletice 2025 Tokio: výsledky, vítězové, česká nominace a výkony

Atletická elita osm dní bojovala v dalekém Japonsku. Mistrovství světa v Tokiu bylo na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci a výkony, program závodů a především výsledky najdete v...

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

Pohárová ostuda Olomouce, vypadla s týmem ze čtvrté ligy. Sparta dala pět gólů

Aktualizujeme

Šok ve fotbalovém poháru: obhájce trofeje Sigma Olomouc vypadla s týmem ze čtvrté nejvyšší soutěže. V třetím kole podlehla 2:3 Novým Sadům, klubu z olomoucké čtvrtě. Jinak favorité vesměs své role...

24. září 2025  15:22,  aktualizováno  17:59

Israel-Premier Tech pod tlakem. Upravte název, žádají sponzoři cyklistického týmu

Cyklistický tým Israel-Premier Tech je pod tlakem sponzorů na změnu názvu. Stáj, v níž působí český jezdec Jan Hirt a sportovní ředitel René Andrle, byla v souvislosti s válkou v Gaze v centru...

24. září 2025  17:59

Novou sezonu NBL zpestří i volání Ligy mistrů. Nymburk v ní vybojoval dvě místa

Duelem mezi obhájcem bronzu Olomouckem a nováčkem z Hradce Králové odstartuje v pátek nový ročník ligy basketbalistů. Soutěž získala nového titulárního partnera a minimálně dvě sezony se bude hrát...

24. září 2025  17:21

MS v silniční cyklistice 2025: program, výsledky, trasa, Češi

Mistrovství světa v silniční cyklistice odstartovalo 21. září a vyvrcholí 28. září závodem mužů. Závodí se v hodně rozporuplné destinaci. O medaile se bojuje ve Rwandě, v sousedním Kongu se bojuje o...

24. září 2025  17:15

Kratochvíl byl na MS paraplavců opět třetí, na bronz dosáhl také Petráček

David Kratochvíl proměnil i svůj čtvrtý start na mistrovství světa v paraplavání v Singapuru v medailový zisk, v polohovém závodu na 200 metrů získal nevidomý sportovec bronz. Stejný kov přidal na...

24. září 2025  17:11

Baseballisté znají soupeře ve čtvrtfinále ME, v cestě mezi top čtyřku stojí Izrael

Čeští baseballisté se ve čtvrtečním čtvrtfinále na mistrovství Evropy v Rotterdamu utkají s Izraelem. Ten ve středu porazil v duelu play off Švýcarsko 9:1, pro šest bodů doběhli jeho hráči hned v...

24. září 2025  16:13

Italští volejbalisté jasně přehráli Belgii, v semifinále MS se utkají s Polskem

Volejbalisté Itálie a Polska postoupili na mistrovství světa na Filipínách do semifinále a v sobotu je čeká vzájemný zápas, který bude reprízou boje o zlato z minulého šampionátu. Obhájci titulu...

24. září 2025  11:44,  aktualizováno 

MS ve volejbale mužů 2025: program čtvrtfinále, český tým, kde sledovat

Dlouhých patnáct let čekali na účast mezi elitou, teď se čeští volejbalisté na mistrovství světa na Filipínách (12. až 28. září) ukazují výborně. Z těžké základní skupiny postoupili do osmifinále,...

24. září 2025  15:31

Ferencváros - Plzeň v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Fotbalisté Plzně vstupují do ligové fáze Evropské ligy. Jejich prvním soupeřem je maďarský mistr Ferencváros. Zápas v Budapešti se hraje ve čtvrtek 25. září od 21:00. Kde můžete utkání sledovat,...

24. září 2025  15:29

MS ve sportovním lezení 2025 Soul: program, výsledky, jak si vede Ondra

Mistrovství světa ve sportovním lezení v roce 2025 zamířilo do jihokorejského Soulu. V akci je devět českých reprezentantů včetně legendárního Adama Ondry. Jaký je program šampionátu i výsledky...

24. září 2025  15:29

Krejčíková v Pekingu smetla Blinkovou, v poklidu postupuje i Bouzková

České tenistky Barbora Krejčíková a Marie Bouzková bez problémů zvládly na turnaji v Pekingu první kolo. Krejčíková si poradila dvakrát 6:2 s Annou Blinkovovou z Ruska, Bouzková porazila 6:2 a 6:4...

24. září 2025  13:12,  aktualizováno  14:42

Skvělá premiéra. Trousil se Sedlákem na písku v Riu nečekaně prošli do hlavní fáze

Beachvolejbalisté Tadeáš Trousil s Jiřím Sedlákem na turnaji Pro Tour kategorie Elite v Riu de Janeiro nečekaně postoupili do hlavní soutěže. V kvalifikaci Češi porazili nejvýše nasazený francouzský...

24. září 2025  14:24,  aktualizováno  14:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.