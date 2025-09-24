Israel-Premier Tech pod tlakem. Upravte název, žádají sponzoři cyklistického týmu

„Tým je v současnosti v plánovací fázi brandingu pro rok 2026 a o všech potenciálních změnách bude informovat v pravý čas,“ uvedla stáj pro agenturu Reuters.
Tým vlastní kanadsko-izraelský obchodník Sylvan Adams a má izraelskou licenci. Britská firma Factor Bikes, na jejichž strojích cyklisté stáje jezdí, uvedla, že její partnerství je podmíněno distancováním se od Izraele. „Bez změny jména a vlajky pokračovat nebudeme,“ řekl serveru Cyclingnews zakladatel společnosti Rob Gitelis.
Další sponzor, kanadská zahradnická firma Premier Tech, v prohlášení citovaném médii vyslovil podobný postoj. „Citlivě a pozorně vnímáme situaci na mezinárodní scéně, která se od našeho příchodu do WorldTour v roce 2017 výrazně proměnila,“ uvedla společnost, jež si klade za cíl podporovat cyklisty z provincie Québec a celé Kanady.
„Současná situace týkající se jména týmu nám neumožňuje splnit cíl, který byl hlavním důvodem našeho vstupu co cyklistiky,“ dodala firma Premier Tech.
Vuelta se potýkala s protesty propalestinských aktivistů od začátku. Demonstranti se pokusili zablokovat jezdce Israel-Premier Tech v týmové časovce a v několika dalších etapách přehradili pelotonu cestu, takže se posouval cíl či krátila trasa. Dvě etapy včetně závěrečné s cílem v Madridu byly neutralizovány bez vyhlášení vítěze.
Válka v Gaze začala v říjnu 2023 teroristickým útokem Hamásu na Izrael, při němž ozbrojenci na 1200 lidí zabili a dalších 251 unesli. Izraelská armáda podle ministerstva zdravotnictví v Gaze od října 2023 zabila v Pásmu Gazy přes 65 400 Palestinců.
OSN tyto údaje, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé. V posledních měsících sílí kritika Izraele od mezinárodního společenství a stále více zemí považuje izraelskou ofenzivu v Pásmu Gazy za nepřiměřenou odvetu za teroristický útok Hamásu.