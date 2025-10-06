Israel-Premier Tech mění po protestech název. Tým ustoupil tlaku sponzorů

Autor: ,
  19:08
Cyklistická stáj Israel-Premier Tech, proti jejíž účasti v pelotonu protestovali na závodech propalestinští aktivisté, se od nové sezony přejmenuje. Tým, v němž působí český jezdec Jan Hirt a sportovní ředitel René Andrle, o tom informoval na klubovém webu.
Sestava Israel-PremierTech projíždí cílem týmové časovky ve Figueres.

Sestava Israel-PremierTech projíždí cílem týmové časovky ve Figueres. | foto: Reuters

Propalestinští aktivisté přerušili etapu na Vueltě.
Propalestinští aktivisté přerušili jedenáctou etapu vuelty.
Auta stáje Israel–Premier Tech jsou nově bez názvu týmu, nachází se na nich...
Etapa Vuelty neměla vítěze. Propalestinští aktivisté zablokovali cíl.
10 fotografií

Stáj kvůli vazbám na Izrael byla během Vuelty v souvislosti s válkou v Gaze terčem propalestinských protestů. Závod i přes výzvy k odstoupení dokončila. Následně byla vyloučena ze startovního pole Gira d’Emilia, které se jelo minulou sobotu, což organizátoři odůvodnili obavami o bezpečnost.

Tým už během Vuelty odstranil z dresů slovo „Israel“ a nyní po tlaku od sponzorů rozhodl o celkové změně. Distancování se od Izraele si jako podmínku pokračování spolupráce dala společnost Premier Tech i výrobce kol Factor Bikes.

Israel-Premier Tech pod tlakem. Upravte název, žádají sponzoři cyklistického týmu

„Rozhodli jsme se přejmenovat, rebrandovat a opustit současnou identitu spojenou s Izraelem. Pro pokrok občas musíte něco obětovat a tento krok je nutný k zajištění budoucnosti týmu,“ uvedl tým.

Stáj také přestane reprezentovat její majitel kanadsko-izraelský obchodník Sylvan Adams. Místo toho se bude více věnovat práci pro izraelskou sekci Světového židovského kongresu.

Kromě Hirta za tým jezdí i momentálně zraněný, čtyřnásobný vítěz Tour de France Chris Froome.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Česká Lípa vs. LiberecFlorbal - 4. kolo - 6. 10. 2025:Česká Lípa vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.00
  • 4.80
  • 2.70
Kosťuková vs. MuchováTenis - 1. kolo - 7. 10. 2025:Kosťuková vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
7. 10. 06:30
  • 2.03
  • -
  • 1.78
Nosková vs. PutincevováTenis - 1. kolo - 7. 10. 2025:Nosková vs. Putincevová //www.idnes.cz/sport
7. 10. 08:30
  • 1.59
  • -
  • 2.34
Hodzicová vs. BejlekTenis - 1. kolo - 7. 10. 2025:Hodzicová vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
7. 10. 10:00
  • 8.86
  • -
  • 1.02
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Populární horolezec zemřel po pádu ze skály během živého vysílání

Zemřel Balin Miller, populární horolezec a influencer. Zahynul při výstupu na El Capitan v Yosemitském národním parku, svůj výstup v té chvíli streamoval na TikToku. Bylo mu 23 let.

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Teď o titul? Procházka dvě kola prohrával, pak rozjel chaos a Američana knokautoval

Nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka to znovu dokázal. Vyhrál šestý duel pod hlavičkou organizace UFC. Američana Khalila Rountreeho knokautoval v závěrečném třetím kole levým hákem a znovu si...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Vplížil se mi do života. Lyžařská hvězda bydlí kvůli stalkerovi na tajné adrese

Že její život není jen o triumfech a medailích, se vědělo. Před několika měsíci vyplynulo, že hvězdnou švédskou běžkyni na lyžích Fridu Karlssonovou pronásleduje jistý čtyřiašedesátiletý muž. Případ...

Israel-Premier Tech mění po protestech název. Tým ustoupil tlaku sponzorů

Cyklistická stáj Israel-Premier Tech, proti jejíž účasti v pelotonu protestovali na závodech propalestinští aktivisté, se od nové sezony přejmenuje. Tým, v němž působí český jezdec Jan Hirt a...

6. října 2025  19:08

V krizi jako kdysi. Sparta se povědomě trápí, fanouškům dochází trpělivost

Křeč, deka, útlum. Sám asistent trenéra Otakar Vejvoda po domácí porážce s Hradcem pronesl: „Můžete si to označit, jak chcete.“ Jednoduše napsáno, hokejová Sparta je v krizi. Po dvanácti kolech je...

6. října 2025

Ženu chtěl vzít do strip baru, v blízkosti hvězd selhal. Nyní veze Sabah do Prahy

Cesta z Ázerbájdžánu do Česka rozhodně není krátká. Litevský kouč Rimas Kurtinaitis by mohl povídat. Do pražské haly Královka přiváží k utkání úvodního kola Ligy mistrů nevyzpytatelný výběr Sabah...

6. října 2025  18:30

Duhové sny jí zhatila menstruace, nyní už Volleringová slaví. Inspiroval ji Pogačar

Už má dvě stříbra i bronz z mistrovství světa, zlato jí však stále uniká. Jako kdyby se Demi Volleringová rozhádala s cyklistickými bohy. Stále předvádí velká vítězství, na těch nejelitnějších...

6. října 2025  17:33

Jubileum, potíž s brankářem i úleva kvůli Schickovi. Dalič vyhlíží zápas v Česku

Začalo to 9. října 2017 na Olympijském stadionu v Kyjevě. Na den přesně po osmi letech v Praze legendární trenér chorvatských fotbalistů Zlatko Dalič povede národní mužstvo své země už posté. „Je v...

6. října 2025  17:20

Tým se proměnil, ambice zůstaly. Pražanky odstartují pouť za obhajobou v Bourges

S omlazeným a výrazně obměněným týmem, ale také s nejvyššími ambicemi. Basketbalistky ZVVZ USK Praha vykročí ve středu na palubovce Bourges za obhajobou triumfu v Eurolize, na kterou už se stihly...

6. října 2025  17:15

Ustřižený copánek, kšiltovka na hlavě. Teplice změnily rituály a utekly dnu

Ušmiknutý Nyarkův copánek, na hlavě trenéra kšiltovka. Fotbalové Teplice zkoušely všechno možné včetně změny rituálů, aby konečně šatnou zněl vítězný pokřik, a zabralo to. Víkendovou bitvu na...

6. října 2025  17:01

Z Bragy odjel jako lídr, v reprezentaci se rozkoukává. Horníček se těší na Modriče

Na přesun skutečně moc času neměl. V Lisabonu, portugalském hlavním městě, dochytal velký zápas na Sportingu zhruba ve čtvrt na jedenáct večer a druhý den už se hlásil na svém premiérovém srazu...

6. října 2025  16:10

Lehečka dál postupuje v Šanghaji, ve Wu-chanu se dařilo Bouzkové i Siniakové

Jiří Lehečka postoupil na turnaji Masters v Šanghaji poprvé v kariéře do osmifinále. Poslední český zástupce v soutěži, který je nasazen jako číslo patnáct, porazil Kanaďana Denise Shapovalova 6:4,...

6. října 2025  7:36,  aktualizováno  15:42

Vydra měl v derby dostat rovnou červenou kartu. Chybovali sudí na hřišti i u videa

Sparťanský záložník Patrik Vydra měl v nedělním derby (1:1) za zákrok na slávistu Ivana Schranze dostat červenou kartu. Oznámila to komise rozhodčích. Chyboval hlavní sudí Jan Všetečka i...

6. října 2025  15:05

KV-Konstrukt Stav s.r.o.
Stavební dělník

KV-Konstrukt Stav s.r.o.
Praha, Středočeský kraj
nabízený plat: 35 000 - 65 000 Kč

Dalších 32 388 volných pozic

Djokovič během zápasu zvracel, Sinner ani nemohl chodit. Co se to v Číně děje?

Z osmi nedělních utkání v Šanghaji skončila tři předčasně, po skreči se z kurtu poroučeli třeba Tomáš Macháč a Jannik Sinner, který skoro ani nemohl chodit. Tenistky ve Wu-chanu zápasily spíše s...

6. října 2025  13:51

Chramosta se poprvé dočkal reprezentace, z nominace vypadli gólmani Staněk i Jaroš

Je nejlepším střelcem ligy, ve čtyřiatřiceti se útočník Jan Chramosta z Jablonce poprvé v kariéře dočkal pozvánky do národního mužstva. Před kvalifikačními zápasy proti Chorvatsku a na Faerských...

6. října 2025  10:19,  aktualizováno  12:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.