Stáj kvůli vazbám na Izrael byla během Vuelty v souvislosti s válkou v Gaze terčem propalestinských protestů. Závod i přes výzvy k odstoupení dokončila. Následně byla vyloučena ze startovního pole Gira d’Emilia, které se jelo minulou sobotu, což organizátoři odůvodnili obavami o bezpečnost.
Tým už během Vuelty odstranil z dresů slovo „Israel“ a nyní po tlaku od sponzorů rozhodl o celkové změně. Distancování se od Izraele si jako podmínku pokračování spolupráce dala společnost Premier Tech i výrobce kol Factor Bikes.
|
Israel-Premier Tech pod tlakem. Upravte název, žádají sponzoři cyklistického týmu
„Rozhodli jsme se přejmenovat, rebrandovat a opustit současnou identitu spojenou s Izraelem. Pro pokrok občas musíte něco obětovat a tento krok je nutný k zajištění budoucnosti týmu,“ uvedl tým.
Stáj také přestane reprezentovat její majitel kanadsko-izraelský obchodník Sylvan Adams. Místo toho se bude více věnovat práci pro izraelskou sekci Světového židovského kongresu.
Kromě Hirta za tým jezdí i momentálně zraněný, čtyřnásobný vítěz Tour de France Chris Froome.