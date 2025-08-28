Nadávky i plivance. Izraelský tým jako terč aktivistů, jezdci na trénink radši mění dres

Během šesté etapy Gira například na trať vběhli dva aktivisté s nápisy „Israel pryč z Gira.“ Jedinec s obdobným vzkazem narušil i dojezd jedenáctého dějství Tour do Toulouse. A na Vueltě?
Ve středeční páté etapě, týmové časovce, skupinka asi deseti osob roztáhla nápis přes silnici tak, aby vláček cyklistů nemohl projet. Policejní doprovod sice blokádu částečně uvolnil, i tak ale musela čtveřice jezdců zcela zastavit. Rozhodčí jim z výsledného času aspoň odpustili patnáct sekund a byli čtrnáctí.
Aktivisté ohrožovali cyklisty. Pokolikáté už? Máme právo závodit, hájí se tým
I ve sportu se projevuje izraelsko-palestinský konflikt.
V roce 2023 Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na teroristický útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci zabili na 1 200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Od té doby bylo naopak při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví, které ovládá hnutí Hamás, a tudíž jeho údaje nelze ověřit, zabito více než 60 tisíc Palestinců.
Propalestinští aktivisté na to hlasitě upozorňují, demonstrací přibývá. A terčem se stala právě i stáj, jejíž barvy obléká Jan Hirt a na pozici sportovního ředitele v ní působí René Andrle.
„Israel – Premier Tech respektuje právo každého na svobodu projevu, což zahrnuje právo na pokojný protest,“ uvedla po středečních událostech. „Ale absolutně odsuzujeme nebezpečné činy protestujících, které nejen ohrozily bezpečnost našich jezdců, personálu závodu, ale i jich samotných.“
Jan Hirt v dresu Israel–Premier Tech.
Tým na izraelskou vládu napojený není, už deset let jej ale spoluvlastní šestašedesátiletý kanadsko-izraelský miliardář Sylvan Adams. Právě jeho přítomnost dost dráždí.
Adams je přítelem izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a list The New York Times o něm napsal, že se nazývá „samozvaným velvyslancem židovského státu.“
Byl to právě on, kdo měl v roce 2018 výrazný podíl na tom, že Giro odstartovalo v Jeruzalémě. Zaplatil honorář 1,5 milionu dolarů za vystoupení Madonny v rámci izraelského Eurovison Song Contestu o rok později. Spunktoval také to, že se v Tel Avivu v roce 2022 uskutečnilo finále francouzského Superpoháru mezi PSG a Nantes.
Cyklistika je jeho vášní a sám se vypracoval až k titulu mistra světa veteránů. Israel-Premier Tech (tehdy Israel Cycling Academy) spoluzaložil v roce 2015, o čtyři roky později se stáj po fúzi s Kaťušou vyhoupla do World Tour.
Cyklisté nevoli pociťují nejen na závodech. Vždyť Dán Jakob Fuglsang, který v sestavě strávil čtyři sezony a letos v červnu ukončil kariéru, prohlásil: „Nechci se zaplést do politiky, ale rozhodně je příjemnější jezdit bez izraelského loga než s izraelským logem na dresu.“
Sportovní ředitel Oscar Guerrero na Vueltě pro španělskou rozhlasovou stanici Cope líčil: „Fanoušci nás neustále urážejí. Například na loňském Clásica de San Sebastián na mě lidé křičeli: Vrahu! Taky nadávali, plivali na nás a kopali nám do auta. Podobné to je i jinde.“
Po vypuknutí konfliktu sestava kvůli bezpečnosti svých členů učinila některá opatření. Na tréninky si jezdci mohou vzít dresy bez nápisu Israel, který stáj odstranila i u některých svých vozů. Během závodů jí zase organizátoři zajišťují zvýšenou ochranu, třeba na Tour si nešlo nevšimnout většího počtu policistů kolem autobusu.
Na Vueltě platí něco podobného. „V hotelu máme auto Mossos d’Escuadra (regionální policie v Katalánsku) se dvěma členy, kteří v noci hlídají,“ informoval Guerrero po páté etapě.
Před startem prý měli bezpečnostní brífink. Ale zabránit všemu je po celé délce tras cyklistických klání takřka nemožné. I ředitel Vuelty Javier Guillén uznal, že není vyloučené, že se něco podobného bude opakovat.
Situaci z týmové časovky se bude nicméně snažit řešit právní cestou. „Stížnost je jedna věc, ale to, co se stalo, je věc druhá. Myšlenka prosazovaná násilím přestává být správnou myšlenkou,“ uvedl.
Nejen vyhlášené kopce budou na letošní Vueltě výzvou.