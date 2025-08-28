Nadávky i plivance. Izraelský tým jako terč aktivistů, jezdci na trénink radši mění dres

Michal Koubek
  19:30
Nelze si toho nevšimnout. Na italském Giru, francouzské Tour, španělské Vueltě, ale i jiných závodech. Vlastně takřka všude, kde se cyklisté týmu Israel – Premier Tech představí. Kolem trati palestinské vlajky, jejichž počty mnohdy výrazně převyšují ostatní. Hesla typu: Nechceme vás tu!
Fotogalerie2

Jezdci Israel - Premier Tech před startem první etapy Vuelty, zcela vlevo stojí Jan Hirt. | foto: Reuters

Během šesté etapy Gira například na trať vběhli dva aktivisté s nápisy „Israel pryč z Gira.“ Jedinec s obdobným vzkazem narušil i dojezd jedenáctého dějství Tour do Toulouse. A na Vueltě?

Ve středeční páté etapě, týmové časovce, skupinka asi deseti osob roztáhla nápis přes silnici tak, aby vláček cyklistů nemohl projet. Policejní doprovod sice blokádu částečně uvolnil, i tak ale musela čtveřice jezdců zcela zastavit. Rozhodčí jim z výsledného času aspoň odpustili patnáct sekund a byli čtrnáctí.

Aktivisté ohrožovali cyklisty. Pokolikáté už? Máme právo závodit, hájí se tým

I ve sportu se projevuje izraelsko-palestinský konflikt.

V roce 2023 Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na teroristický útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci zabili na 1 200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Od té doby bylo naopak při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví, které ovládá hnutí Hamás, a tudíž jeho údaje nelze ověřit, zabito více než 60 tisíc Palestinců.

Propalestinští aktivisté na to hlasitě upozorňují, demonstrací přibývá. A terčem se stala právě i stáj, jejíž barvy obléká Jan Hirt a na pozici sportovního ředitele v ní působí René Andrle.

„Israel – Premier Tech respektuje právo každého na svobodu projevu, což zahrnuje právo na pokojný protest,“ uvedla po středečních událostech. „Ale absolutně odsuzujeme nebezpečné činy protestujících, které nejen ohrozily bezpečnost našich jezdců, personálu závodu, ale i jich samotných.“

Jan Hirt v dresu Israel–Premier Tech.
Jan Hirt během letošního Gira.

Jan Hirt v dresu Israel–Premier Tech.

Tým na izraelskou vládu napojený není, už deset let jej ale spoluvlastní šestašedesátiletý kanadsko-izraelský miliardář Sylvan Adams. Právě jeho přítomnost dost dráždí.

Adams je přítelem izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a list The New York Times o něm napsal, že se nazývá „samozvaným velvyslancem židovského státu.“

Byl to právě on, kdo měl v roce 2018 výrazný podíl na tom, že Giro odstartovalo v Jeruzalémě. Zaplatil honorář 1,5 milionu dolarů za vystoupení Madonny v rámci izraelského Eurovison Song Contestu o rok později. Spunktoval také to, že se v Tel Avivu v roce 2022 uskutečnilo finále francouzského Superpoháru mezi PSG a Nantes.

Sylvan Adams na fotografii z roku 2018.

Cyklistika je jeho vášní a sám se vypracoval až k titulu mistra světa veteránů. Israel-Premier Tech (tehdy Israel Cycling Academy) spoluzaložil v roce 2015, o čtyři roky později se stáj po fúzi s Kaťušou vyhoupla do World Tour.

Cyklisté nevoli pociťují nejen na závodech. Vždyť Dán Jakob Fuglsang, který v sestavě strávil čtyři sezony a letos v červnu ukončil kariéru, prohlásil: „Nechci se zaplést do politiky, ale rozhodně je příjemnější jezdit bez izraelského loga než s izraelským logem na dresu.“

Sportovní ředitel Oscar Guerrero na Vueltě pro španělskou rozhlasovou stanici Cope líčil: „Fanoušci nás neustále urážejí. Například na loňském Clásica de San Sebastián na mě lidé křičeli: Vrahu! Taky nadávali, plivali na nás a kopali nám do auta. Podobné to je i jinde.“

Po vypuknutí konfliktu sestava kvůli bezpečnosti svých členů učinila některá opatření. Na tréninky si jezdci mohou vzít dresy bez nápisu Israel, který stáj odstranila i u některých svých vozů. Během závodů jí zase organizátoři zajišťují zvýšenou ochranu, třeba na Tour si nešlo nevšimnout většího počtu policistů kolem autobusu.

Na Vueltě platí něco podobného. „V hotelu máme auto Mossos d’Escuadra (regionální policie v Katalánsku) se dvěma členy, kteří v noci hlídají,“ informoval Guerrero po páté etapě.

Před startem prý měli bezpečnostní brífink. Ale zabránit všemu je po celé délce tras cyklistických klání takřka nemožné. I ředitel Vuelty Javier Guillén uznal, že není vyloučené, že se něco podobného bude opakovat.

Situaci z týmové časovky se bude nicméně snažit řešit právní cestou. „Stížnost je jedna věc, ale to, co se stalo, je věc druhá. Myšlenka prosazovaná násilím přestává být správnou myšlenkou,“ uvedl.

Nejen vyhlášené kopce budou na letošní Vueltě výzvou.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Fraška se soudní dohrou? Fotograf, který rozzuřil Medveděva, si najal právníky

Fraška, která v nedělním utkání US Open vyústila v zuřivé představení Daniila Medveděva, má překvapivou dohru. Fotograf Selcuk Acar, jenž svým vstupem na kurt vyvolal zmatek i bouřlivou reakci...

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Jsem nesmrtelná, myslela si. Ale byla jsem mladá a blbá. Vondrová o boji s nemocí

Její největší soupeřky Lurdes Gloria Manuel a Tereza Petržilková léčí zranění, a tak byla Lada Vondrová mezi čtvrtkařkami na atletickém mistrovství České republiky jasnou favoritkou. Pro zlato si...

ONLINE: Začíná další ročník Ligy mistrů, Sparta hraje v rakouském Klagenfurtu

Startuje jedenáctý ročník hokejové Ligy mistrů, hned první hrací den nabízí také utkání jednoho českého týmu. Od 20.20 hraje Sparta na ledě rakouského Klagenfurtu, utkání můžete sledovat v podrobné...

28. srpna 2025

ONLINE: Baník - Celje 0:0, domácí v odvetě dotahují jednobrankové manko

Sledujeme online

Fotbalisté Baníku Ostrava musí v odvetě play off Konferenční ligy stáhnout jednobrankové manko, jinak v evropských pohárech končí. První zápas v Celje prohráli 0:1, odveta má výkop ve 20 hodin a...

28. srpna 2025  19:59

ONLINE: Olomouc - Malmö 0:1, hosté přežili šance domácích, pak ještě navyšují náskok

Sledujeme online

Olomoučtí fotbalisté v odvetě play off Evropské ligy prohrávají 0:1 a naděje na zázrak je ta tam. Proti Malmö už ztrácejí čtyři góly, protože ve Švédsku padli 0:3. Mají však jistou účast v...

28. srpna 2025  19:52

Slavia v Lize mistrů: program, soupeři, historie, kde sledovat

Absolutní paráda, trefa do černého. Los fotbalové Ligy mistrů přihrál Slavii a jejím fanouškům báječný mix soupeřů. Český mistr se představí na hřišti Interu Milán, v Bergamu, na Tottenhamu a na...

27. srpna 2025  9:10,  aktualizováno  28.8 19:49

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

28. srpna 2025  15:12,  aktualizováno  19:41

Nadávky i plivance. Izraelský tým jako terč aktivistů, jezdci na trénink radši mění dres

Nelze si toho nevšimnout. Na italském Giru, francouzské Tour, španělské Vueltě, ale i jiných závodech. Vlastně takřka všude, kde se cyklisté týmu Israel – Premier Tech představí. Kolem trati...

28. srpna 2025  19:30

Tenis US Open 2025: program, výsledky, české zápasy, kde sledovat

Na přelomu srpna a září se pozornost tenisového světa tradičně soustředí do New Yorku, kde se koná US Open. Také letos se na posledním grandslamu sezony představí početná česká výprava, tentokrát...

28. srpna 2025  18:26

Hokejistky načaly olympijskou sezonu prohrou, Finky rozhodly ve třetí části

České hokejistky vstoupily do olympijské sezony porážkou s Finskem 2:5. Hattrickem se na výhře Seveřanek na turnaji Euro Hockey Tour v Klotenu podílela Elisa Holopainenová, dvě branky a tři asistence...

28. srpna 2025  18:21

Nosková postupuje po skreči soupeřky, ve třetím kole může vyzvat Muchovou

Aktualizujeme

Grandslamové US Open může ve třetím kole nabídnout derby dvou českých tenistek. Linda Nosková postoupila po skreči Němky Evy Lysové, která zápas vzdala kvůli zranění za stavu 6:4 a 3:0 pro Češku, a...

28. srpna 2025  18:16

Bídný start obhájců. Španělé EuroBasket zahájili nečekanou porážkou s Gruzií

Španělští basketbalisté zahájili obhajobu titulu na mistrovství Evropy překvapivou porážkou. S Gruzií prohráli na úvod skupiny C v Limassolu 69:83.

28. srpna 2025  17:18

Hořkosladký den pro UAE. Etapu má Vine, Ayuso se trápil. Vuelta má nového lídra

Den po vítězství v týmové časovce UAE Emirates opět slaví. První náročnou horskou etapu Vuelty vyhrál z úniku australský cyklista Jay Vine a na španělské Grand Tour si připsal třetí vítězství v...

28. srpna 2025  17:13

Velká cena Nizozemska formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Po téměř měsíční pauze se vrací šampionát formule 1. Velká cena Nizozemska na okruhu Zandvoort se koná od 29. do 31. srpna 2025. V přehledném textu najdete program závodů, zajímavosti i kde můžete...

28. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.