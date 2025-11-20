Israel–Premier Tech je minulostí. Hirt bude jezdit pod hlavičkou Iniestovy společnosti

  22:24
Cyklistická stáj Israel–Premier Tech se definitivně zbavila svého jména, které vyvolávalo kontroverze. Do nové sezony vstoupí pod jménem NSN Cycling Team. Tým, jehož barvy hájí i český jezdec Jan Hirt a sportovní ředitel René Andrle, bude závodit se švýcarskou licencí. Novinky oznámil nový manažerský tým v čele s bývalým španělským fotbalovým reprezentantem Andrésem Iniestou.
Jezdci Israel - Premier Tech před startem první etapy Vuelty, zcela vlevo stojí Jan Hirt.

Na převzetí stáje se sportovní a zábavní společnost Never Say Never (NSN), jejíž je Iniesta spoluzakladatelem, spojila s investiční platformou Stoneweg.

Kompletním přejmenováním a zpřetrháním vazeb na Izrael by se měla situace kolem týmu uklidnit. Především v závěru letošní sezony se v souvislosti s válkou v Gaze množily protesty propalestinských aktivistů proti účasti týmu v závodech.

Cyklistická stáj Israel už není Premier Tech, o hlavního sponzora přišla

Stáj kvůli tomu už během Vuelty odstranila z dresů slovo „Israel“, následně byla ale kvůli obavám o bezpečnost vyloučena pořadateli podzimních italských klasik Giro d’Emilia či Kolem Lombardie.

V říjnu stáj, kterou vlastní izraelsko-kanadský miliardář Sylvan Adams, i pod tlakem od sponzorů oznámila kompletní změnu názvu. Na začátku listopadu se i tak rozhodl skončit s podporou hlavní sponzor Premier Tech. Očekává se, že odejde i výrobce kol Factor Bikes, jeho místo zaujme značka Scott.

Hra s ohněm. Hirta se snažili srazit aktivisté. Měl jsem pět vteřin na reakci, líčí
Kovář přidá pátý rok v hokejové Spartě. O konci kariéry zatím neuvažuji, prohlásil

Sparťanský brankář Jakub Kovář.

Brankář Jakub Kovář prodloužil smlouvu s hokejovou Spartou a bude za pražský klub chytat i v příští extraligové sezoně. Sedmatřicetiletý gólman aktuálně působí v týmu čtvrtým rokem.

20. listopadu 2025  17:38

Vedení nestačilo, Češi končí ve čtvrtfinále. Bitvu se Španělskem rozhodla čtyřhra

Tomáš Macháč (vlevo) a Jakub Menšík se domlouvají při čtyřhře ve čtvrtfinále...

Čeští tenisté na první účast v semifinále Davis Cupu od roku 2014 nedosáhli, na finálovém turnaji v Boloni dohráli hned na úvod. Španělsku podlehli po bitvě 1:2, když jim nestačila výhra Jakuba...

20. listopadu 2025  15:29,  aktualizováno  17:01

