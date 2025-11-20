Israel–Premier Tech je minulostí. Hirt bude jezdit pod hlavičkou Iniestovy společnosti

Na převzetí stáje se sportovní a zábavní společnost Never Say Never (NSN), jejíž je Iniesta spoluzakladatelem, spojila s investiční platformou Stoneweg.
Kompletním přejmenováním a zpřetrháním vazeb na Izrael by se měla situace kolem týmu uklidnit. Především v závěru letošní sezony se v souvislosti s válkou v Gaze množily protesty propalestinských aktivistů proti účasti týmu v závodech.
Stáj kvůli tomu už během Vuelty odstranila z dresů slovo „Israel“, následně byla ale kvůli obavám o bezpečnost vyloučena pořadateli podzimních italských klasik Giro d’Emilia či Kolem Lombardie.
V říjnu stáj, kterou vlastní izraelsko-kanadský miliardář Sylvan Adams, i pod tlakem od sponzorů oznámila kompletní změnu názvu. Na začátku listopadu se i tak rozhodl skončit s podporou hlavní sponzor Premier Tech. Očekává se, že odejde i výrobce kol Factor Bikes, jeho místo zaujme značka Scott.
