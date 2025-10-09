Další zrušený start. Israel-Premier Tech bude chybět také na Kolem Lombardie

Israel-Premier Tech byl kvůli vazbám na Izrael během Vuelty v souvislosti s válkou v Gaze terčem propalestinských protestů. Stáj závod i přes výzvy k odstoupení od organizátorů dokončila.
Tým sice už během Vuelty odstranil z dresů slovo „Izrael“, následně byl ale vyloučen ze startovního pole Gira d’Emilia. Pořadatelé závodu, který se jel minulou sobotu, rozhodnutí odůvodnili obavami o bezpečnost.
|
Israel-Premier Tech mění po protestech název. Tým ustoupil tlaku sponzorů
Israel-Premier Tech poté i pod tlakem sponzorů oznámil změnu názvu. Distancování se od Izraele si totiž jako podmínku pokračování spolupráce dala společnost Premier Tech i výrobce kol Factor Bikes.