Další zrušený start. Israel-Premier Tech bude chybět také na Kolem Lombardie

Autor: ,
  18:23
Cyklistická stáj Israel-Premier Tech, proti jejíž účasti v pelotonu protestovali propalestinští aktivisté, nebude startovat na sobotním závodě Kolem Lombardie. Po dohodě s představiteli týmu, v němž působí český jezdec Jan Hirt a sportovní ředitel René Andrle, to oznámili pořadatelé posledního monumentu sezony.

Jezdci Israel - Premier Tech před startem první etapy Vuelty, zcela vlevo stojí Jan Hirt. | foto: Reuters

Israel-Premier Tech byl kvůli vazbám na Izrael během Vuelty v souvislosti s válkou v Gaze terčem propalestinských protestů. Stáj závod i přes výzvy k odstoupení od organizátorů dokončila.

Tým sice už během Vuelty odstranil z dresů slovo „Izrael“, následně byl ale vyloučen ze startovního pole Gira d’Emilia. Pořadatelé závodu, který se jel minulou sobotu, rozhodnutí odůvodnili obavami o bezpečnost.

Israel-Premier Tech mění po protestech název. Tým ustoupil tlaku sponzorů

Israel-Premier Tech poté i pod tlakem sponzorů oznámil změnu názvu. Distancování se od Izraele si totiž jako podmínku pokračování spolupráce dala společnost Premier Tech i výrobce kol Factor Bikes.

