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Šestou etapu Tour Auvergne-Rhone-Alpes ovládl del Toro, náskok lídra se ztenčil

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  17:26
Mexičan Isaac del Toro vyhrál po útoku v závěru sedmou etapu cyklistického závodu Tour Auvergne-Rhone-Alpes s cílem na vrcholu Grand Colombier. Lídr týmu UAE Emirates-XRG dojel o 24 sekund před Španělem Juanem Ayusem, kterého setřásl v posledních dvou kilometrech. V čele průběžného pořadí se před nedělní závěrečnou horskou etapou udržel Australan Luke Tuckwell, jeho náskok se ale výrazně snížil.

Předposlední šestou etapu cyklistického závodu Kolem Spojených arabských emirátů vyhrál Mexičan Isaac Del Toro. | foto: Profimedia.cz

Tuckwell při dojezdu na Grand Colombier, jenž bývá tradiční součástí Tour de France, na vítěze ztratil přes dvě a půl minuty.

Před druhým Američanem Matteem Jorgensonem, který skončil čtvrtý, vede už jen o 42 sekund. Třetí Del Toro je o dalších sedm sekund zpět.

Další potíže musel řešit francouzský talent Paul Seixas, kterého potkal těžký pád hned v úvodu etapy. Devatenáctiletá nastupující hvězda se sice s pomocí týmových kolegů dotáhla zpět do pelotonu, v závěrečném stoupání ale Seixas nestačil a dojel sedmý o 1:21 minuty za vítězem.

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Na šestém místě průběžného hodnocení ztrácí takřka dvě minuty a jeho sen o celkovém triumfu na domácím závodu, který je důležitou prověrkou před Tour de France, se nejspíš rozplynul.

V pelotonu chyběl Brit Oscar Onley, který měl coby třetí jezdec průběžného pořadí těžký pád v posledním sjezdu páteční etapy. Do cíle sice s velkým zpožděním dojel, tým ale oznámil, že kvůli vykloubenému ramenu už nebude pokračovat.

Závod, dříve známý jako Critérium du Dauphiné, vyvrcholí v neděli další náročnou alpskou etapou a horským cílem na Plateau de Solaison.

Tour Auvergne-Rhone-Alpes (WorldTour)

7. etapa (133,6 km): 1. Del Toro (Mex./UAE Team Emirates-XRG) 3:41:41, 2. Ayuso (Šp./Lidl-Trek) -24, 3. Johannessen (Nor./Uno-X Mobility) -38, 4. Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike), 5. Uijtdebroeks (Belg./Movistar) oba -41, 6. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) -1:17.

Průběžné pořadí: 1. Tuckwell (Austr./Red Bull-BORA-hansgrohe) 25:59:09, 2. Jorgenson -42, 3. Del Toro -49, 4. Ayuso -1:06, 5. Johannessen -1:33, 6. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) -1:54.

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