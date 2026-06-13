Tuckwell při dojezdu na Grand Colombier, jenž bývá tradiční součástí Tour de France, na vítěze ztratil přes dvě a půl minuty.
Před druhým Američanem Matteem Jorgensonem, který skončil čtvrtý, vede už jen o 42 sekund. Třetí Del Toro je o dalších sedm sekund zpět.
Další potíže musel řešit francouzský talent Paul Seixas, kterého potkal těžký pád hned v úvodu etapy. Devatenáctiletá nastupující hvězda se sice s pomocí týmových kolegů dotáhla zpět do pelotonu, v závěrečném stoupání ale Seixas nestačil a dojel sedmý o 1:21 minuty za vítězem.
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Na šestém místě průběžného hodnocení ztrácí takřka dvě minuty a jeho sen o celkovém triumfu na domácím závodu, který je důležitou prověrkou před Tour de France, se nejspíš rozplynul.
V pelotonu chyběl Brit Oscar Onley, který měl coby třetí jezdec průběžného pořadí těžký pád v posledním sjezdu páteční etapy. Do cíle sice s velkým zpožděním dojel, tým ale oznámil, že kvůli vykloubenému ramenu už nebude pokračovat.
Závod, dříve známý jako Critérium du Dauphiné, vyvrcholí v neděli další náročnou alpskou etapou a horským cílem na Plateau de Solaison.
Tour Auvergne-Rhone-Alpes (WorldTour)
7. etapa (133,6 km): 1. Del Toro (Mex./UAE Team Emirates-XRG) 3:41:41, 2. Ayuso (Šp./Lidl-Trek) -24, 3. Johannessen (Nor./Uno-X Mobility) -38, 4. Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike), 5. Uijtdebroeks (Belg./Movistar) oba -41, 6. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) -1:17.
Průběžné pořadí: 1. Tuckwell (Austr./Red Bull-BORA-hansgrohe) 25:59:09, 2. Jorgenson -42, 3. Del Toro -49, 4. Ayuso -1:06, 5. Johannessen -1:33, 6. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) -1:54.