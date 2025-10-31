Proč jsem prohrál Giro. Tým mi neřekl o Van Aertovi, prozradil Del Toro

Tomáš Macek
  16:11
Vzpomínáte? Isaac del Toro vjížděl do poslední horské etapy Gira v růžovém trikotu, s náskokem 43 sekund na druhého Ekvádorce Carapaze a 1:21 minuty na třetího Brita Simona Yatese. Přesto na senzační titul při svém teprve druhém startu na Grand Tour nedosáhl, když etapa přes průsmyk Finestre přinesla největší zvrat této cyklistické sezony. S odstupem pěti měsíců se nyní Del Toro v rozhovoru pro GSN Espaňol rozhovořil, proč tehdy prohrál.
SMEKÁM, SIMONE. Isaac del Toro v cíli 20. etapy Gira gestem ocenil svého...

SMEKÁM, SIMONE. Isaac del Toro v cíli 20. etapy Gira gestem ocenil svého přemožitele Simona Yatese. | foto: AP

Fanoušek v Mexico City slaví úspěch Isaaca del Tora.
Fanoušek v Mexico City se svatým Isaacem del Torem.
Fanoušek v Mexico City se svatým Isaacem del Torem.
Fanoušek v Mexico City s býkem reprezentujícím Isaaca del Tora.
27 fotografií

Vlastně už způsob, jakým se v průběhu závodu do růžového trikotu oblékl, byl nečekaný.

Před startem Gira vedení týmu UAE Emirates s 21letým Mexičanem do pozice lídra nepočítalo. Těmi byli určeni Juan Ayuso a Adam Yates. Del Torova role? Uč se, pomáhej a když se objeví šance, pokus se vyhrát etapu, uslyšel od vedení týmu.

Pokrčil rameny a řekl: „Zkusím využít každou příležitost.“

Od prvního dne neztrácel čas. Povedla se mu zahajovací časovka, pak dojel v první horské etapě do Tagliacozza druhý za Ayusem.

Doping, korupce, bída. Isaacu, ukaž cestu. Del Toro má spasit mexickou cyklistiku

V devátém dějství po šotolinových cestách Strade Bianche měl Ayuso trable s defektem, zatímco Del Toro se propracoval do vedoucí skupinky s Woutem van Aertem. S ním sice souboj o etapu prohrál, ale v celkové klasifikaci se posunul do čela.

Najednou vedl o 1:13 minuty před svým týmovým lídrem. A co teď s tím, pánové sportovní ředitelé?

Sami nevěděli. Přemítali ve stylu: Nemůžeme přece upřednostnit Del Tora před Ayusem, to bychom potom s Juanem už vůbec nevydrželi.

Teprve v průběhu druhého týdne pozoroval Del Toro změnu nálad. „Jakoby si vedení týmu uvědomilo, že jsem na tom lépe, než si mysleli. Potom mi dali naprostou svobodu,“ líčil. Výkonnostní i zdravotní potíže Ayusa jim tuto volbu usnadnily.

Tak tedy: Vše pro Isaaka.

Isaac del Toro se uklání fanouškům v cíli 17. etapy Gira.

Přestože pociťoval v závěrečném týdnu stupňující se únavu, před všeřešící 20. etapou vedoucí přes průsmyk Finestre do Sestriere, držel nejlepší karty.

A pak se mu najednou všechno vymklo z rukou.

Začalo to na úpatí Finestre nečekaně brzkým útokem týmu Education First, který vyslal dopředu Richarda Carapaze. Del Toro šlapal s odstupem za ním.

„Nenásledoval jsem Richarda, protože to bylo hodinové stoupání a snaha Education First mi nedávala smysl,“ popisuje Del Toro. „Teprve když jsem přišel o mé pomocníky Brandona McNultyho a Rafala Majku, dotáhl jsem se k němu.“

Vzápětí se k nim přidal také Simon Yates. A nejen to. Britský lídr stáje Visma využil situace, kdy se první dva muži celkové klasifikace hlídali, a ujel jim.

„Což byl klíčový moment, který jsem podcenil,“ přiznal Del Toro. „Carapaz v předchozích etapách ukazoval, že má skvělé nohy. Tým mi do rádia řekl, ať si hledím jeho. Tak jsem to dělal a nechal Simona jet. Udělal jsem chybu, částečně i kvůli nedostatku zkušeností.“

Současně však podotkl, že vinu nenese jen on sám.

„Když mi do rádia řekli, že Simon bude mít k dispozici také Van Aerta, který se k němu stahuje z úniku, měl už 55sekundový náskok. To byl pro mě šok. Měli mi o Van Aertovi říct mnohem dřív v době, kdy měl Simon k dobru třeba jen deset sekund. V tom případě bych nejspíš reagoval: Dobře, dojedu ho.“

O vykoupení Simona Yatese. V roce 2022 tvrdil, že už se na Giro nikdy nevrátí

Ve chvíli, kdy prozřel, bylo pozdě. Obzvlášť, když se s Carapazem neustále dohadovali, kdo se bude v jejich skupince pronásledovatelů starat o tempo.

„Myslím, že naši sportovní ředitelé nechtěli, abych při stíhání Simona přepálil síly a skončil pak celkově třeba až pátý nebo šestý,“ uvažuje. „Takhle jsme kvůli menším taktickým chybám ztratili jen jednu pozici. Navíc i kdybychom s Yatesem a Carapazem zůstali delší dobu pohromadě, dost možná bych prohrál také, protože oba měli proti mě se svojí výškou a váhou výhodu.“

V cíli tak mohl Simon Yates emotivně slavit, že konečně dosáhl na titul, po němž sahal na Giru už před sedmi lety - než tehdy zkolaboval při útoku Chrise Frooma právě v průsmyku Finestre.

„A já? Za cílem jsem byl pochopitelně zklamaný,“ vypráví Del Toro. „Ale teď jsem na své druhé místo hrdý. Vědomí, že jsem mohl celé Giro klidně i vyhrát, mě do budoucna posílilo.“

Tři nejlepší muži italského Gira. Zleva: Isaac Del Toro z UAE, Simon Yates z Vismy a Richard Carapaz z EF

Po skončení závodu tým UAE Emirates naznačil, že by talentovaného Mexičana mohli poslat v téže sezoně i na Vueltu, ale později šéfové stáje rozumně usoudili, že zápřah dvou podniků Grand Tour by na něj byl v 21 letech příliš velký.

Del Toro se tedy zaměřil na menší akce a na nich exceloval.

Vyhrál tři etapy i celkovou klasifikaci Kolem Rakouska.

Vyhrál celkově také Kolem Burgosu.

A od srpna do října ovládl devět jednorázovek (!), včetně Coppa Sabatini, Giro dell Emilia, Gran Piemonte nebo Giro del Veneto.

To vše, společně s pátým a sedmým místem na mistrovství světa a s pátým místem na Lombardii, jej vyneslo dokonce na třetí příčku v žebříčku UCI, hned za velikány Tadeje Pogačara a Jonase Vingegaarda.

„Bylo to šíleně dobré,“ bilancoval sezonu 2025, kterou uzavřel doma titulem mexického mistra.

Čas, kdy znovu zaútočí na titul z Grand Tour, určitě brzy přijde.

Možná hned na příštím Giru, pokud se Pogačar rozhodne, že zvažovanou kombinaci Giro - Tour neabsolvuje a zaměří se raději z třítýdenních podniků až na Tour.

„Nerad poslouchám, že jsem supertalent,“ říká Del Toro. „Naopak, pracuji tvrdě, abych se dostal úplně nejvýš. Myslím, že mentální síla tvoří 80 procent této práce. Pokud něco nechcete dělat, na nic nedosáhnete.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Ml. Boleslav vs. LitvínovHokej - 20. kolo - 31. 10. 2025:Ml. Boleslav vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
31. 10. 17:30
  • 1.90
  • 4.30
  • 3.30
Č. Budějovice vs. K. VaryHokej - 20. kolo - 31. 10. 2025:Č. Budějovice vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
31. 10. 17:30
  • 2.22
  • 4.20
  • 2.69
Plzeň vs. KometaHokej - 20. kolo - 31. 10. 2025:Plzeň vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
31. 10. 17:30
  • 2.30
  • 4.00
  • 2.66
Hradec Kr. vs. TřinecHokej - 20. kolo - 31. 10. 2025:Hradec Kr. vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
31. 10. 18:00
  • 2.35
  • 4.10
  • 2.56
Pardubice vs. KladnoHokej - 20. kolo - 31. 10. 2025:Pardubice vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
31. 10. 18:00
  • 1.60
  • 4.75
  • 4.43
Liberec vs. VítkoviceHokej - 20. kolo - 31. 10. 2025:Liberec vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
31. 10. 18:00
  • 1.95
  • 4.20
  • 3.23
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Jasně že si dám pivo! Hyský si vychutnal senzační výhru v Římě: O tomhle jsme snili

Při děkovačce se také svlékl do půl těla a když začali fanoušci vyvolávat jeho jméno, doběhl před ně, párkrát je vyburcoval a pak už začal ukazovat na hráče: „To oni si zaslouží potlesk!“ Těžko mohl...

ONLINE: Lídr čelí Hradci, Kometa hraje s Plzní. Přiblíží se Litvínov Boleslavi?

Sledujeme online

Ještě před první reprezentační přestávkou má hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec v duelu celků s nejlepší formou hraje od 18 hodin v Hradci Králové. Už od 17.30 bojují o...

31. října 2025  17:10

Sabou zvolna končí jako sportovní ředitel v Hradci, má namířeno do Zbrojovky

Jiří Sabou skončí po osmi letech ve funkci sportovního ředitele fotbalistů Hradce Králové. Východočeský klub uvedl na svém webu, že padesátiletý funkcionář odejde na vlastní žádost nejpozději 31....

31. října 2025  16:53

Proč jsem prohrál Giro. Tým mi neřekl o Van Aertovi, prozradil Del Toro

Vzpomínáte? Isaac del Toro vjížděl do poslední horské etapy Gira v růžovém trikotu, s náskokem 43 sekund na druhého Ekvádorce Carapaze a 1:21 minuty na třetího Brita Simona Yatese. Přesto na senzační...

31. října 2025  16:11

Velká teplická premiéra. Rapper Katannah vystoupí o přestávce zápasu s Plzní

Sport a show v jednom. Teplice v neděli hostí v ligovém magnetu Viktorii Plzeň a domácí klub slibuje hudební premiéru, jakou český fotbal ještě nezažil. O přestávce totiž fanoušky pobaví rapper...

31. října 2025  16:08

Tenisový Turnaj mistryň 2025: program, výsledky, kdy hraje Siniaková

Tradičním zakončením ženské tenisové sezony je Turnaj mistryň pro osm nejlepších singlistek a osm deblových párů roku. Letos už podruhé hostí akci Saúdská Arábie, v Rijádu se bude hrát od 1. do 8....

31. října 2025  11:31,  aktualizováno  15:41

Hapal se vrací do Olomouce. Sigma ho jmenovala sportovním manažerem

Spekulovalo se o tom už když před třemi týdny skončil na lavičce fotbalistů Baníku Ostrava. Teď je vše oficiální. Pavel Hapal se stává generálním sportovním manažerem Sigmy Olomouc, jejíž dres v...

31. října 2025  15:39

Běž na tribunu! Hvězdného Rusa vykázal trenér přímo během zápasu, kritika sílí

Stále platí za zvučné jméno. Jenže ruský hokejista Jevgenij Kuzněcov přitahuje také problémy. S výkony útočníka Magnitogorsku panuje nespokojenost, která vyústila v netradiční tah střídačky. Trenér...

31. října 2025  15:09

Ligový lídr hlavním dodavatelem. Z Davosu berou Švýcaři na Karjalu devět hokejistů

Patnáct vicemistrů světa z let 2018, 2024 či z letoška zařadil do nominace na Finské hry v Tampere trenér švýcarských hokejistů Patrick Fischer. Ve čtyřiadvacetičlenném kádru na první díl série Euro...

31. října 2025  15:01

Další incident záhy po otevření jihlavské arény, fanoušci napadli člena ostrahy

Jen se v Jihlavě otevřela nová Horácká aréna, stala se dějištěm hned několika incidentů. Po poničených toaletách začali policisté vyšetřovat i napadení člena ostrahy. K tomu došlo v úterý při zápase...

31. října 2025  14:10,  aktualizováno  15:01

Tresty za sázkařský skandál v Turecku. Federace suspendovala 149 rozhodčích

Turecká fotbalová federace suspendovala 149 rozhodčích kvůli sázení na zápasy. Tresty zákazu činnosti se pohybují mezi osmi měsíci až rokem. Předseda federace Ibrahim Haciosmanoglu v prohlášení...

31. října 2025  14:46

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tradice dostihů ohrožena. Areál v Chuchli se nedohodl se státem na nájmu

Dostihový a jezdecký areál v pražské Chuchli začal rozesílat výpovědi svým nájemcům a uživatelům. Společnost Chuchle Arena Praha se nedohodla s ministerstvem zemědělství na nové nájemní smlouvě....

31. října 2025  13:01,  aktualizováno  14:43

Šance pro debutanta Bulegu. Sezonu MotoGP dokončí místo šampiona Márqueze

Marka Márqueze, zraněného španělského šampiona MotoGP, nahradí v týmu Ducati v závěrečných dvou letošních Velkých cenách Portugalska a Valencie úřadující vicemistr světa v závodech superbiků Nicoló...

31. října 2025  14:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.