Proč jsem prohrál Giro. Tým mi neřekl o Van Aertovi, prozradil Del Toro

Vlastně už způsob, jakým se v průběhu závodu do růžového trikotu oblékl, byl nečekaný.
Před startem Gira vedení týmu UAE Emirates s 21letým Mexičanem do pozice lídra nepočítalo. Těmi byli určeni Juan Ayuso a Adam Yates. Del Torova role? Uč se, pomáhej a když se objeví šance, pokus se vyhrát etapu, uslyšel od vedení týmu.
Pokrčil rameny a řekl: „Zkusím využít každou příležitost.“
Od prvního dne neztrácel čas. Povedla se mu zahajovací časovka, pak dojel v první horské etapě do Tagliacozza druhý za Ayusem.
|
Doping, korupce, bída. Isaacu, ukaž cestu. Del Toro má spasit mexickou cyklistiku
V devátém dějství po šotolinových cestách Strade Bianche měl Ayuso trable s defektem, zatímco Del Toro se propracoval do vedoucí skupinky s Woutem van Aertem. S ním sice souboj o etapu prohrál, ale v celkové klasifikaci se posunul do čela.
Najednou vedl o 1:13 minuty před svým týmovým lídrem. A co teď s tím, pánové sportovní ředitelé?
Sami nevěděli. Přemítali ve stylu: Nemůžeme přece upřednostnit Del Tora před Ayusem, to bychom potom s Juanem už vůbec nevydrželi.
Teprve v průběhu druhého týdne pozoroval Del Toro změnu nálad. „Jakoby si vedení týmu uvědomilo, že jsem na tom lépe, než si mysleli. Potom mi dali naprostou svobodu,“ líčil. Výkonnostní i zdravotní potíže Ayusa jim tuto volbu usnadnily.
Tak tedy: Vše pro Isaaka.
Přestože pociťoval v závěrečném týdnu stupňující se únavu, před všeřešící 20. etapou vedoucí přes průsmyk Finestre do Sestriere, držel nejlepší karty.
A pak se mu najednou všechno vymklo z rukou.
Začalo to na úpatí Finestre nečekaně brzkým útokem týmu Education First, který vyslal dopředu Richarda Carapaze. Del Toro šlapal s odstupem za ním.
„Nenásledoval jsem Richarda, protože to bylo hodinové stoupání a snaha Education First mi nedávala smysl,“ popisuje Del Toro. „Teprve když jsem přišel o mé pomocníky Brandona McNultyho a Rafala Majku, dotáhl jsem se k němu.“
Vzápětí se k nim přidal také Simon Yates. A nejen to. Britský lídr stáje Visma využil situace, kdy se první dva muži celkové klasifikace hlídali, a ujel jim.
„Což byl klíčový moment, který jsem podcenil,“ přiznal Del Toro. „Carapaz v předchozích etapách ukazoval, že má skvělé nohy. Tým mi do rádia řekl, ať si hledím jeho. Tak jsem to dělal a nechal Simona jet. Udělal jsem chybu, částečně i kvůli nedostatku zkušeností.“
Současně však podotkl, že vinu nenese jen on sám.
„Když mi do rádia řekli, že Simon bude mít k dispozici také Van Aerta, který se k němu stahuje z úniku, měl už 55sekundový náskok. To byl pro mě šok. Měli mi o Van Aertovi říct mnohem dřív v době, kdy měl Simon k dobru třeba jen deset sekund. V tom případě bych nejspíš reagoval: Dobře, dojedu ho.“
|
O vykoupení Simona Yatese. V roce 2022 tvrdil, že už se na Giro nikdy nevrátí
Ve chvíli, kdy prozřel, bylo pozdě. Obzvlášť, když se s Carapazem neustále dohadovali, kdo se bude v jejich skupince pronásledovatelů starat o tempo.
„Myslím, že naši sportovní ředitelé nechtěli, abych při stíhání Simona přepálil síly a skončil pak celkově třeba až pátý nebo šestý,“ uvažuje. „Takhle jsme kvůli menším taktickým chybám ztratili jen jednu pozici. Navíc i kdybychom s Yatesem a Carapazem zůstali delší dobu pohromadě, dost možná bych prohrál také, protože oba měli proti mě se svojí výškou a váhou výhodu.“
V cíli tak mohl Simon Yates emotivně slavit, že konečně dosáhl na titul, po němž sahal na Giru už před sedmi lety - než tehdy zkolaboval při útoku Chrise Frooma právě v průsmyku Finestre.
„A já? Za cílem jsem byl pochopitelně zklamaný,“ vypráví Del Toro. „Ale teď jsem na své druhé místo hrdý. Vědomí, že jsem mohl celé Giro klidně i vyhrát, mě do budoucna posílilo.“
Po skončení závodu tým UAE Emirates naznačil, že by talentovaného Mexičana mohli poslat v téže sezoně i na Vueltu, ale později šéfové stáje rozumně usoudili, že zápřah dvou podniků Grand Tour by na něj byl v 21 letech příliš velký.
Del Toro se tedy zaměřil na menší akce a na nich exceloval.
Vyhrál tři etapy i celkovou klasifikaci Kolem Rakouska.
Vyhrál celkově také Kolem Burgosu.
A od srpna do října ovládl devět jednorázovek (!), včetně Coppa Sabatini, Giro dell Emilia, Gran Piemonte nebo Giro del Veneto.
To vše, společně s pátým a sedmým místem na mistrovství světa a s pátým místem na Lombardii, jej vyneslo dokonce na třetí příčku v žebříčku UCI, hned za velikány Tadeje Pogačara a Jonase Vingegaarda.
„Bylo to šíleně dobré,“ bilancoval sezonu 2025, kterou uzavřel doma titulem mexického mistra.
Čas, kdy znovu zaútočí na titul z Grand Tour, určitě brzy přijde.
Možná hned na příštím Giru, pokud se Pogačar rozhodne, že zvažovanou kombinaci Giro - Tour neabsolvuje a zaměří se raději z třítýdenních podniků až na Tour.
„Nerad poslouchám, že jsem supertalent,“ říká Del Toro. „Naopak, pracuji tvrdě, abych se dostal úplně nejvýš. Myslím, že mentální síla tvoří 80 procent této práce. Pokud něco nechcete dělat, na nic nedosáhnete.“