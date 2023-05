A Giro se změnilo. O zlomené kyčli Harta i štístku Thomasovi

Jak rychle se život na Giru může změnit.

Britský Ineos by mohl vyprávět. Ještě v neděli lítal v obláčcích. Po odstoupení Remka Evenepoela jim ubyl hlavní soupeř o růžový dres. Geraint Thomas se dostal do vedení celého závodu, ze třetího místa ho s pětivteřinovým odstupem jistil Tao Geoghegan Hart ve formě, kterou měl naposledy před třemi lety, kdy překvapivě Giro vyhrál.

V záloze ještě číhali Pavel Sivakov, Thymen Arensman a Laurens De Plus, kdyby bylo nejhůř.

Stačily tři dny a všechno je jinak.

Poskládaný Ineos s růžovým Geraintem Thomasem během jedenácté etapy Gira. Před ním ještě i Tao Geoghegan Hart.

„Giro prostě nikdy není jednoduché, že? Ještě v úterý večer jsme seděli a bavili se, jak silný tým máme. Stačila chvíle a všechno je jinak,“ smutnil lídr závodu Thomas.

Jedenáctá etapa růžového závodu měla být jednoduchá. Tranzitní s hromadným dojezdem v Tortoně. Ještě na vrcholu Colla di Boasi 80 kilometrů před cílem byl Hart pohodlně usazený v čele pelotonu.

Jenže do Tortony nedojel.

Můžeš pokračovat? Nemůžu

Ne, nedívalo se na to hezky, vůbec ne.

K tragickému pádu došlo v rychlé levotočivé zatáčce na mokré silnici, kde popadal tucet závodníků, polovina Ineosu. Většina se zvedla, až na jediného. Hart místo toho ve velkých bolestech na nosítkách putoval do sanitky, která ho odvezla do nemocnice Sampierdarena na předměstí Janova.

„Nemáme žádné zprávy o tom, jak mu je,“ prozradil ještě v cíli v Tortoně sportovní ředitel Matteo Tosatto. „Měl velké bolesti nohy. Ptali jsme se ho, jestli může pokračovat, ale on jen opakoval: Ne, ne, nemůžu, hrozně to bolí. Je to pro nás velká ztráta, ale takový je tenhle sport.“

Zatímco Tosatto u týmového autobusu mluvil, cílem zrovna projel druhý z nejvíce postižených jezdců pádem – Pavel Sivakov. Zkrvavený, ale etapu dokončil sám 13 minut za hlavním balíkem. Z osmého místa padl na třiadvacáté.

„Ze začátku to vypadalo, že se ani Pavel do cíle nedostane. Ale byl chvíli u doktora a pak začal šlapat, což je dobré znamení. Ztratil čas i pořadí v celkové klasifikaci, ale pořád je v závodě. A my ho potřebujeme,“ říkal Tosatto.

Až později večer Ineos upřesnil těžkou Hartovu diagnózu – zlomeninu kyčle, se kterou musí na operaci.

„Jsem zdrcený z toho, jak tohle Giro skončilo. Děkuji všem za zprávy podpory. Jak já se těšil na celý zbytek závodu!“ zalitoval zrzavý Brit na sociálních sítích.

I’m devastated this is how my giro ended. Thankyou all for your messages and support. I was so excited about the remainder of this race and loving every minute of it. Arrivederci @giroditalia ⭕️ https://t.co/rJ7nBfe77s — Tao Geoghegan Hart (@taogeoghegan) May 17, 2023

Nelze se mu divit, měl možná ještě lepší formu než před třemi lety, kdy Giro poprvé vyhrál.

A nutno dodat, že to pro Ineos mohlo dopadnout ještě o něco hůř.

Vždycky může.

Stačí si představit, že by místo Sivakova přijel do cíle s velkou ztrátou Geraint Thomas. Britská stáj by tak ztratila prvního i třetího muže průběžného pořadí. Velšan ale při pádu trefil Alessandra Coviho z UAE, jehož tělo nejhorší náraz zbrzdilo, takže Thomas přijel do cíle nezraněn.

„Měl jsem opravdu velké štěstí,“ uznal v cíli šampion Tour z roku 2018.

Geraint mi dodal motivaci

Černý den pro Ineos, jistě.

Na druhou stranu, nepomůže trochu stáji středeční tragédie z dlouhodobého hlediska? Mít dva rovnocenné lídry může být občas výhoda, často ale taky prokletí, které k ničemu nevede.

Britská ekipa až do středeční etapy měla mezi nejlepšími jedenácti cyklisty pět svých lidí. Byli jasně nejsilnějším týmem v závodě s možnostmi na každý představitelný scénář odsud až po Řím.

Po Hartově odstoupení a velké ztrátě Sivakova se to na čele závodu přece jen trochu protřídilo.

„Je to pro nás velký šok, ale taky určitý restart, ze kterého si chceme vzít to nejlepší,“ říká Tosatto.

Teď je jasným lídrem skupiny růžový Geraint Thomas, pro kterého zbytek týmu udělá první poslední. A z toho může každý těžit. Velšan dál Giro vede o dvě sekundy před Primožem Rogličem, který byl v pádu namočen taky a cílem projel s proděravělým dresem.

Primož Roglič s odřenou nohou po pádu v 11. etapě Gira

„Všichni kluci teď budou stát za Geraintem,“ má jasno manažer Rod Ellingworth.

Bylo to vidět i na Sivakovovi, který ve středu pozdě večer sdílel video Ineosu z pádu, ke kterému připsal: „Geraint je pořád v růžovém. To mi dodalo motivaci vrátit se na kolo. Neodpustil bych si, kdybych to nezkusil.“

Giro se po odstoupení Harta pro Ineos změnilo, ale cíl zůstává stejný.

Dojet si s Thomasem pro Nekonečnou trofej do Říma.

„Máme v týmu tvrdé chlapce,“ tvrdí Ellingworth. „Oni se z toho dostanou.“