Pobořená pevnost Ineos. Bylo chybou nevzít na Tour Thomase?

Ta letošní v podání stáje, která ovládla sedm z posledních osmi ročníků, byla selháním, na čemž nic nezměnila ani čtvrteční vítězná show dua Kwiatkowski – Carapaz, které lídři celkového pořadí pustili blahosklonně do úniku, a tak si jeli pro etapu i puntíkatý vrchařský dres.

Tour 2020 zvláštní příloha

Zůstaly jen vzpomínky na doby, kdy tým Sky vybudoval na Tour kolem Chrise Frooma nedobytnou pevnost. Letos vypadala pevnost Ineosu už před Alpami podobně jako antický Řím po nájezdu Vandalů.

Kritizovaná sestava

Brailsford postavil tým na obhájci titulu Eganu Bernalovi i s vědomím, že jeho bolavá záda nemusí vydržet. Což se posléze stalo. „Dostával jsem své tělo na limit, až přišla chvíle, kdy mi řeklo dost a obranný mechanismus těla mě na kole zablokoval,“ líčil Kolumbijec.

Chrise Frooma ani Gerainta Thomase šéf Ineosu na Tour nevzal. Udělal chybu? Froome říkal: „Chápu ho, nejsem ještě konkurenceschopný.“ Zato Thomas nyní 2. místem na závodě Tirreno-Adriatico naznačil, že se mohl směrem ke třetímu týdnu Tour rozjet do kvalitní formy. Na Tirrenu ho porazil jen Simon Yates, jenž se zřekl startu na Tour a veškeré úsilí zaměřuje na Giro.

Brailsford naopak kvůli Tour z cílené přípravy na Giro stáhl Richarda Carapaze, který měl v Itálii obhajovat titul. Ekvádorec pak na Tour sehrál jen vedlejší roli, když na její první polovinu neměl – a ani nemohl mít – vyladěnou formu.

Michal Kwiatkowski (vpravo) a Richard Carapaz projíždějí cílem 18. etapy Tour de France.

Navíc byla sestava Ineosu na Tour až příliš nezkušená, pouze dva jezdci, Luke Rowe a Michal Kwiatkowski, z ní pamatovali Froomovu éru. To vše Wiggins (a nejen on) Brailsfordovi vyčítá. Ale boss Ineosu si z toho navenek nic nedělá.

„Znám Bradleyho dobře, rád se poslouchá. Beru to s rezervou,“ reagoval. „Má právo na názor. Ale já nikdy nebudu soudit své činy podle jeho hlášek. Dívám se sám do zrcadla, naslouchám lidem, kterým věřím, a dělám vlastní rozhodnutí.“

Nejbližší Brailsfordův rádce bohužel v březnu ve 40 letech náhle zemřel. Hlavní sportovní ředitel a velký stratég Nicolas Portal byl u týmu od roku 2013. Možná by prosazoval jiné jezdce. Ovšem takhle měl hlavní slovo Brailsford. A ten říká: „Sestavu jsme založili na faktech a datech, která jsme měli. Pokud bych mohl vrátit čas, rozhodl bych se stejně.“

Thomas: Chtěl jsem víc

Jak by se tato Tour vyvíjela jinak, kdyby na ní byl lídrem Ineosu vedle Bernala také předloňský vítěz Thomas, se můžeme jen dohadovat. Velšan ji jel desetkrát, podílel se na největších triumfech týmu, ať už jako pomocník, či lídr, zažil ve Francii nesčetné kritické chvíle a kontroverze, naučil se s nimi vyrovnávat, improvizovat. Jednoduše: má na Tour hlavu.

„Geraint platil v Ineosu za talisman pro štěstí. Jsou blázni, že ho nechali doma,“ prohlásil pro Eurosport exprofesionál Jens Voigt. Také další experti soudí, že i průměrný Thomas by byl díky svým zkušenostem na Tour platnější než někteří nezkušení nováčci.

„I Geraint, který není ve formě, by jel nejmíň o Top 10,“ usoudil Wiggins. „Už jen jeho přítomnost u jídla, v autobuse, na trati rovinatých etap by celému týmu pomohla, změnil by v něm dynamiku. V pořadí by byl v této fázi závodu přinejmenším tam, kde je teď Richie Porte.“

Brailsford říká, že se s Thomasem na jeho neúčasti vzájemně dohodli. Wiggins namítá: „Bylo to jinak.“ Jak naznačují mnohé indicie, Brailsford sice Thomasovi po jeho slabém výkonu na závodě Dauphiné (57. místo) nabídl start na Tour, nikoliv však na postu lídra, ale pouze v roli Bernalova pomocníka. A Velšan odmítl.

Tuto verzi teď Thomas víceméně potvrdil. „Raději se pokusím vyhrát Giro, než abych byl na Tour domestikem, který by nedostal šanci bojovat o vítězství,“ sdělil. „Není to nic proti Eganovi. Nejsem uražené dítě, co vyhazuje hračky z kočárku. Jen jsem chtěl víc. V této fázi kariéry to tak mám. Spoustu let jsem dělal pro jiné. Teď chci z možností, které se nabízejí, vytěžit sám co nejvíc.“

Z pohledu Tour už je jeho absence jen rozlitým mlékem. „Už na to nemyslím. Neříkám si, co kdyby. Těším se na Giro,“ ujišťuje. Froome se těší na Vueltu. Na té by se údajně mohl vrátit na scénu i Bernal.

Přesto Brailsfordova pozornost míří především do dalších let. Roky hrůzovlády Sky pominuly. Cítí, že tým musí přeskupit a začít znovu. S Bernalem, Carapazem, s velkým talentem Sivakovem a dalšími mladíky, s Thomasem na sklonku kariéry a s novými posilami, Adamem Yatesem a snad i Martinezem.

Opraví hradby, zase se pokusí vztyčit pevnost, ačkoliv zatím neví, kdo v ní usedne na trůn. „Nemůžeme pořád vyhrávat. Letos jsme dostali kopanec. Poučíme se z něj,“ vykládá. Nic jiného ani momentálně říkat nemůže.