Křehká dominance Ineosu na Tour. Zničí ji už letos Froome?

Sám vyhrál na Tour sedm etap. Sedm celkových triumfů pak slavil coby sportovní ředitel. Pět s Bernardem Hinaultem, po jednom s Laurentem Fignonem a Lucienem Van Impem.

Cyrille Guimard.

Muž s extrémním množstvím zkušeností v cyklistickém světě.

A ten nyní říká, že tým Ineos - vládce posledního desetiletí na francouzské Grand Tour, kterou dokázal vyhrát s Bradley Wigginsem, čtyřikrát s Froomem a jednou s Eganem Bernalem a Geraintem Thomasem - může letos výsledkově vybouchnout.

Proč?

Právě kvůli Froomovi, který po sezoně po 11 letech zamíří do Israel Start-Up Nation.

„Určitě na startu bude, ale jak to bude vypadat? Upřímně řečeno, já bych Frooma, Bernala a Thomase v týmu nechtěl,“ nechal se Guimard slyšet. „Vy si umíte představit, že Bernal řekne Froomovi, aby mu jel od úvodu stoupání tempo? Já teda ne. A vlastně už si to nedovedu představit ani opačně.“

Situace v Ineosu se za těch pár let značně změnila.

UČEDNÍK A NÁSTUPCE. Alespoň takhle to bylo ještě před rokem. Chris Froome (vlevo) a Egan Bernal na závodě Kolem Kolumbie.

Z Frooma už není jasný vládce týmu, který byl jasnou jedničkou na Tour. Už vůbec ne po loňském ročníku, který z Egana Bernala udělal nejmladšího vítěze závodu za posledních 100 let.

„Chris na tom nemusí být dobře, ale v tom případě nevidím důvod, proč by v osmičlenné sestavě měl být. Anebo na tom dobře bude, ale pak to povede pouze ke střetu. Vlastně by to mohla být ideální šance vidět výbuch týmu Ineos. Může to být dobré pro Thibauta Pinota, Romaina Bardeta, Naira Quintanu i celý Jumbo-Visma,“ myslí si Guimard.

Letošní ročník už mnoho lidí přejmenovalo na souboj Ineosu s Jumbo-Visma. Souboj tří lídrů obou týmů.

Tedy Chrise Frooma, Egana Bernala a Gerainta Thomase proti Primoži Rogličovi, Tomu Dumoulinovi a Stevenu Kruijswijkovi.

Froome může být podle Guimarda paradoxně tím, kdo pomůže Jumbu, když rozkmotří atmosféru v britské stáji.

Přestup? Jediná možnost

I proto 73letý Francouz chápe, proč se Brit rozhodl utéct po sezoně do Israel Start-Up Nation, neměl jinou možnost.

„Je jasné, že musel jít. Když máte cyklistu, který vyhrál čtyřikrát Tour, a pak dalšího, který má potenciál zvládnout v dohledné době to samé, nemůžou spolu být v týmu. A už vůbec ne v době, kdy se jeden pro druhého odmítá obětovat,“ má jasno Guimard.

I podle legendárního Toma Boonena je odchod Chrise Frooma do nového týmu nejlepší možná věc, jakou mohl udělat.

„Rozhodně je to moudré rozhodnutí. Jistě, v novém týmu s novými týmovými kolegy je šance na selhání obrovská, ale pořád menší než v současném Ineosu. A to z jediného důvodu - ve stáji nebude mít konkurenci,“ říká vítěz sedmi monumentálních klasik.

Brit se stěhuje do pochopitelně slabšího týmu.

Z 30 cyklistů má v tuto chvíli smlouvu na příští rok jen dvanáct z nich. A pouze čtyři už mají za sebou start na Tour. Proto údajně jeden ze sponzorů stáje dělá všechno pro to, aby postavil novou „Froomovu pevnost“.

Proto se už nyní mluví o velkých posilách pro příští rok.

Mohl by přijít Richie Porte, se kterým Froome strávil čtyři roky v Ineosu. Nebo taky výborný klasikář a tempař Bob Jungels. Nebo Wilco Kelderman, bratři Izagirrové, Tanel Kangert a sportovní ředitel stáje René Andrle hovořil i o Janu Hirtovi.

„A vezme s sebou ještě tři čtyři pomocníky z Ineosu. Hvězda jako Froome určitě nepřestoupí do nového týmu sama,“ myslí si Boonen.

A to už je slušná síla do hor.

Navíc Froome může těžit ze své hluboké znalosti, kterou o svých konkurentech má. Ví, jak trénují, jakým způsobem závodí.

Podle Boonena by ale bylo chybou, kdyby izraelská stáj chtěla Ineos ve všem napodobit.

„Musí naopak využít toho, že znají jejich systém skrz na skrz. Ví, že domestici Ineosu jedou takové tempo, kdy unaví všechny favority a pak zaútočí. Jediný člověk, který to může využít jako svou výhodu, je podle mě Froome,“ líčí Boonen.

„Podle mého bude Ineos dál dominantním týmem na Grand Tours. Koneckonců vyhráli poslední dvě Tour bez Chrise, takže se toho moc nezmění. Ale jeho přestup může změnit rovnováhu a taktiku v závodě,“ myslí si Matt Hayman, sportovní ředitel Mitcheltonu. „A Chris ví, co chce a je dostatečně sebevědomý, aby si za tím šel. A už jsme to několikrát viděli, když něco chce, většinou to i dostane.“

Bude tomu tak i tentokrát?