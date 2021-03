Majstrštyk Ineosu. Mít pódium jen pro sebe? To nikdo nečekal, říká Yates

Seděli spolu na obrubníku pod barcelonským Montjuicem a vydýchávali se.



U toho usrkávali Fantu a probírali právě skončený 100. ročník závodu Kolem Katalánska. A že bylo co probírat.

Vždyť Ineos slavné etapové klání úplně opanoval.

První místo: Adam Yates (Ineos)

Druhé místo: Richie Porte (Ineos)

Třetí místo: Geraint Thomas (Ineos)

Až za nimi dojeli Alejandro Valverde, Wilco Kelderman, Hugh Carthy, Simon Yates nebo Nairo Quintana.

„Být první, druhý a třetí, to je vážně perfektní týmový výkon, lepší to už snad ani být nemohlo. Přijížděli jsme sem s velkými ambicemi, ale asi jsme nečekali, že to může být až takhle dobré,“ líčil pak v cíli Adam Yates.

Je to jeho čtvrté celkové vítězství v etapovém závodu mezi profesionály, žádné ale nebylo takhle dominantní.

„Vyhrát takhle brzy na startu sezony je opravdu speciální pocit. A sdílet pódium se dvěma týmovými kolegy je ještě speciálnější. Co víc můžu říct?“ usmíval se.

Jistě, v minulosti už triumfoval na UAE Tour, vyhrál i klasiku San Sebastian a dojel čtvrtý na Tour s bílým dresem pro nejlepšího závodníka do 25 let k tomu.

Ale celkový triumf v Katalánsku je přece jen víc.

Navíc, po sedmi letech v Mitcheltonu-Scott (nyní BikeExchange, dříve Orica) vyhrál svůj první závod v novém týmu a hned v takovém stylu.

Vlastně se nikdy v historii týmu Ineos i dříve Sky nestalo, že by měla britská letka na závodě World Tour v celkovém pořadí tři nejlepší cyklisty. Až nyní.

Triumfu se navíc dočkal po perfektním výkonu, při kterém ani jeden den neukázal slabost. Všechno začalo už skvělým sedmým místem v časovce druhý den závodu.

PRVNÍ TRIUMF V INEOSU. Adam Yates vítězí ve třetí etapě závodu Kolem Katalánska.

O den později triumfoval v horském středisku Vallter 2000. Na stejném místě vyhrál už před dvěma lety, to se ale v celkovém pořadí musel sklonit před Miguelem Ángelem Lópezem.

Tentokrát mu už ve zbytku závodu nikdo nestačil.

Svůj třičtvrtěminutový náskok si bezpečně pohlídal.

„Před dvěma lety už jsem byl blízko a je fajn tady konečně vyhrát. Už na UAE Tour jsem se cítil dobře, tak je fajn, že forma dál stoupá,“ těší ho.

Když se za závodem ohlédl, za nejtěžší etapu pochopitelně vybral tu čtvrtou, královskou přes tři dlouhá stoupání.

„Každé se jelo nahoru tak hodinu, opravdu těžký test. Ale jako tým jsme jeli fakt dobře, není moc co vytknout, když se vám takhle závod podaří. Kluci z týmu pracovali opravdu tvrdě, celý závod kontrolovali, jen díky tomu jsme mohli všichni tři dojet na pódiu. Je to úžasné,“ usmíval se Yates.

Pikantní bylo, že absolvoval stejný závod jako dvojče Simon, ale poprvé od příchodu mezi profesionály v jiných barvách. Jako soupeř.

„Simon ale ještě nebyl na 100 procentech své kondice, takže to nebyl úplně férový souboj. Ale zlepšuje se, takže uvidíme, co přijde v budoucnu,“ omlouval bratrovo deváté místo v pořadí Adam.

Ten ve Španělsku zůstává, jen se přesune na severozápad, kde za týden začíná další etapové klání – Kolem Baskicka.

„Mám týden volna na zotavení, ale pak do toho půjdeme znovu. A doufejme, že předvedeme podobný výkon jako tady na Katalánsku,“ říká.