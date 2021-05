Jak sir osvobodil stvůru jménem Ineos a Evenepoelovi to zničilo nohy

Už na prvním ze čtyř šotolinových úseků středeční etapy, 70 kilometrů před cílem, se daly události do pohybu. Do té doby klidný průběh etapy uťal Ganna, který začal šlapat na čele pelotonu tak, jak to on umí...



Bitva na šotolině. Bernal útočil a navýšil vedení, Evenepoel se zlomil Zpravodajství ze středeční etapy

Za vším stojí zbrusu nová taktika.

„Trochu jsme změnili naši filozofii a spíše než defenzivně se snažíme jezdit zepředu. Máme na to správné lidi, vyhovuje jim to a užívají si to,“ komentoval po etapě Brailsford. „Jsme agresivnější a bavíme se. Závodíme teď mnohem otevřeněji a vidíme, jaké to má výhody.“

Ganna splnil svůj cíl.

Rozdělil peloton do dvou skupin, přičemž ta druhá, ve které byli i Remco Evenepoel a Alexandr Vlasov, měla velkou práci dostat se po opětovném nájezdu na pevnější povrch zpět.

„Cílem bylo, aby najížděl Filippo do úvodní (šotolinové) sekce jako první a zkrátka tam sešlápl plyn,“ potvrdil Brailsford, že šlo o plánovaný útok.



Hlavní skupina se sice posléze zacelila, ale Ineos vycítil slabost. Na šotolině dál tlačil.

Dvacet kilometrů před cílem za to vzal sám muž v růžovém Egan Bernal, který začíná připomínat toho útočného mladíka, který v roce 2019 na Tour prchl všem favoritům před vrcholem slavného Iseranu a o monumentální vítězství v etapě ho možná připravil jen sesuv půdy blokující silnici.

Žlutý dres v Paříži byl ale dostatečnou kompenzací...

„Egan ukazuje, proč se z něho všichni před několika lety tak nadchli. Prošel si poté trochu těžkým obdobím, ale vrátil se a ukázal, že když jste jezdec jeho třídy, můžete si projít vzestupy a pády, ale ty vás nezastaví,“ pochválil svého lídra Brailsford.



Přijít to asi muselo

Bernalovu zrychlení na předposlední šotolinové pasáži 20 kilometrů před cílem definitivně podlehl Evenepoel.

Belgičan musel chvíli šlapat sám, pomoc se nedostavovala. Očividně frustrovaný pak odhodil týmové sluchátko.

Nakonec se k němu přeci jenom vrátil Joao Almeida a pomohl alespoň umenšit ztráty. Manko na Bernala ale i tak vzrostlo ze čtrnácti sekund na dvě minuty a dvaadvacet sekund.



V týmu Quick-Step žádné rozepře podle všeho nejsou, alespoň ne veřejné. „Jsem vděčný týmu a Joaovi za práci, kterou pro mě dnes udělali, od začátku až do cíle. Není to pro mě dobrý výsledek, ale na své první Grand Tour jsem stále sedmý a zůstávám sebevědomý, protože do Milána vede ještě dlouhá cesta,“ řekl jednadvacetiletý Belgičan.

Téměř devítiměsíční pauza bez závodů se projevila. Někdo očekával, že to přijde dříve, někteří snad věřili, že se to na Evenepoelovi nepodepíše.



Podepsalo.

Giro d’Italia Speciální příloha iDNES.cz

„Ve druhém šotolinovém sektoru jsem hodně trpěl. Ve třetím, když začali sprintovat, jsem cítil, že mám prázdné nohy, proto jsem byl na poslední pozici a nemohl jsem jet s nimi. Takhle moje tělo reagovalo na jedenáctou etapu po tak dlouhém času bez závodů,“ konstatoval Evenepoel.

Ve čtvrtek závodníky čeká 212kilometrová etapa, na níž budou muset zvládnout čtyři vrchařské prémie. V pátek si lehce uleví na rovině a v sobotu vyrazí na legendární Zoncolan.

Otázkou je, jak se k nejtěžším horským etapám, které stále teprve mají přijít, postaví Ineos.



Stvůra se teď nažrala. Zůstane nadále hladová?