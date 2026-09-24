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Indie získala pořadatelství MS silničních cyklistů. Uspělo také Nizozemsko

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  8:17

Jaylen Briceno z Belize na trati časovky na mistrovství světa v Montrealu | foto: CTK / imago sportfotodienst / Zac Williams/SWpix.com Profimedia.cz

Indie bude v roce 2032 poprvé dějištěm mistrovství světa v silniční cyklistice. Mezinárodní unie UCI přidělila šampionát městu Puné, které dostalo přednost před kandidaturou Groningenu. Na středečním kongresu UCI v Montrealu uspěli i Nizozemci, kteří byli následně pověřeni organizací MS v roce 2034.

„Byly podány dvě velmi dobré, solidní kandidatury a myslím, že jsme našli dobré řešení pro oba organizátory,“ řekl prezident cyklistické unie David Lappartient v dějišti současného světového šampionátu Montrealu.

Puné se zhruba šesti miliony obyvatel se nachází v indickém státě Maháráštra. Letos v lednu hostilo čtyřetapový závod Grand Tour druhé kategorie, Češi se ho neúčastnili. „Poprvé zavítáme do Indie, nejlidnatější země světa. Víme, jak silnou pozici nyní cyklistika v Puné má,“ dodal Lappartient.

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MS v silniční cyklistice se konají od roku 1921 a po dlouhá desetiletí byla výhradně v Evropě. Až v roce 1974 dostal na starost organizaci Montreal a po Severní Americe následovalo například Japonsko (1990) nebo před deseti lety Katar.

Loni cyklisté usilovali o medaile poprvé na africkém kontinentu ve Rwandě. Pro rok 2028 má pořadatelství přiděleno Abú Zabí. V roce 1981 se konalo MS v Praze.

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