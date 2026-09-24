Indie získala pořadatelství MS silničních cyklistů. Uspělo také Nizozemsko

„Byly podány dvě velmi dobré, solidní kandidatury a myslím, že jsme našli dobré řešení pro oba organizátory,“ řekl prezident cyklistické unie David Lappartient v dějišti současného světového šampionátu Montrealu.
Puné se zhruba šesti miliony obyvatel se nachází v indickém státě Maháráštra. Letos v lednu hostilo čtyřetapový závod Grand Tour druhé kategorie, Češi se ho neúčastnili. „Poprvé zavítáme do Indie, nejlidnatější země světa. Víme, jak silnou pozici nyní cyklistika v Puné má,“ dodal Lappartient.
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MS v silniční cyklistice se konají od roku 1921 a po dlouhá desetiletí byla výhradně v Evropě. Až v roce 1974 dostal na starost organizaci Montreal a po Severní Americe následovalo například Japonsko (1990) nebo před deseti lety Katar.
Loni cyklisté usilovali o medaile poprvé na africkém kontinentu ve Rwandě. Pro rok 2028 má pořadatelství přiděleno Abú Zabí. V roce 1981 se konalo MS v Praze.