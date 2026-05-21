Giro pod vlivem Mussoliniho: Podivná smrt i sabotáž nepohodlné italské legendy

Později se dokonce tradovalo: Mussolini načasoval vyhlášení války Francii a Británii záměrně až den po dojetí závodu, který tehdy hltala celá Itálie.
Přímé důkazy neexistují a rozhodující byly vojensko-politické důvody. Zároveň však platí, že Il Duce si moc dobře uvědomoval masovou sledovanost Gira a nálady veřejnosti.
Pozice cyklistiky byla tehdy v Itálii až nepředstavitelně silná.
Příklad? Roku 1934 ve stejný den italští fotbalisté porazili ve finále mistrovství světa Československo a Learco Guerra se stal vítězem Gira. Následujícího dne vyšla Gazzetta dello Sport s titulní stranou věnovanou výhradně Giru, zatímco fotbalové zpravodajství začínalo až uvnitř listu.
Růžová je zženštilá, zcela nevhodná pro tvrdé muže na kolech.