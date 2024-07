Horský rychlík, nebo třeba městský gravel bike? Výherci na iDNES.cz si mohou vybrat

Každý všední den si jeden čtenář iDNES.cz vybírá nové jízdní kolo v hodnotě 30 000 korun. E-shop TSBOHEMIA.CZ, který vouchery do čtenářské soutěže věnoval, nabízí širokou škálu kol do hor, na silnici i do města. Přinášíme pár tipů na výběr, přidáme i nabídku pro hlavního výherce, na něhož čeká poukaz na nákup kola za 100 000 korun.