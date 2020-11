Milovník snookeru, dlouhán mezi vrchaři. Kdo je Carthy, třetí muž Vuelty?

Do rozhodující sobotní etapy s horským dojezdem na La Covatillu vstupoval ze třetího místa. Třiapadesát sekund ztrácel na vedoucího Primože Rogliče a jen osm na druhého Richarda Carapaze.

Chtěl ale víc.

V náročném stoupání to zkusil. Tři kilometry před cílem za to vzal, jenže už neměl tolik sil a nástup pokryl Carapaz, který pak sám zaútočil.

Tím skončily i naděje Carthyho na druhou příčku. I tak je ale pro něj třetí místo ze závodu Grand Tour zatím největším úspěchem.

„Moje kariéra teď nabrala úplně jiný směr,“ říká 26letý Brit a už ví, kam by se měla ubírat. „V budoucnu bych se chtěl zaměřit na třítýdenní závody.“

Podle Tejaye van Garderena, kamaráda a parťáka z týmu Education First, k tomu má předpoklady. „Tohle byla zatím jen taková špička ledovce, vyhraje toho ještě spoustu,“ je přesvědčený.

Milovník snookeru

Britská média Carthyho připodobňují – jak jinak – k bývalému fotbalistovi Peteru Crouchovi. To proto, že měří 1,93 metru a v porovnání s droboučkými kolumbijskými vrchaři působí jako obr.

Vuelta 2020 Speciální příloha iDNES.cz

„Pokud chcete v horách uviset za jeho zadním kolem, je to jako noční můra,“ popisoval John Herety, Carthyho bývalý trenér. „Jeho styl nevypadá příliš dobře, ale je velice nevyzpytatelný.“

Už v mládí ho to táhlo do kopců. Když mu bylo dvanáct let, se svým otcem Seanem vyrazil na Mont Ventoux. Ikonické francouzské stoupání prý zdolal v čase, za který by se nemuseli stydět dospělí amatérští závodníci.

EF Pro Cycling @EFprocycling Throwing it back to a 12-year-old Hugh Carthy at the 2007 National Hill Climb. Proof he’s always been a true climber : @cyclinginfo + Ann Owens https://t.co/KNvyxkQUh3 oblíbit odpovědět

„Není ale jenom skvělým vrchařem, má dobré i časovky,“ upozorňuje Herety. To Carthy potvrdil i na Vueltě – v jízdě proti chronometru byl čtvrtý, jen 25 sekund za prvním Rogličem.

První profesionální smlouvu podepsal v osmnácti letech v britském Rapha Condor. O dva roky později pak přestoupil do španělské stáje Caja Rural-Seguros RGA.

Místo toho, aby zůstával v pohodlí domova, pod dohledem programu pro mladé britské reprezentanty, vstoupil do neznáma.

Ve Španělsku byl sám, nikoho neznal, neuměl jazyk.

Odvážný krok? Určitě. Bez rozmyslu? Ani náhodou. Kamarádi a trenéři Carthyho charakterizují jako člověka, který o věcech neustále přemýšlí, plánuje a už od mládí je psychicky odolný.

„Už když mu bylo osmnáct let, připadal mi, jako kdyby mu bylo šedesát,“ vtipkoval Herety. „A teď je to ten nejstarší 26letý člověk na světě,“ směje se zase Tom Southam, sportovní ředitel EF.

O svém osobním životě se příliš nesvěřuje. Nemá Twitter, na Instagramu má v této době jen 26 fotek, z nichž žádná neobsahuje střípky ze soukromí. Když už se ale o něčem rozpovídá, jsou to hlavně jeho milované šipky nebo snooker.

EF Pro Cycling @EFprocycling Carthy finished 4th at today’s time trail and currently sits in 3rd place for the general ranking. Looks like we’ll have an exciting last week at La Vuelta : @PhotoGomezSport https://t.co/i8dQ2zdgbc oblíbit odpovědět

„Na snookeru mě baví, jak je uvolňující,“ vysvětluje. „Když ho sleduju, promýšlím si, jak bych danou hru zahrál já a pak porovnávám, jak ji zahrají profesionálové. Někdy si říkám, že bych byl radši hráčem snookeru než dělal cyklistiku. To platí hlavně v případě, když sletím z kola a kloužu se po asfaltu.“

Chce ještě výš

Prvním profesionálním vítězstvím na sebe upozornil ještě v dresu Rapha Condor, kdy v roce 2014 opanoval celkovou klasifikaci na závodě Tour de Korea.

„Během jednoho horského dojezdu se z ničeho nic schválně propadl až na konec skupiny. Říkal jsem si: Co to sakra děláš?“ vzpomínal Southam, který tehdy v britské stáji pracoval. „On si ale sundal rukavice, dal je do zadní kapsy dresu, přeřadil na těžší převod a pak všechny zničil.“

Poté, co se zabydlel ve Španělsku, v dresu Caja Rural upoutal pozornost v roce 2016 v závodě Kolem Katalánska. V hvězdami nabitém klání se stal nejlepším mladíkem a celkově skončil devátý – o jednu příčku za Chrisem Froomem a o jednu před Rigobertem Uránem.

Ve stejném roce vyhrál i celkovou klasifikaci na Vueltě Asturia a poprvé v kariéře si vyzkoušel, jaké je jet Grand Tour. Na španělské Vueltě skončil celkově 125.

Po dvou letech v Caja Rural přestoupil do worldtourového Cannondalu-Drapac (dnešního Education First). Vyptávali se na něj i manažeři týmu Sky, jenže on si raději vybral menší tým.

„Je to jako když jde mladý fotbalista do Manchesteru United,“ vysvětloval, proč zvolil americkou stáj. „Bude mít šanci si zahrát Ligu mistrů? Nebo alespoň ligu? Nejspíš ne. Pokud ale půjde do nějakého menšího klubu, bude hrát pořád.“

EF Pro Cycling @EFprocycling Here comes Hugh. Tomorrow marks the end of la Vuelta and Carthy will head into the final stage in We couldn’t be prouder of this guy and the team on their performance this year : @GettySport https://t.co/DDCRzRcnD6 oblíbit odpovědět

V Cannondalu měl příležitostí skutečně hodně. Hned v prvním roce působení v novém týmu se stal druhým nejlepším mladíkem v závodě Tour of Alps za Eganem Bernalem a také poprvé okusil italské Giro, kde byl 21. v etapě s dojezdem na Etnu.

Minulý rok byl na Giru celkově 11., třetí mezi jezdci do 25 let. Potom se stal nejlepším vrchařem Kolem Švýcarska, kde navíc v horské etapě do Gomsu oslavil vítězství – během prvního stoupání sám zaútočil a ostatní ho viděli až v cíli.

„Pokud mu v horách dáte několik metrů k dobru, je těžké ho dojet,“ popisoval Van Garderen letos v září. „Při správné konstelaci může jednou skončit na závodě Grand Tour na pódiu nebo na něm vyhrát nějakou etapu.“

Asi ani on ale nečekal, že za dva měsíce se Carthymu povede obojí.

Na Vueltě vyhrál etapu s dojezdem na bájné Angliru a v Madridu stál na pódiu vedle Rogliče a Carapaze.

Do Španělska jel přitom tým Education First s ambicemi útočit na dílčí prvenství. Celková klasifikace? Ta by byla spíš příjemným bonusem, který se čekal spíš od Michaela Woodse nebo Daniela Felipa Martíneze.

Jenže jak Woods, tak i Martínez hned v prvním dějství spadli a dojeli s velkou ztrátou.

To byla šance pro Carthyho. V první etapě skončil sedmý, v následujících dvou dnech osmý. Když pak ve 12. etapě triumfoval na Angliru, podle mnohých nejtěžším stoupání profipelotonu, a po čtvrtém místu v časovce se posunul na třetí pozici celkově, někteří hovořili i o útoku na titul.

„Momentálně ho vidím jako nejsilnějšího jezdce v závodě,“ líčil Alberto Contador.

Carthy před rozhodujícím dnem vyhlásil: „Chci se posunout výš. Proč ne? Musíme být ambiciózní. Myslím, že jsem aktuálně nejlepším vrchařem, co je tady. Dokázal jsem to na Angliru.“

Po celkovém třetím místě ale nesmutnil. Naopak. „Věřím, že to je takový odrazový můstek,“ prohlásil.

Může jednou i závod Grand Tour vyhrát?