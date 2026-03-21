Informace o jejím stavu jsou zatím skoupé. „Je při vědomí a na cestě do nemocnice, kde se jí dostane péče,“ vzkázal její tým Laboral Kutxa–Fundación Euskadi.
Obrázky z nehody vyvolávaly mráz na zádech.
Při výjezdu na Cipressu se vedoucí skupina podle očekávání ztenčila a začalo se pořádně závodit. I ve sjezdu cyklistky zariskovaly, jenže jedna ze zatáček je vynesla a několik z nich narazilo do svodidel.
Mezi postiženými byly například i Polka Kasia Niewiadomá či mauricijská reprezentantka Kim Le Courtová Pienaarová, které patřily mezi adeptky na vítězství.
Už v první fázi přes svodidla přepadla jedna ze členek Visma Lease a Bike, ta se ale rychle zvedla a pokračovala dál. Do změti závodnic a kol se posléze ještě vřítilo několik cyklistek z řad pronásledovatelek. Právě mezi nimi byla Silvestriová.
Na místo ihned přispěchali členové týmů a zdravotníci. Z televizních záběrů bylo patrné, jak Niewiadomá sedí opřená o svodidla, drží se za hlavu a jeden z přihlížejících ukazuje, že o pár metrů níže leží ještě Silvestriová.
Nehoda se výrazně propsala i do výsledků – Niewiadomá odstoupila, Le Courtová Pienaarová sice dokončila, ovšem se ztrátou ztrátou 7:34 minuty na 99. místě.
„Jak přijely další závodnice, tak padaly přes nás,“ říkala Le Courtová Pienaarová, která se posléze skláněla k Niewiadomé a zjišťovala, jestli je v pořádku. „V tu chvíli jsem věděla, že závod skončil. Moje první myšlenka byla jít se podívat, jestli je v pořádku, protože nevypadala dobře.“
Hromadný pád závodní pole ještě více rozdělil. Během posledního kopce, Poggia, útočila také Češka Nikola Nosková, jenže skupina favoritek ji pohltila.
Z vítězství se po spurtu prořídlého pole radovala Belgičanka Lotte Kopecká z SD Worx-Protime, která předčila Švýcarku Noemi Rüeggovou a Italku Eleonoru Camillu Gasparriniovou.
Nosková byla nakonec padesátá s mankem 1:16 minuty.