Hrozivý pád na ženském San Remu. Italská cyklistka letěla přes svodidla

Autor:
  15:52
Do cíle ženské verze slavné cyklistické klasiky Milán-San Remo zbývalo devatenáct kilometrů, závodnice za sebou měly výstup na Cipressu a sjížděly z ní dolů. V tom se v jedné ze zatáček odehrál těžký pád. Nejhůře skončila Italka Deborah Silvestriová, která přeletěla přes svodidla a zastavila se na silnici o několik metrů níž.

Pohled na cílovou rovinku ženské klasiky Milán-San Remo | foto: Profimedia.cz

Informace o jejím stavu jsou zatím skoupé. „Je při vědomí a na cestě do nemocnice, kde se jí dostane péče,“ vzkázal její tým Laboral Kutxa–Fundación Euskadi.

Obrázky z nehody vyvolávaly mráz na zádech.

Při výjezdu na Cipressu se vedoucí skupina podle očekávání ztenčila a začalo se pořádně závodit. I ve sjezdu cyklistky zariskovaly, jenže jedna ze zatáček je vynesla a několik z nich narazilo do svodidel.

Mezi postiženými byly například i Polka Kasia Niewiadomá či mauricijská reprezentantka Kim Le Courtová Pienaarová, které patřily mezi adeptky na vítězství.

Už v první fázi přes svodidla přepadla jedna ze členek Visma Lease a Bike, ta se ale rychle zvedla a pokračovala dál. Do změti závodnic a kol se posléze ještě vřítilo několik cyklistek z řad pronásledovatelek. Právě mezi nimi byla Silvestriová.

Na místo ihned přispěchali členové týmů a zdravotníci. Z televizních záběrů bylo patrné, jak Niewiadomá sedí opřená o svodidla, drží se za hlavu a jeden z přihlížejících ukazuje, že o pár metrů níže leží ještě Silvestriová.

Nehoda se výrazně propsala i do výsledků – Niewiadomá odstoupila, Le Courtová Pienaarová sice dokončila, ovšem se ztrátou ztrátou 7:34 minuty na 99. místě.

„Jak přijely další závodnice, tak padaly přes nás,“ říkala Le Courtová Pienaarová, která se posléze skláněla k Niewiadomé a zjišťovala, jestli je v pořádku. „V tu chvíli jsem věděla, že závod skončil. Moje první myšlenka byla jít se podívat, jestli je v pořádku, protože nevypadala dobře.“

Hromadný pád závodní pole ještě více rozdělil. Během posledního kopce, Poggia, útočila také Češka Nikola Nosková, jenže skupina favoritek ji pohltila.

Z vítězství se po spurtu prořídlého pole radovala Belgičanka Lotte Kopecká z SD Worx-Protime, která předčila Švýcarku Noemi Rüeggovou a Italku Eleonoru Camillu Gasparriniovou.

Nosková byla nakonec padesátá s mankem 1:16 minuty.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Táborsko vs. KroměřížFotbal - 20. kolo - 21. 3. 2026:Táborsko vs. Kroměříž //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 40.00
  • 5.80
  • 1.14
Hlubina vs. Slovácko BFotbal - 20. kolo - 21. 3. 2026:Hlubina vs. Slovácko B //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 2.48
  • 3.48
  • 2.10
Parma vs. CremoneseFotbal - 30. kolo - 21. 3. 2026:Parma vs. Cremonese //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 300.00
  • 50.00
  • 1.01
Králův Dvůr vs. Petřín PlzeňFotbal - 20. kolo - 21. 3. 2026:Králův Dvůr vs. Petřín Plzeň //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • 1.50
  • 3.83
  • 4.26
Fulham vs. BurnleyFotbal - 31. kolo - 21. 3. 2026:Fulham vs. Burnley //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.75
  • 3.10
  • 6.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nenápadný Sampras, hrdý Korda i hříšník Becker. Jak dopadli šampioni 90. let?

Kde jsou dnes tenisové hvězdy 90. let?

Klidný Pete Sampras, charismatický Andre Agassi, výbušný Boris Becker a mezi nimi Petr Korda, světlovlasý český kluk, který po velkých vítězstvích dělal hvězdy a roznožky. Takový byl mužský světový...

Pamatujete si hlavní tváře české atletiky 90. let? Jak se změnily a co dělají dnes

Bronzová trojskokanka Šárka Kašpárková, stříbrná výškařka Zuzana Hlavoňová,...

Čeští atleti bojují o co nejlepší výsledky na halovém mistrovství světa v polské Toruni a snaží se navázat na úspěchy svých předchůdců. Vzpomínáte na hlavní tváře české atletiky 90. let? Připomeňte...

Vzpomínáte si na biatlonové hvězdy 90. let? Jak dnes vypadají a čemu se věnují

Jak dnes vypadají a čemu se věnují biatlonové hvězdy 90. let.

Biatlonová sezona pomalu míří do finále a fanoušci brzy budou znát nové držitele křišťálových glóbů i nejúspěšnější biatlonisty letošní zimy. Co ale jejich předchůdci, kteří zářili na tratích a...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Pomáhají charitě, mluví o duševním zdraví i trénují. Co dělají šampionky 90. let

Jak dopadly tenisové hvězdy 90. let?

Devadesátá léta byla v ženském tenisu érou silných osobností, nezapomenutelných rivalit a hvězd, které dokázaly zaujmout na kurtech i mimo ně. Některé působily jako ledově klidné královny, jiné jako...

Biatlon ONLINE: Krčmář na poslední položce opět chybuje a klesá na 15. místo

Sledujeme online
Michal Krčmář dojíždí do cíle sprintu v norském Oslu.

V pátečním sprintu byl opět suverénní Nor Sturla Laegreid, který tak do stíhacího závodu vyrazí z první pozice. Z českých biatlonistů se nejlépe dařilo na desátém místě Michalu Krčmářovi a...

21. března 2026  15:37,  aktualizováno  16:42

ONLINE: Liverpool nestačil na Brighton, Fulham hraje s Burnley, pak v akci Chelsea

Sledujeme online
Brightonský útočník Danny Welbeck slaví se spoluhráči vítězství nad Liverpoolem.

Liverpool na úvod sobotního programu anglické Premier League podlehl Brightonu 1:2. V 16 hodin nastupují k utkání 31. kola Fulham a Burnley, od 18.30 Chelsea vyzve Everton a na závěr se ve 21 hodin...

21. března 2026  13:27,  aktualizováno  16:41

SP v biatlonu Oslo 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Tereza Voborníková na trati stíhacího závodu v Otepää

Světový pohár v biatlonu uzavře sezonu v norském Oslu. V Holmenkollenu je na programu závěrečných šest závodů ročníku 2025/26. Program finále SP, výsledky, českou nominaci i další informace najdete v...

21. března 2026  15:23

Devátá příčka na závěr sezony. Maděrová vypadla ve Winterbergu už v osmifinále

Zuzana Maděrová na trati paralelního slalomu v závodu SP ve Špindlerově Mlýně.

Olympijská vítězka Zuzana Maděrová vypadla na závěr Světového poháru v paralelním slalomu snowboardistek ve Winterbergu hned v osmifinále a v posledním individuálním závodu sezony obsadila deváté...

21. března 2026  15:15

Famózní stíhačku ovládla Hanna Öbergová. Všechny Češky v první dvacítce

Lucie Charvátová projíždí cílem stíhacího závodu v Oslu na osmém místě.

Parádní podívanou si připravily biatlonistky v závěrečném stíhacím závodě sezony Světového poháru. Julia Simonová a Hanna Öbergová předvedly tři identické střelecké položky, nakonec jejich bitvu...

21. března 2026  12:29,  aktualizováno  15:09

Zklamaný Štefela: Skákal jsem jak jouda. Věřil jsem si, prostě to nešlo

Zklamaný Jan Štefela po finále výšky v Toruni.

Od našeho zpravodaje v Polsku Od prvního pokusu to nebylo ono. Nejlepší výškař na halovém šampionátu dle sezonních výkonů laťku od úvodního pokusu zdolával až napodruhé. 230 centimetrů už Jan Štefela nezdolal a s Toruní se...

21. března 2026  15:05

Štefela medaili na halovém MS nezískal. Vícebojař Stráský je průběžně čtvrtý

Jan Štefela ve finále skoku do výšky na HMS v Toruni.

V dopoledním programu druhého dne halového mistrovství světa v Toruni se představil výškař Jan Štefela, největší hvězda české výpravy. Další cenný kov ale do své sbírky nepřidal, výkonem 226...

21. března 2026  9:52,  aktualizováno  14:19

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky byly lednové závody ve...

15. března 2026  11:48,  aktualizováno  21. 3. 13:52

Vedla, ale Ledecká nakonec končí devátá. Malý glóbus ve sjezdu slaví Pirovanová

Ester Ledecká na trati posledního sjezdu sezony v Kvitfjellu.

Na závěr sezony třetí nejlepší sjezdařský výsledek. Ester Ledecká ve finále Světového poháru v norském Kvitfjellu předvedla povedený výkon, a na chvíli se dokonce usadila do horkého křesla. Nakonec...

21. března 2026  11:38,  aktualizováno  13:25

Paradox překážkářů. Dál jde ten pomalejší. Budu jako dostihový kůň, říká Kolomazník

Lorenzo Simonelli, Jonáš Kolomazník a Peter Dávid ve finiši závodu na 60 metrů...

Od našeho zpravodaje v Polsku Při své loňské premiéře na halovém šampionátu v Nankingu ho rozhodčí diskvalifikovali poté, co se dostal do kontaktu se soupeřem ve vedlejší dráze. V Toruni už měl jeho rozběh o poznání veselejší...

21. března 2026  12:23

Paris ovládl poslední sjezd sezony. Už jistý vítěz Odermatt byl v Kvitfjellu sedmý

Dominik Paris vyhrál finálový sjezd Světového poháru.

Italský lyžař Dominik Paris vyhrál poslední sjezd sezony Světového poháru. Ve finále v Kvitfjellu porazil olympijského šampiona Franja von Allmena ze Švýcarska o 19 setin a připsal si dvacátý...

21. března 2026  12:20

Nepřehlédněte

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.