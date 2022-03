Závodit? Na to teď není čas. Polští cyklisté převážejí uprchlíky z Ukrajiny

Takhle nějak to vypadá, když dáte absolutní přednost lidskosti před sportem, před vlastními výsledky, před vlastním rozvojem.

Tým HRE Mazowsze Serce Polski by v tomto mohl jít příkladem.

Poláci se rozhodli pomoci uprchlíkům tím nejpraktičtějším způsobem, jakým mohli. Poslali cyklistické dodávky, ve kterých se obyčejně převáží kola a další vybavení, na hranice, aby pomohli s transportem uprchlíků po celém Polsku.

Místo startu sezony tak pomáhají řešit uprchlickou krizi z válkou postižené Ukrajiny.

„Je to pro nás hodně těžká situace, ale v životě jsou důležité věci a pak jsou tu ty důležitější. Rozhodli jsme se vzdát závod Visit Friesland Elfsteden Race. Čtyři naše autobusy a nákladní auta rozvážejí obyvatele Ukrajiny do různých měst v Polsku. Pomáháme, jak jen můžeme, což je teď pro nás nejdůležitější cíl. Prostředky, které měly být přiděleny na naše první starty v sezoně, jsme dali na Projekt Ukrajina,“ píše se v oficiálním příspěvku týmu na sociálních sítích.

Tým má výhradně polskou soupisku a jezdí za něj třeba i Alan Banaszek, který strávil tři roky v barvách CCC, kde se potkal kupříkladu s Michalem Schlegelem, Františkem Sisrem, Janem Hirtem nebo Josefem Černým.

V posledních letech se stáj sezonu po sezoně lepšila. V roce 2020 byli Mazowsze Serce Polski nejlepším kontinentálním týmem v Evropě, loni byli dokonce nejlepším kontinentálním týmem na světě, během sezony dokázali 14krát triumfovat.

Pochopitelně doufali, že vzestupný trend jejich výkonnosti bude pokračovat, ale když je váš soused zatažen do války, plány se mění.

„Věříme, že děláme správnou věc, máme spoustu ukrajinských přátel z cyklistického prostředí a na to se dnes zaměřujeme. Jen za jeden den jsme přepravili asi 60 lidí - jsme vážně z celé situace otřeseni. Jasně, že doufáme, že naše skoro tříměsíční příprava na sezonou nepřijde vniveč a že se brzy zase budeme prohánět po závodech v Polsku, v Evropě, po celém světě. Ale chceme to dělat s čistým srdcem a klidnou myslí. Sláva Ukrajině!“ končí příspěvek.

V dalších týdnech mají v plánu několik menších závodů.

Už o víkendu třeba jednodenní akci v Nizozemsku, na konci března pak etapový závod v Belgii a na začátku dubna několik dalších klání.

Kolik jich ale obětaví polští cyklisté objedou, je nyní těžké odhadnout.

Jisté je, že už se tým odhlásil z chorvatského závodu Istrian Spring Trophy, protože celá flotila týmových vozidel je zapojena do přepravy uprchlíků.

Big thanks to everyone - our fans, media and people who heard about us for the first time.



Feedback of our action for Ukraine is huge. Thank you!



Tomorrow we will have another good information!#ForUkraine pic.twitter.com/pDnLTTR6G6