Tým horských kol Canyon Northwave vstupuje do sezony s nejvyššími ambicemi

„Rok 2021 byl úplně neskutečný, ten minulý sice o trošičku horší, ale pořád byl úžasný. Výčet úspěchů a medailí hovoří za vše. Pro mě je to něco nepředstavitelného. A když jsme ten tým v roce 2019 zakládali, tak jsme si vůbec nemysleli, že bychom mohli posbírat za tak krátkou dobu tolik úspěchů. A i letos jsou ty plány samozřejmě zase veliké,“ prohlásil Hynek, který byl ještě loni také v roli závodníka a historicky nejúspěšnější český maratonec na horských kolech.

V týmu dál zůstávají Němec Andreas Seewald, který je maratonským mistrem světa z roku 2021 a vicemistrem z loňska, Martin Stošek, bývalý silniční profesionál Petr Vakoč a německá maratonkyně Stefanie Dohrnová. Seewald a Stošek již prodloužili smlouvy až do roku 2024. Novou tváří je Švýcar Stutzmann a úspěšná stáj si od jeho příchodu hodně slibuje.

„Už na Mediterranean Epic, který máme za sebou a byl takovou generálkou na Cape Epic, Marc prokázal své kvality, když skončil celkově čtvrtý. Potvrdil tak, že jsme měli zase šťastnou ruku. A navíc je to i lidsky hrozně fajn kluk,“ pochvaloval si Hynek.

Stutzmann dostane prostor i na mimořádně náročném a prestižním etapovém závodě dvojic Cape Epic, který se letos pojede od 19. do 26. března. „Vytvoří dvojici s Petrem Vakočem. Jako naše ‚jedničková‘ dvojice budou Andreas s Martinem. Po Cape Epicu je dalším hlavním cílem světový šampionát, letos trochu odlišný tím, že se pojedou v Glasgow skoro všechny cyklistické disciplíny a bude to taková cyklistická olympiáda,“ uvedl Hynek.

Petr Vakoč

Seewald se Stoškem si touží spravit chuť po minulé sezoně, v níž absolvovali Cape Epic prakticky celý ve žlutém dresu vedoucích závodníků, ale nakonec opouštěli JAR zklamaní, neboť v závěrečné etapě o prvenství přišli a zvítězila německá dvojice Georg Egger, Lukas Baum.

„Minulá sezona byla pro mě trošku dramatická, ale zároveň výsledkově velmi povedená. Místy jsem se trochu trápil, přesto jsem byl druhý na mistrovství světa, k tomu druhé místo na Cape Epicu. Byl to náročný, ale povedený rok. Je super, že jsme s Martinem mohli prodloužit smlouvu, i to, že náš tým má novou posilu. Zase budeme mít ty nejvyšší ambice na těch největších závodech,“ prohlásil Seewald.

„Loni jsme jeli do posledního dne ve žlutém dresu a doufali ve vítězství. Nejdříve to bylo trochu zklamání, že se to nepovedlo, ale i to druhé místo bylo skvělé. S Andreasem jsme se dobře sehráli a byla to úžasná zkušenost prožít ten závod v dresu vedoucího jezdce,“ řekl Stošek. „Uprostřed sezony jsem se potýkal se zraněním, pak jsem se ale dokázal vrátit a vrátil se na světový šampionát, kde jsem přes technické problémy dojel desátý. Myslím, že jsme jako tým drželi tu laťku hodně vysoko,“ dodal Stošek.

Vakoč vloni načal první bikerskou sezonu nešťastně, protože si zlomil klíční kost. A přišel tak následně i o start v JAR. „Bohužel... Na Cape Epic jsem se hrozně těšil a poctivě se na něj připravil, ale přišlo to zranění. Pak v té další části sezony už to ale bylo mnohem lepší, byť ty výsledky byly nahoru dolů. Byl to však celkově výborný rok plný nových zážitků, dobrých výsledků, ale i zklamání,“ konstatoval Vakoč.

„Tento rok pojedu na Cape Epic stejně dobře připravený, jak jsem byl loni, ale s tím rozdílem, že už mám za sebou tu roční zkušenost. Věřím, že Andreas s Martinem mají velkou šanci závod vyhrát. A já věřím, že tomu budu moct být nápomocen, případně bude i šance dosáhnout na nějaký dílčí úspěch,“ přál si Vakoč.

V cestě vzhůru chce pokračovat i Dohrnová. „Moc jsem si tu minulou sezonu užila a zároveň se sama také ohromně zlepšila. Je úžasné, že se mohu učit od kluků a také s nimi trénovat. Snad to bude takhle dobře pokračovat i dál, jen bych si přála mít o trošku více štěstí,“ řekla Dohrnová.