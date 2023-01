Biker Cink se po čtyřech letech vrátil do španělského týmu PMG

„Jsem opravdu rád, že mohu oznámit, že příští dva roky budu jezdit za PMG Racing Team. Je skvělé být zpátky. Nemůžu se dočkat, co všechno zažijeme,“ uvedl dvaatřicetiletý Cink na facebooku.

Šestinásobný český šampion hledal nového zaměstnavatele na poslední chvíli, neboť v Kross Orlen měl smlouvu až do konce roku 2024, ale tým předčasně ukončil činnost. „Konec týmu byl pro mě docela šok, nečekal jsem, že se to stane. Ono se o tom mluvilo každý rok, ale vždycky se to povedlo udržet,“ řekl serveru mtbs.cz Cink, který se na kontraktu dohodl po výborné sezoně 2021. „Měl jsem pak špičkové nabídky i z velkých týmů, ale Kross mi dal takové podmínky, které se nedaly odmítnout. Takže mě to naštvalo a mrzelo, že tým po roce, kdy jsem dostal supr smlouvu až do roku 2024, skončil,“ dodal.

Bronzový medailista z mistrovství světa z roku 2015 se v týmu sejde mimo jiné s australskou hvězdou Rebeccou McConnellovou, která má ve sbírce dvě třetí místa ze světových šampionátů.