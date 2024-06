Nenecháme se zlomit, zní od Čábelické, která po zásahu svazu přišla o Paříž

Na začátku listopadu loňského roku oznámila reprezentace horských kol nominační kritéria pro olympijské hry v Paříži.

Podle nich musela závodnice skončit do 28. místa na závodech Světového poháru nebo mistrovství Evropy v elitní kategorii, nebo do 6. místa v kategorii do třiadvaceti let. Následně se měla ještě posoudit vzájemná výkonnost bikerek v závodech Českého poháru.

Po posledním klání Světového poháru před uzavřením nominace, zněla bilance tří závodnic, které o olympiádu usilovaly, takto:

Jitka Čábelická – 27. místo v závodě Světového poháru a 21. na mistrovství Evropy v elitní kategorii,

Adéla Holubová – 8. místo v závodě Světového poháru v kategorii U23, mistrovství Evropy nedokončila,

Patricie Srnská – 13. místo v závodě Světového poháru v kategorii U23, mistrovství Evropy se nezúčastnila.

Na domácích závodech zvítězila Holubová v Městě Touškov o 1:23 minuty před Čábelickou a v Zadově byla nejlepší Srnská, Čábelická i Holubová za ni výrazně zaostaly.

Vzhledem k tomu, že v nominačních kritériích stálo: „Nominace bude vycházet z komplexního posouzení výsledků v následující posloupnosti významu akcí: SP, ME, ČP,“ měla Čábelická a její tým GAPP Systém Kolofix dojem, že o olympijské nominaci v její prospěch nemůže být pochyb.

Vždyť splnila podmínky hned ve dvou bodech.

Jitka Čábelická

Jenže pak rozeslal svaz e-mail s oznámením, že „vzhledem k vyrovnanosti závodnic a skutečnosti, že se žádné z nich nepodařilo v sezóně 2024 dosáhnout významného mezinárodního výsledku, který by vybočoval ze základního rámce Nominačních kritérií,“ rozhodne Trenérská rada o olympijské nominaci až po závodě Českého poháru v Bedřichově.

Jinými slovy, na veškerých dosavadních výsledcích nezáleží, o olympiádě rozhodne jediný závod.

Pravidla se musí plnit

O předešlém víkendu v Bedřichově pak zazářila Holubová, zatímco Čábelická po zdravotních problémech před závodem a technických během něj musela odstoupit.

Čtyřiatřicetiletá bikerka se pak k situaci vyjádřila na svém instagramovém profilu: „Olympijská kvalifikace a Český pohár v Bedřichově… těch klacků pod nohama už bylo trochu moc.“ V komentářích ji podpořila i Nikola Nosková. „Moc dobře vím, jak těžké to teď pro tebe je.“

Právě Nosková totiž před tokijskou olympiádou zažila téměř identickou situaci, jen na silnici. Nosková tehdy získala pro Česko účastnické místo, za což jí svaz přislíbil nominaci. V průběhu sezony 2021 ale kvůli výkonnostnímu vzestupu Terezy Neumanové rozhodl, že nominuje závodnici podle aktuální formy.

A o olympiádě měl nakonec rozhodnout pouze výsledek ze silničního závodu mistrovství republiky. Neumanová zvítězila, Nosková dojela třetí a nepomohlo jí ani to, že tři dny předtím obhájila titul v časovce.

„Nikole patří veliký dík za zisk místa, ale stanovená pravidla se musí plnit. A my jsme řekli, že pokud jedna z nich vyhraje domácí šampionát, tak pojede na olympiádu,“ komentoval v červnu 2021 situaci šéf silniční komise Českého svazu cyklistiky Luděk Telecký.

Rozhodnutí přezkoumá ombudsman

Stejně jako tehdy i nyní si svaz stojí za tím, že jednal spravedlivě.

„Neřekl bych, že kritéria byla změněná. Nominace se řídila podle všech tří bodů a žádná z holek nevyčnívala z řady. Roli hrálo i to, že Jitka je v kategorii Elite, a ostatní dvě holky jsou třiadvacítky, takže proto jsme posuzovali vzájemné závody,“ uvedl člen Trenérské rady Jiří Lutovský ve středu na Radiožurnálu Sport.

Na oslovení redakcí iDNES.cz reagoval reprezentační trenér Viktor Zapletal odkazem na vyjádření na reprezentačním webu.

„Vzhledem k velké obtížnosti porovnání výkonnosti závodnic kategorie U23 a Elite, které se ve společných závodech na úrovni SP nepotkávají, bylo od počátku respektováno, že nominace bude vycházet z komplexního posouzení výsledků v bodech 1. až 3. jak je uvedeno v Nominačních kritériích,“ stojí ve vyjádření. „Jitce Čábelické se ani jednou nepodařilo v přímé konfrontaci porazit své soupeřky. Svou roli v těchto závodech pak hrála i nezpochybnitelná výkonnostní převaha mladých závodnic.“

Bikerka Adéla Holubová na trati závodu Českého poháru v cross country horských kol

O nominaci po závodě v Bedřichově hlasovala čtyřčlenná Trenérská rada, kterou tvoří kromě Zapletala a Lutovského ještě Miloslav Hollosi a Jan Slavíček. Jejich rozhodnutí pak ještě schválila svazová Komise MTB.

Zapletal je přitom trenérem v týmu Srnské Nutrend Specialized SKR Racing, Lutovský pak vede tým ROUVY Specialized, jehož součástí je i Holubová.

Čábelická a její tým se po oznámení nominace začali bránit, ne protože by jim vadila nominace Holubové, ale právě kvůli netransparentnímu postupu svazu.

„Trenérská rada stanovila kritéria, a když je někdo splnil, tak řekli, že neplatí, a že to udělají jinak. Měli napsat, že stačí jen vítězství ve Světovém poháru, a když to nikdo nesplní, tak nominují někoho podle sebe,“ myslí si Pavel Čábelický, manžel závodnice a manažer jejího týmu.

Jitka Čábelická v závodu Světového poháru v cross country na horských kolech v Novém Městě na Moravě.

Čábelický podal žádost o přezkoumání nominačních kritérií a následné nominace k ombudsmanovi Českého olympijského výboru Alexanderu Károlyiovi. Naději, že by se situace ještě otočila, ale nemá.

„Nedělám si iluze, že se něco změní, ale nechci, aby ta věc zapadla. Snažím se poukázat na to, co se v cyklistickém prostředí děje, a nechtěl bych, aby se taková situace ještě někdy opakovala. Přál bych si, aby se stanovila jasná kritéria, která jsou pro všechny srozumitelná, transparentní, a kterých se budou všichni držet,“ říká.

„Nenechám se zlomit, i kdyby to mělo znamenat, že dostanu důtku nebo zákaz činnosti,“ uzavírá rozhodně.