Mistry světa v short tracku bikerů jsou Francouz Koretzky a Britka Richardsová

Short track:

Muži elite (10 km): 1. Koretzky (Fr.) 21:49, 2. Aldridge (Brit.), 3. Hatherly (JAR) oba -3.

Ženy elite (8 km): 1. Richardsová (Brit.) 19:46, 2. Ferrandová-Prévotová (Fr.) -1, 3. Rissvedsová (Švéd.) -18, ...17. Čábelická (ČR) -1:26.

Muži do 23 let (10 km): 1. Amos 22:02, 2. Riley (oba USA) stejný čas, 3. Lillelund (Dán.) -4, ...12. Zatloukal -49, 16. Sáska -1:04, 29. Černý -1 kolo, 33. Novotný -2 kola, 39. Hojka (všichni ČR) -3 kola.

Ženy do 23 let (8 km): 1. I. Holmgrenová (Kan.) 20:31, 2. MacLeanová-Howellová (Brit.) -22, 3. A. Holmgrenová (Kan.) -26, ...10. Spěšná (ČR) -48.

Cross country:

Junioři (20 km): 1. Philipsen (Dán.) 1:01:59, 2. Franco (Šp.) -1:55, 3. Hougs (Dán.) -1:56, ...7. Friedel -3:13, 49. Vašut -9:41, 57. Bažant (všichni ČR) -12:02.

Juniorky (16 km): 1. Chladoňová (SR) 1:01:24, 2. Carrierová (Kan.) -36, 3. Šerkeziová (Slovin.) -1:31, ...23. Gottwaldová -5:54, 31. Viková -7:36, 41. Dušková (všechny ČR) -10:41.