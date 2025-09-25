Návrat po třinácti letech. Česko bude hostit mistrovství světa horských kol

Šampionát na české půdě proběhne v dosud největším formátu. V novoměstské Vysočina Areně se vedle olympijské disciplíny cross country pojedou také závody v short tracku a ve štafetě. Na Dolní Moravě budou o medaile zápolit sjezdaři a enduristé.
Blevins a Mitterwallnerová slaví triumf. Jedinečné Nové Město! shodují se vítězové
„Jsme z rozhodnutí UCI nadšeni, je to pro nás pocta a potvrzení toho, že závody světového poháru horských kol pořádáme dobře. Zároveň je to obrovský závazek,“ uvedl předseda organizačního výboru Petr Vaněk.
Poslední světový šampionát bikerů v Česku se konal v roce 2016, kdy jej taktéž hostilo Nové Město na Moravě. Vysočina tehdy dostala přednost před německým Albstadtem. Český biker Jaroslav Kulhavý bral tehdy stříbro.