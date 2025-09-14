Bronzový olympijský medailista z Paříže Hatherly šel do vedení hned ve druhém okruhu, postupně všem soupeřům ujel a nakonec vyhrál s náskokem 48 sekund před Italem Simonem Avondettem. Bronz vybojoval francouzský vítěz úterního short tracku Victor Koretzky.
Zklamáním skončil závod v olympijské disciplíně pro Mathieua van der Poela. Nizozemský univerzál, jenž má ve sbírce světová zlata ze silnice, cyklokrosu i gravelu, se po dobrém startu držel do třetího kola na medailových pozicích, pak se ale postupně propadl a skončil s mankem 5:35 minuty na 29. místě. Na horských kolech tak pro něj zůstává maximem bronz z roku 2018.
Čtyřiatřicetiletý Cink, bronzový medailista MS z roku 2015, ztratil na Hatherlyho necelé tři minuty. Český šampion Jan Sáska byl klasifikován na 54. místě s odstupem tří kol.
MS na horských kolech v Crans Montaně (Švýcarsko)
Cross country
Muži: 1. Hatherly (JAR) 1:30:30, 2. Avondetto (It.) -48, 3. Koretzky (Fr.) -51, 4. Schätti -53, 5. Flückiger (oba Švýc.) -57, 6. Andreassen (Dán.) -1:06, ...11. Cink -2:58, 54. Sáska (oba ČR) -3 kola.
Ženy do 23 let: 1. Holmgrenová (Kan.) 1:17:24, 2. Lopezová De San Romanová (USA) -2:16, 3. Corviová (It.) -3:20, ...26. Hanáková -10:46, 32. Spěšná (obě ČR) -1 kolo.