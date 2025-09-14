Biker Hatherly obhájil titul mistra světa, Cink dojel jedenáctý

Autor: ,
  15:46
Jihoafrický biker Alan Hatherly suverénně obhájil titul mistra světa v cross country na horských kolech. Český reprezentant Ondřej Cink, jenž se na šampionátu ve Švýcarsku podílel na pátém místě štafety a v maratonu skončil osmý, v nejprestižnějším závodu obsadil jedenácté místo.

Jihoafrický biker Alan Hatherly míří na MS ve Švýcarsku za obhajobou titulu. | foto: Stefan WermuthReuters

Bronzový olympijský medailista z Paříže Hatherly šel do vedení hned ve druhém okruhu, postupně všem soupeřům ujel a nakonec vyhrál s náskokem 48 sekund před Italem Simonem Avondettem. Bronz vybojoval francouzský vítěz úterního short tracku Victor Koretzky.

Zklamáním skončil závod v olympijské disciplíně pro Mathieua van der Poela. Nizozemský univerzál, jenž má ve sbírce světová zlata ze silnice, cyklokrosu i gravelu, se po dobrém startu držel do třetího kola na medailových pozicích, pak se ale postupně propadl a skončil s mankem 5:35 minuty na 29. místě. Na horských kolech tak pro něj zůstává maximem bronz z roku 2018.

Čtyřiatřicetiletý Cink, bronzový medailista MS z roku 2015, ztratil na Hatherlyho necelé tři minuty. Český šampion Jan Sáska byl klasifikován na 54. místě s odstupem tří kol.

MS na horských kolech v Crans Montaně (Švýcarsko)

Cross country

Muži: 1. Hatherly (JAR) 1:30:30, 2. Avondetto (It.) -48, 3. Koretzky (Fr.) -51, 4. Schätti -53, 5. Flückiger (oba Švýc.) -57, 6. Andreassen (Dán.) -1:06, ...11. Cink -2:58, 54. Sáska (oba ČR) -3 kola.

Ženy do 23 let: 1. Holmgrenová (Kan.) 1:17:24, 2. Lopezová De San Romanová (USA) -2:16, 3. Corviová (It.) -3:20, ...26. Hanáková -10:46, 32. Spěšná (obě ČR) -1 kolo.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

KVÍZ: Kolik váží koule a jak dlouhý je maraton? Otestuje své znalosti o atletice

Atletický svátek je tady! Od 13. září se v Tokiu koná mistrovství světa. Co víte o českých reprezentantech? Jak znáte pravidla tohoto sportu a jeho historii? Otestujte své znalosti ve velkém kvízu.

Senzace v Davis Cupu! Češi udolali Američany 3:2 a zahrají si finálový turnaj

Dva body Jiřího Lehečky a rozhodující triumf Jakuba Menšíka znamenají, že čeští tenisté ve druhém kole Davis Cupu překvapili Spojené státy. Favority po obrovském boji přemohli na jejich půdě v Delray...

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Alcaraz ovládl finále US Open. Trofej dostal od Lendla, místo Sinnera bude jedničkou

Další parádní bitva dvou jednoznačně nejlepších tenistů současnosti, Carlos Alcaraz v boji o titul z US Open zdolal Jannika Sinnera 6:2, 3:6, 6:1 a 6:4. Velkého rivala porazil stejně jako ve finále...

Vuelta ONLINE: Závod míří do Madridu. Naruší slavnostní dojezd aktivisté?

Sledujeme online

Poslední Grand Tour sezony končí, jubilejní 80. ročník Vuelty má před sebou poslední etapu. Cyklisty čeká 108 kilometrů z Alalparda do Madridu, přičemž ve španělské metropoli absolvuje peloton devět...

14. září 2025  16:38

MS v atletice 2025 Tokio: program, česká nominace, výsledky, kde sledovat

Atletická elita míří do Japonska a fanoušky čeká osm dní atraktivního soupeření. Mistrovství světa v Tokiu je na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci, program závodů, výsledky i kde...

14. září 2025  15:47

Biker Hatherly obhájil titul mistra světa, Cink dojel jedenáctý

Jihoafrický biker Alan Hatherly suverénně obhájil titul mistra světa v cross country na horských kolech. Český reprezentant Ondřej Cink, jenž se na šampionátu ve Švýcarsku podílel na pátém místě...

14. září 2025  15:46

ONLINE: Kometa vede nad Spartou, Hradec ztrácí v Kladně. Třinec přivítá Liberec

Sledujeme online

První týden hokejové extraligy finišuje kompletním třetím kolem. Šlágr se hraje v Brně, kam přijíždí v repríze semifinále pražská Sparta. Do Třince se vydává Liberec, Pardubice se chtějí vrátit na...

14. září 2025  15:45

Štefela prošel na MS hladce do finále výšky, Vondrová v rozbězích končí

Odpoledne druhého dne atletického světového šampionátu v Tokiu obsahovalo celkem jedenáct bodů programu. V kvalifikaci výškařů si pro jasný postup doskákal Jan Štefela. Ve svém rozběhu na čtyři sta...

14. září 2025  11:26,  aktualizováno  15:44

Štefela si oddechl: Pohodička, kvalifikace zadarmo. Jen dlouhé čekání ho deptalo

Od našeho zpravodaje v Japonsku Když po kvalifikaci výškařů dorazil do mixzóny, měl smíšené pocity. Byl rád, s jakou lehkostí prošel do finále mistrovství světa a v jaké je formě. Ale zároveň byl i unavený z dlouhých debat s...

14. září 2025  15:41

Salač v Misanu skončil bez bodů, Marc Márquez má blízko k titulu v MotoGP

Filip Salač obsadil v motocyklové Velké ceně San Marina 18. místo ve třídě Moto2 a poprvé v sezoně zůstal v závodě, který dokončil, mimo bodovanou patnáctku. Český jezdec týmu Elf Marc VDS zopakoval...

14. září 2025  13:54,  aktualizováno  15:31

ONLINE: Bohemians - Slovácko 1:0, rychlý start. Klokani vedou od druhé minuty

Sledujeme online

Tři soutěžní zápasy zatím fotbalisté Bohemians drží bez porážky. Prodlouží si sérii i v osmém ligovém kole proti Slovácku? Souboj uprostřed tabulky sledujte v podrobné online reportáži od 15:30.

14. září 2025  15:20

Jablonec - Pardubice 3:2, drtivý úvod, pak stíhací jízda. Pardubice zůstávají poslední

Fotbalisté Jablonce jsou v nové sezoně Chance Ligy stále neporaženi. O výhře nad posledními Pardubicemi 3:2 rozhodli v prvním poločase třemi góly. Dvěma brankami a jednou asistencí se blýskl útočník...

14. září 2025  15:17

Nejzábavnější tým ligy? Mladá Boleslav! Gólů jako v hokeji, divoké přestřelky

Možná je dobře, že ligový debutant Aleš Majer má sestřih na Kojaka. Jinak by asi trenér fotbalové Mladé Boleslavi z bláznivých přestřelek zešedivěl. Jeho parta je, přinejmenším co se týče gólů,...

14. září 2025  14:57

ONLINE: Liverpool vysvobodila penalta Salaha, následuje manchesterské derby

Sledujeme online

Zatím zůstávají stoprocentní, byť párkrát měli namále. Fotbalisté mistrovského Liverpoolu prodloužili svoji sérii i ve čtvrtém kole na půdě nováčka z Burnley, třebaže se na výhru pořádně natrápili. V...

14. září 2025  14:48

Mistrovství světa ve volejbale mužů 2025: program, český tým, kde sledovat

Čeští volejbalisté po patnácti letech hrají na mistrovství světa. Turnaj se koná na Filipínách od 12. do 28. září a národní tým se snaží o překvapení v podobě postupu do osmifinále. S kým Češi...

14. září 2025  13:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.