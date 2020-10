Čábelická byla na ME 13., vyhráli Ferrandová-Prévotová a Schurter

Mistrovství Evropy horských kol v Monteceneri cross country Muži elite: 1. Schurter (Švýc.) 1:27:25, 2. Carod (Fr.) -10, 3. M. Flückiger (Švýc.) -49, 4. Braidot (It.) -57, 5. Sarrou (Fr.) -1:07, 6. Kerschbaumer (It.) -1:14, ...23. Vastl -4:28, 29. Škarnitzl -5:27, 37. Kobes (všichni ČR) -9:18. Muži do 23 let: 1. Roth 1:18:03, 2. Albin (oba Švýc.) -6, 3. Zanotti (It.) -28, ...30. Jelínek -6:16, 35. Skála -7:30, 37. Jirouš (všichni ČR) -7:36. Ženy elite: 1. Ferrandová-Prévotová (Fr.) 1:13:25, 2. Terpstraová (Niz.) -41, 3. Bělomojná (Ukr.) -56, 4. Richardsová (Brit.) -1:05, 5. Freiová (Švýc.) -1:39, 6. Geraultová (Fr.) -2:22, ...13. Čábelická -4:36, 21. Štěpánová -5:57, 25. Czeczinkarová (všechny ČR) -8:05.