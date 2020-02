Škarnitzl dostal titanovou dlahu, boj o olympiádu však nevzdává

„Něco jsem trefil a šel jsem k zemi. Ještě jsem se zvedl a dojel čtvrtý,“ popsal smolnou chvíli třiatřicetiletý jezdec závodící v barvách týmu Cyklostar Trek Mercedes-Benz se sídlem v Lučanech nad Nisou.

Vyšetření v nemocnici v Aténách odhalilo zlomeninu pátého metakarpu pravé ruky, což je záprstní kůstka na hraně ruky spojující malíček a zápěstí. Lékaři mu poraněné místo srovnali a dali do sádry. Hned v pondělí pak cyklista podstoupil operaci ve Fakultní nemocnici v Praze-Motole. Teď má kost zpevněnou titanovou dlahou se sedmi šrouby, ve středu ho propustili do domácího ošetřování.

„Je to nepříjemné, ale snad to nebude velká komplikace do sezony,“ řekl Jan Škarnitzl. „Ruka vypadá dobře, velmi brzy bych měl začít trénovat. Nejdřív asi jen běh a pak silniční kolo.“

Zkušený biker přijde kvůli zranění o další dva zimní závody v Řecku a na přelomu února a března také o podnik Sunshine Epic na Kypru. V novém formátu vysoce hodnoceného kyperského podniku měl být parťákem Jaroslava Kulhavého. Teď ho nahradí vítěz závěrečné etapy v Řecku Jan Vastl.

„Je škoda, že přijdu o etapové závody v Řecku a na Kypru, čtrnáctidenní tréninkové manko je nepříjemné, ale sezona u nás se rozbíhá až na konci března, a to už bych měl být určitě v pořádku,“ uvažuje.

V Řecku přitom ukázal slušnou formu a v posledním čtyřetapovém závodu až do osudného pádu bojoval se Španělem Cullellem o celkové prvenství. Nakonec skončil třetí, o příčku před ním dojel krajan Vastl. „Letos jsem zvolil jinou přípravu, nic jsem neurychloval, a i když jsem tréninky nesměřoval přímo k závodům, výkonnost byla dobrá,“ těšilo českého reprezentanta.

Světový pohár bikerů v Novém Městě na Moravě - v akci Jan Škarnitzl.

Až si vyléčí pochroumanou ruku, chce se poprat o olympijskou nominaci. Česká republika má pro závod v Tokiu zatím garantované jedno místo, o druhé musí ještě zabojovat.

Pokud to vyjde, Jan Škarnitzl by mohl k dosavadním dvěma olympijským startům v Londýně a Soči přidat i třetí. Musel by však obstát v interním souboji s dalšími elitními Čechy ve třech závodech, které se pojedou v květnu a v červnu: mistrovství Evropy a světa a Světový pohár v Novém Městě na Moravě.

„Start na olympiádě mě samozřejmě láká. Proto jsem taky šel s rukou na operaci, abych urychlil hojení. Primární je teď pro mě ale dostat se zase rychle do závodní pohody,“ říká biker z Brandýsa nad Labem a plánuje brzký návrat.