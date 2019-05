Cyklistický Dakar. Kouzlo Titan Desert může být smrtící

VIDEO: ? The Fast and the Dust. Some footage from today's stage. ? R?pida y polvorienta. Im?genes de la etapa de hoy. #TitanDesert2019 https://t.co/sSlJWmf52a Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu

⏩ The Fast and the Dust. Some footage from today's stage. ⏩ Rápida y polvorienta. Imágenes de la etapa de hoy. #TitanDesert2019 https://t.co/sSlJWmf52a