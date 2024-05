Důležitý krok k Paříži? Bikerka Holubová doma vládla, teď ji čeká ME

Zatímco mužskou kategorii při neúčasti nemocné domácí jedničky Ondřeje Cinka pohltili na stupních vítězů bikeři z Rakouska a Německa, ženský závod úvodního dílu Českého poháru XCO ve Městě Touškově patřil českým reprezentantkám. Za vítěznou Adélou Holubovou a druhou Jitkou Čábelickou dojela jako třetí plzeňská rodačka Simona Spěšná.

Osamocená, většinu doby totiž na trati jela sólově.

„Holky přede mnou brzy odjely, zůstala jsem v ne úplně dobré pozici. Příliš mi nesedí, když jedu sama celý závod, ale dokázala jsem se s tím poprat slušně. Udržela jsem klidnou hlavu, šla do toho bez jakýchkoliv cílů. A s výsledkem jsem moc spokojená,“ uvedla devatenáctiletá bikerka týmu jb Brunex Superior Factory.

Na trati se Spěšná musela potýkat i s technickými trablemi, přisedla si sedlo, povolilo se a otočilo dozadu. „Kolo mělo trošku nemocný den,“ pousmála se. „Ale kluci v depu si s tím poradili suprově, ani jsem tolik neztratila.“

Po zklamání ze závodů Světového poháru v Brazílii si plzeňská bikerka trochu spravila náladu. A stejně jako další Západočeška Adéla Holubová včera zamířila do Rumunska na evropský šampionát. „Ještě pořád to nebylo ideální, ale třetí místo je povzbuzující. Když se to na Evropě sejde a konečně mi pojedou nohy, mohl by z toho být dobrý výsledek,“ věřila Spěšná, kterou mrzí jen to, že „její“ kategorii do 23 let organizátoři v short tracku na poslední chvíli spojili s ženami. „Ale neztrácím hlavu, na short track se moc těším. Třeba se mi povede odjet s rychlou skupinou, uvidíme.“

Spěšná si už zjišťovala, jaká trať ji v Rumunsku čeká. A mohla by sedět. „Připomíná mi podle fotek trať Světového poháru v Andoře, kde to mám moc ráda. I vysokou nadmořskou výškou. Je hodně kořenitá, k tomu nějaké kopce. To by mohlo být dobré,“ plánovala