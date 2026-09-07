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Hazard se zdravím na Vueltě. A jak dál, cyklistiko? Pomoci mají i „tepelné“ kempy

Tomáš Macek

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Francouzský cyklista Bastien Tronchon se chladí a občerstvuje ledovým gelem před patnáctou etapou Vuelty. | foto: CTK / imago sportfotodienst / Fotoreporter Sirotti Stefano ČTK

Od našeho zpravodaje ve Španělsku - Vysokohorské kempy se už dávno staly součástí přípravy cyklistů na závody Grand Tour. Brzy bychom však mohli hovořit i o „tepelných soustředěních“. Tedy až desetidenních tréninkových blocích v extrémních teplotních podmínkách, aby se na ně jezdci před třítýdenním závodem lépe adaptovali.

Jon Greenwell, lékař týmu EF Education, vysvětluje: „Takový trénink vede k tomu, že se začnete při závodě potit při nižších teplotách, což je dobrá věc, protože vám to umožní lépe regulovat tělesnou teplotu. Sníží se i koncentrace sodíku v potu, což pomůže předcházet křečím. A zvýší se objem krevní plazmy. Díky tomu bude srdce efektivněji transportovat kyslík do svalů.“

Doba se mění.

Klima rovněž.

A s ním i cyklistika.

Ne tak dávno byly květnové etapy Gira rušeny kvůli chumelenici a sněhovým závějím. Tour a Vuelta nyní musí počítat se stále častějšími problémy opačného rázu, na něž by měli být jezdci i organizátoři lépe připraveni.

Vuelta 2026 budiž varováním.

„Není neobvyklé, že jezdec během jedné horké etapy ztratí osm až deset litrů potu.“

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Hazard se zdravím na Vueltě. A jak dál, cyklistiko? Pomoci mají i „tepelné“ kempy

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Od našeho zpravodaje ve Španělsku Vysokohorské kempy se už dávno staly součástí přípravy cyklistů na závody Grand Tour. Brzy bychom však mohli hovořit i o „tepelných soustředěních“. Tedy až desetidenních tréninkových blocích v...

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