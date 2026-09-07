Hazard se zdravím na Vueltě. A jak dál, cyklistiko? Pomoci mají i „tepelné“ kempy

Jon Greenwell, lékař týmu EF Education, vysvětluje: „Takový trénink vede k tomu, že se začnete při závodě potit při nižších teplotách, což je dobrá věc, protože vám to umožní lépe regulovat tělesnou teplotu. Sníží se i koncentrace sodíku v potu, což pomůže předcházet křečím. A zvýší se objem krevní plazmy. Díky tomu bude srdce efektivněji transportovat kyslík do svalů.“
Doba se mění.
Klima rovněž.
A s ním i cyklistika.
Ne tak dávno byly květnové etapy Gira rušeny kvůli chumelenici a sněhovým závějím. Tour a Vuelta nyní musí počítat se stále častějšími problémy opačného rázu, na něž by měli být jezdci i organizátoři lépe připraveni.
Vuelta 2026 budiž varováním.
„Není neobvyklé, že jezdec během jedné horké etapy ztratí osm až deset litrů potu.“