Hudson předvedl na téměř 120 kilometrů dlouhé trati impozantní výkon. Více než 35 kilometrů před cílem se odhodlal k úniku a ten nakonec dokázal dotáhnout až ke zlatému dojezdu. Časomíru zastavil na 2:55:19, s mankem 16 sekund pak dorazili jeho nejbližší pronásledovatelé. Ve spurtu o stříbro Francouz Johan Blanc předčil Poláka Jana Jackowiaka.
„Popravdě řečeno mi zatím vůbec nedochází, co se právě stalo,“ uvedl Hudson v rozhovoru pro Mezinárodní cyklistickou federaci (UCI). „Jít do úniku nebylo mým plánem, ale v tom docela těžkém stoupání po sobě všichni tak koukali... Říkal jsem si, že to zkusím, a uvidím, co to přinese a jak dlouho se vepředu udržím. Nakonec to vyšlo až do cíle, ale že můžu opravdu vyhrát, jsem uvěřil až úplně na konci na kostkách,“ dodal Hudson.
Velkou smůlu měl Španěl Benjamin Noval, jenž v závěru vedl snahu o dostižení Hudsona a zdálo se, že si s jistotou dojede pro jednu z medailí. Tři a půl kilometru před cílem však upadl a nakonec dojel do cíle šestatřicátý. Hned za ním dokončil závod Novák, na vítěze ztratil šest a půl minuty. Šestnáctý junior z úterní časovky Jakub Zaňka skončil na 45. místě, Jiří Rejzek o osm příček za ním.
„Byl to hodně těžký závod. Jelo se hned od začátku, dlouho jsem se tam držel, ale dvě kola před cílem jsem si na kostkách vystoupil. Na těch kostkách se mi nedařilo držet s ostatními, ale chtěl jsem závod dokončit, i když jsem jel poslední kola vlastně sám,“ řekl Novák České televizi.
V poledne odstartoval závod s hromadným startem mužů do 23 let.
MS v silniční cyklistice v Kigali (Rwanda)
závod s hromadným startem
Junioři (119,3 km): 1. Hudson (Brit.) 2:55:19, 2. Blanc (Fr.), 3. Jackowiak (Pol.) oba -16, ...37. F. Novák -6:31, 45. Zaňka -10:37, 53. Rejzek (všichni ČR) -11:08
12:00 muži do 23 let