Duhový dres vybojoval díky útoku Hudson, Novák ve Rwandě nestačil na kostkách

Autor: ,
  12:38
Osmnáctiletý Harry Hudson vyhrál na mistrovství světa v silniční cyklistice v Kigali závod juniorů s hromadným startem. V kategorii, v níž se v roce 2004 stal světovým šampionem Roman Kreuziger, vybojoval historicky první zlato pro Británii. Nejlepší z trojice Čechů na startu Filip Novák obsadil 37. místo.

Harry Hudson slaví vítězství na MS ve Rwandě. | foto: AP

Hudson předvedl na téměř 120 kilometrů dlouhé trati impozantní výkon. Více než 35 kilometrů před cílem se odhodlal k úniku a ten nakonec dokázal dotáhnout až ke zlatému dojezdu. Časomíru zastavil na 2:55:19, s mankem 16 sekund pak dorazili jeho nejbližší pronásledovatelé. Ve spurtu o stříbro Francouz Johan Blanc předčil Poláka Jana Jackowiaka.

„Popravdě řečeno mi zatím vůbec nedochází, co se právě stalo,“ uvedl Hudson v rozhovoru pro Mezinárodní cyklistickou federaci (UCI). „Jít do úniku nebylo mým plánem, ale v tom docela těžkém stoupání po sobě všichni tak koukali... Říkal jsem si, že to zkusím, a uvidím, co to přinese a jak dlouho se vepředu udržím. Nakonec to vyšlo až do cíle, ale že můžu opravdu vyhrát, jsem uvěřil až úplně na konci na kostkách,“ dodal Hudson.

Velkou smůlu měl Španěl Benjamin Noval, jenž v závěru vedl snahu o dostižení Hudsona a zdálo se, že si s jistotou dojede pro jednu z medailí. Tři a půl kilometru před cílem však upadl a nakonec dojel do cíle šestatřicátý. Hned za ním dokončil závod Novák, na vítěze ztratil šest a půl minuty. Šestnáctý junior z úterní časovky Jakub Zaňka skončil na 45. místě, Jiří Rejzek o osm příček za ním.

„Byl to hodně těžký závod. Jelo se hned od začátku, dlouho jsem se tam držel, ale dvě kola před cílem jsem si na kostkách vystoupil. Na těch kostkách se mi nedařilo držet s ostatními, ale chtěl jsem závod dokončit, i když jsem jel poslední kola vlastně sám,“ řekl Novák České televizi.

V poledne odstartoval závod s hromadným startem mužů do 23 let.

MS v silniční cyklistice v Kigali (Rwanda)

závod s hromadným startem

Junioři (119,3 km): 1. Hudson (Brit.) 2:55:19, 2. Blanc (Fr.), 3. Jackowiak (Pol.) oba -16, ...37. F. Novák -6:31, 45. Zaňka -10:37, 53. Rejzek (všichni ČR) -11:08

12:00 muži do 23 let

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Muchová vs. CîrsteaováTenis - Dvouhra - 2. kolo: - 26. 9. 2025:Muchová vs. Cîrsteaová //www.idnes.cz/sport
Živě6:2, 0:0
  • 1.10
  • -
  • 6.70
Č. Budějovice vs. KometaHokej - 8. kolo - 26. 9. 2025:Č. Budějovice vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
26. 9. 17:30
  • 2.37
  • 4.10
  • 2.54
Plzeň vs. KladnoHokej - 8. kolo - 26. 9. 2025:Plzeň vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
26. 9. 17:30
  • 1.86
  • 4.30
  • 3.43
Ml. Boleslav vs. SpartaHokej - 8. kolo - 26. 9. 2025:Ml. Boleslav vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
26. 9. 17:30
  • 3.36
  • 4.30
  • 1.88
Liberec vs. K. VaryHokej - 8. kolo - 26. 9. 2025:Liberec vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
26. 9. 18:00
  • 2.05
  • 4.20
  • 2.98
Olomouc vs. VítkoviceHokej - 8. kolo - 26. 9. 2025:Olomouc vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
26. 9. 18:00
  • 2.59
  • 4.20
  • 2.30
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejisty podle fotky? Jen skuteční fanoušci dají všechny

Před rokem znovu zachvátila Česko hokejová euforie, národní tým na domácím mistrovství světa slavil zlato. Sledujete dění v jednom z nejpopulárnějších sportů i po něm? Máte přehled, jak vypadají...

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Neštěstí před začátkem sezony. Mladý český biatlonista tragicky zahynul

Období letní přípravy končí a za pár týdnů odstartuje v biatlonu nová zimní sezona, čeští biatlonisté do ní ale budou vstupovat se stínem smutku. V pouhých devatenácti letech tragicky zahynul bývalý...

MS v atletice 2025 Tokio: výsledky, vítězové, česká nominace a výkony

Atletická elita osm dní bojovala v dalekém Japonsku. Mistrovství světa v Tokiu bylo na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci a výkony, program závodů a především výsledky najdete v...

Jak já jsem šťastný! Postava debutoval v Detroitu s nulou, trenéra oslnil mrštností

V extralize se během roku proměnil z prakticky neznámého ve hvězdu, teď začíná v zámoří opět s prázdným rejstříkem. V noci dostal brankář Michal Postava poprvé čuchnout k hokejové NHL a v přípravě se...

26. září 2025  13:51

Menšík v Pekingu zvládl první kolo, Krejčíková zdolala světovou jedenáctku

Tenista Jakub Menšík v prvním kole v Pekingu potvrdil roli sedmého nasazeného a Miomira Kecmanoviče porazil 7:5 a 6:4. Ve druhém kole turnaje žen si Barbora Krejčíková poradila 7:5 a 6:2 se světovou...

26. září 2025  8:13,  aktualizováno  13:44

Vitík zavinil penaltu, tragický Watkins ji ale neproměnil. Jak to, že ještě neskóroval?

V minulých sezonách patřil k nejobávanějším útočníkům anglické ligy, vybojoval si místo v reprezentaci a v kádru fotbalové Aston Villy je největší hvězdou. Jenže když Olliemu Watkinsovi český obránce...

26. září 2025  12:41

Duhový dres vybojoval díky útoku Hudson, Novák ve Rwandě nestačil na kostkách

Osmnáctiletý Harry Hudson vyhrál na mistrovství světa v silniční cyklistice v Kigali závod juniorů s hromadným startem. V kategorii, v níž se v roce 2004 stal světovým šampionem Roman Kreuziger,...

26. září 2025  12:38

Veterán Švrdlík: Přál bych si, abychom zase přitáhli lidi. Nechci končit v předkole

Skoro se tomu ani nechce věřit. „Začínám jedenáctou sezonu v Bekse, něco už jsem tu zažil,“ říká pivot Kamil Švrdlík. Kapitán pardubických basketbalistů v průběhu nadcházejícího ročníku, konkrétně na...

26. září 2025  12:24

První Češi v NHL: Jiříkovy zámořské trampoty. Ukradený gól a útěk za letuškou

Premium

Coby průkopník vstoupil na neprobádané území a chvílemi nevycházel z úžasu. Hokejista Jaroslav Jiřík se shodou okolností stal prvním Čechem v NHL. Vlastně se v ní v dresu St. Louis Blues jenom mihl,...

26. září 2025

Diváci znovu ocenili politého Červenku. Připomeňte si zlaté oslavy hokejistů

Během těchto dní upadlo Česko do hokejového šílenství. Vítězné momenty šampionátu vyvrcholily výhrou ve finále, kdy národní tým zdolal Švýcarsko 2:0. U následné euforie byla i redakce iDNES.cz,...

26. září 2025  11:37

Tohle si člověk užije! Hudáček rozhodl a gestem provokoval fanoušky Pardubic

V divokém utkání se stal mužem klíčového okamžiku. A také nepřítelem tribun. Třinecký hokejista Libor Hudáček si závěr extraligového duelu v Pardubicích vychutnal. V čase 59:44 vstřelil za...

26. září 2025  11:08

Nové duo dál válí. Trousil se Sedlákem sebrali set jedničkám, další zápas vyhráli

Beachvolejbalisté Tadeáš Trousil a Jiří Sedlák postoupili na Pro Tour Elite v Riu de Janeiro do předkola play off. Pokračování v turnaji jim zajistila čtvrteční výhra 2:1 na sety nad německým párem...

26. září 2025  9:59

Úspěch z ničeho? Ne, jen dlouhodobá píle. Expert o síle českého volejbalu

Kdo neskáče, není Čech, hop, hop, hop! Za léta v českém sportu možná trochu ohraná fráze, ale ve čtvrtek zněla až na dalekých Filipínách. Volejbalová reprezentace tam totiž přepisuje historii....

26. září 2025  9:30

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Česko vs. Bulharsko v TV: kde sledovat semifinále MS ve volejbale živě

Senzační jízda českých volejbalistů na mistrovství světa na Filipínách pokračuje. V sobotním semifinále je čeká souboj s Bulharskem. Kde a kdy můžete zápas sledovat živě?

26. září 2025  9:29

MS ve sportovním lezení 2025 Soul: program, výsledky, jak si vede Ondra

Mistrovství světa ve sportovním lezení v roce 2025 zamířilo do jihokorejského Soulu. V akci je devět českých reprezentantů včetně legendárního Adama Ondry. Jaký je program šampionátu i výsledky...

26. září 2025  9:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.