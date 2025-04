Do poslední zatáčky Ital ještě vjížděl na třetí pozici, ale v cílové rovnice zabral, přesprintoval dva soky, ohlédl se a šup brýle byly pryč.

Jenže tentokrát se ozvali rozhodčí.

Tour des Alpes - première étape



Victoire de Giulio Ciccone 🇮🇹 (Lidl-Trek) devant Félix Gall🇦🇹 et Paul Seixas 🇫🇷 (Décathlon AG2R La Mondiale).#cyclisme #TotA pic.twitter.com/qlqtHWBBnC — CyclingRag (@SebastienFlanq1) April 21, 2025

Pokuta 250 švýcarských franků (6 700 korun) a k tomu stržení 15 bodů ze žebříčku UCI, za jedenácté vítězství v kariéře tak Ciccone získal jen 20.

Jak to?

Italský cyklista porušil pravidlo Mezinárodní cyklistické unie z roku 2021 o neopatrném či nebezpečném zacházení s předměty. Závodníci ani členové týmů totiž nesmí zahazovat předměty či odpadky mimo vymezené zóny, což platí také ve finiši.

A tak Ciccone, který čekal na výhru 680 dní, příliš neprotestoval, byť si po úterní druhé etapě dovolil jízlivější komentář pro agenturu Reuters: „Přijde mi to, nechci říct, směšné, ale je to zvláštní dostat pokutu, když vyhrajete.“ A dodal: „Upřímně řečeno, nesouhlasím s tím, ale tak to je. Nedá se nic dělat.“

Ital navíc přiznal, že o pravidle vůbec nevěděl. Přece jen, ještě v několika případech po jeho zavedení jakémukoliv trestu unikl. „Něco se mění každý rok. Moje chyba, že jsem si to nenastudoval. Teď už to vím,“ uzavřel.