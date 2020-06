Rasismus v cyklistice? Ano, i tam existuje, říká francouzský šampion

Že se ve svém životě setkali s rasismem, o tom nyní hovoří spousta sportovců.



Cyklisty nevyjímaje.

Třeba Grégory Baugé. Francouzský dráhařský sprinter tmavé pleti. Devítinásobný mistr světa, čtyřnásobný olympijský medailista.

Sám prý vyloženě rasistické urážky na nejvyšší cyklisté úrovni nezažil, ale jistá diskriminace kvůli barvě pleti je údajně součástí každodenního života černošských cyklistů.

„Všichni vidíme, že rasismus existuje ve všech oblastech života. A ano, cyklistiku nevyjímaje. I já jsem se s tím musel vypořádat. Nemělo by to být normální, ale takhle to je. Kdy se z toho dostaneme? Sám netuším,“ říká 35letý Francouz pro Cyclismactu.

Dráhařský šampion Grégory Baugé.

O rasismu ve sportu se nyní znovu více hovoří poté, co byl ve Spojených státech zabit George Floyd.

Ten si 25. května šel do obchodu koupit cigarety, jenže chtěl zaplatit padělanou bankovkou.

Přivolaný bělošský policejní důstojník Derek Chauvin mu následně klečel na krku tak dlouho, až se Floyd udusil.

Chauvin byl obviněn z vraždy druhého stupně a protesty začaly sílit. Nejprve v USA, poté i v Evropě a na dalších místech světa.

„Už je to týden, co George Floyd zemřel a já nemám pocit, že by se cokoliv změnilo. Snažím se zůstat pozitivní, ale bolí to,“ říká Baugé. „Rasismus byl vždycky součástí našeho života. Vždycky. Naučili jsme se s tím žít, ale je to nešťastné. Když jsi černoch, hlavou ti letí spousta věcí. Musíš se držet zpátky, i když bys chtěl říct tolik věcí. Hromadí se v tobě vztek, který jednou vybuchne.“

Baugé sám se s rasistickými urážkami ve vrcholné cyklistice nesetkal, jeho francouzský kolega tmavé pleti Kevin Réza ale ano.

„Vím, že od prvních let v profipelotonu s tím měl problém. A taky vím, že se mu nedostalo patřičné podpory,“ má jasno Baugé.

Už v roce 2014 se s ním na Tour de France ne zrovna v rukavičkách bavil Michael Albasini, kterému se nelíbilo, jak Reza pracuje v úniku.

Albasini se následně omluvil. Zároveň popřel, že by jeho slova měla jakýkoliv rasistický podtext. Jen že nebyla správně pochopena kvůli jazykové bariéře.

A pak je tu Gianni Moscon…

Moscon expelled from Tour after he allegedly hit a Fortuneo rider early in the stage. He was also DQ from Worlds for hanging onto team car. Crashed Sebastien Reichenbach. Suspended for 6 weeks for racist insults directed at Kevin Reza.



If Moscon was slower he would be gone pic.twitter.com/n2msbkqiB1 — Race Radio (@TheRaceRadio) July 22, 2018

Ten v roce 2017 na závodu Kolem Romandie otevřeně rasisticky urážel Rezu, na což na Twitteru upozornil Rezův týmový kolega Sebastian Reichenbach. „Jsem šokovaný, že jsou pořád takoví blbci, kteří používají rasistické narážky v pelotonu. Jsi ostudou našeho sportu.“ napsal Švýcar.

Byť nejmenoval, bylo jasné, že mluví o Mosconovi.

Ten tak od týmu dostal šestitýdenní stopku a písemné varování.

„Gianni si uvědomuje, že se choval zle a taky ví, jak vážně tenhle incident tým Sky bere. Omluvil se Kévinovi hned po etapě, stejně tak i následující den ráno a omluva byla přijata. Sám ví, že jeho chování bylo neodpustitelné a kdyby se to opakovalo, může ho to stát místo v týmu,“ znělo v prohlášení britské stáje Sky.

Když se o dva měsíce později Moscon vrátil k závodům na Route du Sud, mluvil o tom, že má čisté svědomí. „Nikoho jsem nezabil a ani to nebylo tak, jak se prezentovalo. Už se k tomu nechci vracet,“ odpovídal reportérům.

Podle Baugého je to ale jen jeden případ z mnoha.

Rasistické narážky totiž sportovci tmavé pleti podle něj nevynášejí do médií. Snaží se je přijmout a nemluvit o nich, protože se bojí malého zastání. Nebo vůbec žádného.

„Trpíme a jsme na to sami. Vidíme to i ve fotbale. Pořád ta samá hesla, jak jsou proti rasismu, ale nic pro to nedělají. Proto dokážu pochopit i násilné protesty, které vyvolala smrt George Floyda. Nemělo by to tak být, ale je, jelikož je v nás tolik frustrace. Vypadá to, že se za nás nikdo nepostaví,“ má jasno Baugé.