Gravel series 2023. Lidé chtějí zážitky, proto tvoříme pestré závody, říká šéf projektu

Součástí série jsou závody, kde se milovníci gravelu poženou maximální rychlostí od startu až do cíle. Jinde se zase pojede systém rallye s měřenými úseky. Nechybí ultra dlouhé distance s obrovským převýšením i pohodové vyjížďky ve výjimečných lokalitách.

„Jde nám o pestrost,“ říká Svatopluk Fořt, ředitel Gravel series 2023 ke změnám, které projekt doznal.

Kalendář Gravel series ve srovnání s loňským ročníkem nabobtnal. Co stojí za rozšířením seriálu?

Vycházíme z vlastních zkušeností. Sami jsme coby organizátoři aktivními vyznavači gravel biků. I proto jsme se rozhodli vytvořit malou sérii závodů. Jde o novou disciplínu. Díky zázemí seriálu Kolo pro život vytváříme vyznavačům gravelů vysoký komfort. Disciplína zatím není tak populární. Ale komunita získává na síle. Chceme ji sdružovat.

Program Gravel series 2023 10. června: Gravel fantaik Plzeň

24. června: Drásal gravel challenge

22.- 23. července: Kraličák gravel rallye

5. - 6. srpna: Gravel fest Trutnov trails

2. - 3. září: Znojmo gravel fest,

30. září: Ralsko gravel ride

Je hodně složité postavit trasy v místech, kde se jezdí závody seriálu Kolo pro život? Nepřekáží si vyznavači gravelů s bikery?

Nikde není dáno, že se má jezdit jenom po štěrku. Využíváme i lesní cesty, které mají jezdivý povrch. Takových se poskládá většinou mnoho kilometrů. Směrem k bikům nejde o žádný problém. Často využijeme pasáže, které jsou povrchem a profilem ideální i pro gravely. A technicky složitá místa, pro gravely nesjízdná, vynecháme.

Gravel biky se z hlediska prodejů derou kupředu. Odráží se statistika i v zájmu veřejnosti o tyto závody?

Lidé využívají gravel pro cesty do práce, někdo to má jako osobní alternativu k silnici, jiný zase jako alternativu k biku. Spektrum fanoušků gravelu je obrovské. Jsou to závodníci, turisté... I proto je důležité rozšiřovat seriál a nabízet více variant.

Může právě odlišení jednotlivých akcí přilákat lidi na podniky letošní Gravel series?

Rozhodně ano. Jednou se jede stylem start cíl. Podruhé jsou na trase měřené úseky. Jiné akce jsou jako výzva vyžadující ujetí určité vzdálenosti a velkého počtu výškových metrů, u nichž se budou cyklisté kochat. Nechceme jít pouze myšlenkou závodění. Jde nám o pestrost a uspokojení všech milovníků gravelu.

Jakou variant příznivci gravelu preferují?

V zahraničí se hodně volí přesun z bodu A do bodu B. Lidé hledají jízdu hezkou krajinou, hezké prostředí a kombinují to s dlouhou tratí. V Česku se pořád ideál hledá. Nejbližší českým milovníkům gravelu jsou dlouhé jízdy s kombinací rychlostních zkoušek. Lidé netouží po jízdě na hranici vyčerpání od startu do cíle. Určitě mají rádi závodění, ale na gravelu inklinují k zážitkům a bonusem jsou měřené úseky.

Pokud na závody Gravel series přijede rodina a jeden z členů bude mít horské kolo, jaký zvolíte přístup?

Nikoho neomezujeme. Na měřených úsecích máme vždy vypsanou i kategorii pro MTB. Pokud chce někdo doprovodit kamaráda na gravelu a nemá jinou alternativu, je horské kolo v pohodě. Nemáme ambice vytvářet striktní závodní sérii. Jde nám o možnost výběru, aby si lidé našli cestu ke kolům a komunita se spojovala. První ročník provázel v době po pandemii zájem v určitých vlnách. Doufáme, že bude postupně narůstat.

Na jedné straně v Česku existuje seriál Kolo pro život určený vyznavačům biků, pak L’Etape by Tour de France pro silniční cyklisty nebo Road Cup rovněž pro vyznavače silniční cyklistiky. Komu je vlastně Gravel series určena?

Někteří lidé mají silničku, horské kolo i gravel. Hledají kompromis, který představuje právě gravel. Nechceme nikoho přetahovat. Jde nám o oslovení nové skupiny lidí, jimž chceme dopřát zážitkovou cyklistiku. Lidé hledají novou dimenzi cyklistiky a opouští silniční či horskou cyklistikou. Gravel se jednotlivými disciplínami prolíná. Jde o alternativu.

Tři ze šesti závodů série jsou dvoudenní. Je cílem vytvořit postupně pro účastníky program nejen na jeden den, ale ideálně na celý víkend?

Jde nám o vytvoření komplexního programu. V Kraličáku či ve Znojmě bude připravený i večerní program. Gravel nezačíná startem a nekončí posledními metry závodu. Jde nám o zabavení celé rodiny.