Skvělý Stošek. Na gravelu dlouho bojoval o světovou medaili, nakonec skončil sedmý

Stošek si po zářijovém šestém místu na mistrovství světa v maratonu na horských kolech připsal další skvělé umístění.
Sedmé místo je navíc nejlepším českým výsledkem v historii gravelových šampionátů. Dosavadní maximum představovala osmá příčka Zdeňka Štybara z premiérového ročníku v roce 2022 v italském Venetu.
Na náročné 144kilometrové trati v Nannupu s více než 3700 výškovými metry nakonec o zlatu rozhodoval spurt čtyřčlenné skupinky. V ní měli dvojí zastoupení Dánové, kteří početní výhodu využili.
Bak Klaris si hlídal zadní kolo Brita Connora Swifta, načež rozkmital nohy a dostal se před něj. Na druhém místě finišoval belgický obhájce zlata Florian Vermeersch, třetí skončil Swift, čtvrtý Würtz Schmidt.
„Připadá mi to neskutečné,“ líčil třicetiletý vítěz, který většinu dne pracoval pro Würtze Schmidta. „Snažil jsem se těžit z výhody, že jsme byli ve skupině dva. Nemám dobrý spurt, tak jsem se snažil jen zachytit zadní kolo Connora Swifta. A podařilo se!“
Bak Klaris v roce 2014 vyhrál na silnici juniorské Paříž–Roubaix i Závod míru juniorů, později závodil za kontinentální týmy, načež se z něj stal gravelový specialista. Získal už dva domácí tituly a loni vyhrál prestižní Gravel Earth Series. Na mistrovství světa dojel loni desátý.
Stošek dorazil do cíle na sedmém místě s mankem osmi sekund. Dlouho se ale zdálo, že po evropském titulu na gravelu z roku 2024 může do sbírky přidat i světovou medaili.
Na občerstvovacích stanicích mu bidony předával i Petr Vakoč. Ten měl rovněž startovat, jenže ho v Austrálii zastavila nemoc.
Úřadující mistr republiky na gravelu i v maratonu horských kol, který se letos do skvělé formy dostal i přes květnovou akutní infekci cytomegalovirem, se celý den držel mezi favority.
Když se na mokré šotolině a v četných výjezdech skupina tenčila, neztrácel. Naopak si na posledních třiceti kilometrech hlídal čelo a na několik kilometrů získal spolu s dalšími třemi jezdci malý náskok.
|
Budíček nad ránem, čtyřicet ve stínu i divá zvěř. Stošek o nejtěžším bikerském klání
Soupeři je sice dojeli a skupina se opět rozrostla, někdejší dvaatřicetiletý vicemistr světa v maratonu horských kol ale dál pracoval na čele a pokrýval další útoky.
Zhruba osm kilometrů před cílem už však v jednom ze stoupání nezachytil nástup čtveřice, která si to posléze rozdala o vítězství.
Stošek se spolu s Američanem Keeganem Swensonem ještě pokoušel ztrátu smazat, ale už se jim to nepodařilo. V souboji o páté místo ho pak v cílové rovince porazili Němec Paul Voss a Swenson.
Cyklistické mistrovství světa v gravelu v Nannupu (Austrálie)
Muži (144 km):
1. Bak Klaris (Dán.) 4:09:05, 2. Vermeersch (Belg.), 3. Swift (Brit.) oba stejný čas, ...7. Stošek (ČR) -8.