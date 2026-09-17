Jak zbohatl Pogačar. Čím Red Bull zastínil ostatní. Jaký tým si nevydělal na benzín

Toto tvrzení je samozřejmě nutné brát s jistou nadsázkou, protože týmy neplatí palivo z vybojovaných prémií, nýbrž ze sponzorských peněz. Prize money ze závodu se naopak většinou shromáždí od všech jezdců do jednoho „měšce“ a následně rozdělí na devět částí, z nichž osm připadne závodníkům a devátá členům realizačního týmu.
Zmiňovanými třemi týmy, které skončily na samém konci finančního žebříčku Vuelty, jsou druhodivizní Burgos-BH (celkový zisk 9000 eur) a prvodivizní stáje Jayco AlUla (5000 eur) a Picnic-PostNL (4000 eur).
Prémie vypláceli organizátoři za umístění v celkové i dalších klasifikacích a v etapách, ale také za vrchařské a rychlostní prémie či vlastnictví dresů.
V čele finančního žebříčku Vuelty byl Movistar s vítězným Enrikem Masem se 181 300 eury před nizozemskou Vismou se 151 350 eury.
👋 Por aquí tenemos un poco de resaquita emocional 🥹 pic.twitter.com/Sccx7rXrGM— Movistar Team (@Movistar_Team) September 14, 2026
Visma sice měla nejlepšího jezdce v celkové klasifikaci „až“ na pátém místě v osobě Seppa Kusse, finančně však těžila ze sedmi etapových triumfů svých jezdců – pěti sprintera Brennana a dvou Van Aerta.
Další příčky patří stájím Red Bull-Bora (96 885 eur), Bahrain-Victorious (82 540) a Decathlon (66 365).
NSN, za který závodil na španělské Grand Tour rovněž Jan Hirt, skončil v tomto pořadí se 14 270 eury na devatenáctém místě.
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Enric Mas vévodí i žebříčku jezdců sestaveném podle příjmů z Vuelty se 176 800 eury, z čehož 150 000 činila prémie za konečné první místo.
Za Španělem následují Matthew Brennan (65 905), Primož Roglič (65 355) a Wout van Aert (58 970).
Paradoxně pátá příčka v tomto pořadí patří Tadeji Pogačarovi, přestože vydržel v závodě jen do pádu v osmé etapě. I tak za tři etapová prvenství a nepřetržité držení červeného dresu nasbíral 42 855 eur.
Jsou to ovšem „drobné“ v porovnání s tím, kolik peněz vyjezdil Slovinec na Tour, kde si připsal na konto 611 980 eur.
Takový rozdíl nicméně plyne i ze skutečnosti, že dotace Tour je výrazně vyšší než u relativně chudé Vuelty (přestože i u ní má společnost ASO podíl v portfoliu majitelů závodu).
Na Vueltě se celkem rozděluje na odměnách 1,12 milionu eur, zatímco na Tour 2,3 milionu. Pro porovnání: Giro má dotaci 1,64 milionu a ženská Tour 250 tisíc eur.
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Movistar i přesto zaznamenal na své domácí Grand Tour devětkrát větší výdělek než na Tour, kde zcela selhal a odvezl si z Francie pouhopouhých 19 tisíc eur.
Jiný zajímavý žebříček nabízí porovnání úspěchů týmů na všech třech podnicích Grand Tour v této sezoně.
O celkové triumfy se tu podělily Visma (Vingegaard na Giru), UAE (Pogačar na Tour) a Movistar (Mas na Vueltě). Na rozdíl od těchto stájí však jediný Red Bull může říci, že měl zástupce na stupni vítězů při každé Grand Tour – a navíc pokaždé jiného.
Our 2026 Grand Tour champions 😍— Velon CC (@VelonCC) September 13, 2026
We've been treated to three incredible Grand Tours this season with Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar and Enric Mas taking impressive overall victories 🩷💛❤️
📸 Getty Images pic.twitter.com/TWL2IhjsYE
Jai Hindley skončil třetí na Giru, Remco Evenepoel druhý na Tour a Primož Roglič druhý na Vueltě.
Po dvou zastoupeních na celkovém pódiu vybojovaly ještě týmy UAE (na Tour 1. Tadej Pogačar a 3. Isaac Del Toro) a Decathlon (Felix Gall 2. na Giru a 3. na Vueltě). Navíc Decathlon mohlo těšit i čtvrté místo mladíka Paula Seixase na Tour.
Rakušan Gall, odcházející z Decathlonu do Lidl-Treku, byl jediným cyklistou na stupních vítězů dvou Grand Tour v této sezoně. Neúspěšně a po pádech i předčasně skončily pokusy o double Giro - Tour v podání Jonase Vingegaarda a Tour - Vuelta v režii Tadeje Pogačara.
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Zajímavým zjevem je stáj Bahrain-Victorious. Neměla sice ani jednoho jezdce na stupních vítězů, zato jako jediná celkem čtyři cyklisty v top 10: na Giru šestého Afonsa Eulália a devátého Damiana Carusa, na Tour pátého Lennyho Martinéze a na Vueltě sedmého Jakoba Omrzela. Přitom Eulálio, Martinez a Omrzel nebyli na začátku těchto závodů ani lídry týmu.
Jediným cyklistou z pelotonu, který dokončil všechny tři Grand Tour byl Sepp Kuss z Vismy: v roli domestika třináctý na Giru i na Tour a coby lídr pátý pro celkové pořadí na Vueltě.
Připočtěme k tomu ještě Kussovu vyhranou etapu na Giru a málem vyhranou na Tour a jde o vskutku obdivuhodný počin!
Sepp Kuss, simply 𝐢𝐧𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐛𝐥𝐞. 🦅 pic.twitter.com/HVsj0w8OaT— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) September 16, 2026
Z pohledu etapových vítězství kraluje sezoně na třítýdenních závodech Visma, která jich má celkem čtrnáct (Vingegaard a Brennan 5, Van Aert 2, Kuss 1 a navrch týmová časovka na Tour).
Druhá příčka patří UAE se třinácti triumfy (Pogačar 8, Narvaéz 3, Arrieta a Del Toro 1).
S velkým odstupem následuje Soudal-Quick Step se sedmi vítězstvími.
Velmi povedenou premiérovou sezonu v první divizi zažilo norské Uno-X. Ozdobilo ji i čtyřmi etapovými prvenstvími, rozprostřenými mezi všechny tři závody.
Podobné jako v počtu vítězství je to mezi Vismou a UAE i s umístěními v top 10 jednotlivých etap: nizozemská stáj jich má 47, UAE 42.
Ještě lépe si v tomto směru vedly Lidl-Trek (49) a Red Bull-Bora (48), obě stáje však mají shodně jen dvě etapová vítězství.
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Nejméně úspěšným worldtourovým týmem se stal naopak Picnic-Post NL, jehož zástupci zaznamenali v 63 etapách Grand Tour pouze čtyři umístění v top 10 (jednou zásluhou pátého místa Pavla Bittnera ve spurtu 8. etapy Tour) a v celkové klasifikaci bylo týmovým maximem 27. místo.
Bez etapového vítězství zůstaly z prvodivizních stájí rovněž stáje Lotto-Intermarché a NSN. Druhá jmenovaná měla na kontě 26 umístění v top 10, dvakrát zásluhou Jana Hirta, jehož maximem bylo šesté místo v královské etapě Vuelty.
Hirtovo konečné 12. místo na Giru je i nejlepším umístěním jezdců NSN v celkovém pořadí podniků Grand Tour v sezoně.
Z českých worldtourových cyklistů se na závodech Velké trojky představil ještě Mathias Vacek v podpůrné roli na Tour, kde nejvýše dojel na 10. místě v klasikářské etapě do Foix, kde rozjel vítězný spurt svému lídrovi Madsi Pedersenovi.
Do výčtu Čechů ještě zbývají bratři Matyáš a Tomáš Kopečtí v dresu druhodivizního Unibetu, kteří startovali na Giru coby podpora Dylana Groenewegena. Jejich nejlepšími výsledky v etapách tam bylo 41., respektive 89. místo.