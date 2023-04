Esa juniorské cyklistiky opět míří do Kyšic na Grand Prix West Bohemia

„Jde o mimořádnou událost a atraktivní diváckou podívanou,“ říká Petr Kubias, šéf akce a manažer Roman Kreuziger Cycling Academy. „Snahou je udělat v Plzni tradiční mezinárodní podnik na vysoké úrovni, na který by se špičkové juniorské týmy rády vracely. Jednou bychom rádi závod uspořádali třeba i jako malý etapáček.“

Grand Prix West Bohemia Sobota (Kyšice - start i cíl) kadeti, 72,6 km (6 okruhů) 10.00 junioři, 121 km (10 okruhů) 14.00 Neděle (Kyšice - start i cíl) kadeti, 84,7 km (7 kol) 10.00 junioři, 133,1 km (11 kol) 14.00

Centrem dění se stanou opět Kyšice, kde je start i cíl všech závodů. Zvlněná trasa klasikářského střihu vede přes Červený Hrádek, Dýšinu a Chrást zpět do místa startu. „Takhle se pojede v neděli, v sobotu si cyklisté okruh zkusí v opačném směru. Se závody souvisí i jistá omezení dopravy, poprosil bych všechny o shovívavost a respektování pokynů pořadatelů,“ doplnil Kubias.

Účast by měla být nabitější než v minulých letech. „Pro mladé jezdce se jedná o předstupeň pro přestup do některého z týmů World Tour. O to víc se chceme ukázat,“ zdůraznil bývalý skvělý silničář, který v Plzni zvedá úroveň mládežnické akademie a vrhl se i na pořádání závodů. „Zkušenosti máme a možnost vrátit Plzeň na světovou cyklistickou scénu je pro nás velkou výzvou,“ prohlásil Kubias a doufá, že o víkendu budou hodně vidět i zelenkavé dresy pořádající Roman Kreuziger Cycling Academy.

„Solidní formu má Pavel Šumpík, vítěz úvodního dílu národního poháru v Jevíčku. Ukázat se mohou i další kluci. Ale hlavními favority jsou znovu jezdci z Auto Eder, juniorské zálohy world tourové stáje Bora–hansgrohe,“ vypočítal.

Nedělní závody je možné sledovat i živě na internetu a také v hybridním vysílání na ČT Sport.