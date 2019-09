Grand Prix Prostějov slavila 20 let. Závod jako řemen, cenil si šéf

Bodovací závod ovládl Nicolas Pietrula z Dukly Praha, když za sebou nechal několikanásobného mistra světa Morgana Kneiského. V keirinu kralovali závodníci Dukly Brno Martin Čechman před Tomášem Bábkem.

Na pódium se dostal i jejich parťák Robin Wagner, který skončil třetí ve sprintu. „Úspěch byl už dostat se přes náročné jízdy s Maďarem Sandorem Szalontayem. První jízdu vyhrál on, druhou já a rozhodující jsme jeli jen patnáct minut nato, navíc v tom největším vedru. To bylo obrovsky náročné a naštěstí pro mě úspěšné,“ cenil si Wagner, který s dráhou začínal právě na místním velodromu.

A znovu se tu připomněl bronzem. „V semifinále jsem si na Poláka Daniela Rochnu věřil, dvakrát to bylo těsně na pásce, což mě hodně zamrzelo. Bohužel je to sprint a jsem rád i za to třetí místo,“ přiznal.

Domácí závodníci z Tufo-Pardus Prostějov věřili v úspěch ve scratchi od medailisty z mistrovství Evropy Daniela Babora, který však skončil těsně pod stupni na čtvrtém místě.

„Průběh závodu jsme měli pod kontrolou, závěr pak ale nevyšel podle představ. Myslím, že jsem mohl zvolit o něco těžší převod a mohlo to dopadnout jinak, na mé výkonnosti se ale podepsaly také zdravotní problémy, nebylo to zcela ideální. Pomýšlel jsem rozhodně výše než na čtvrté místo, ale i tak to není špatné. Velkou zásluhu na něm má hlavně bezchybná týmová práce, udělali jsme maximum,“ měl jasno Daniel Babor.

Mezi ženami kralovala Dánka Amalie Dideriksenová, která ovládla omnium a s krajankou Julií Lethovou i madison. Právě bodovací závod dvojic je v mužské kategorii tradičním vrcholem dvoudenních závodů, které se jedou také jako Memoriál Otmara Malečka.

Nejlépe z Čechů skončil odchovanec olomoucké cyklistiky Ondřej Vendolský spolu s Janem Krausem, kteří byli osmí. O příčku za nimi byla prostějovská dvojice Wojciech Pszczolarski - Daniel Babor. Z vítězství se radovali Dánové Lasse Norman Hansen a Niklas Larsen před Bělorusy a Francouzi.

„Sportovní úroveň Grand Prix byla excelentní a jsem rád, že nedošlo k vážnějším pádům či jiným problémům a v neposlední řadě vyšlo počasí. Skvělým vyvrcholením akce byl závěrečný madison a finále keirinu, které bylo zcela v režii českých jezdců. Byl to závod jako řemen,“ pochvaloval si ředitel závodu Michal Mráček.