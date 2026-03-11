Další konkurence pro Česko. Start Tour v roce 2029 chce hostit také Německo

Kromě Česka a Německa se uchází o uspořádání úvodních etap Tour v roce 2029 také Slovinsko, odkud pochází největší hvězda současné cyklistiky Tadej Pogačar, čtyřnásobný vítěz slavného závodu. „Máme lepší příběh,“ uvedl Hofmann ke konkurenčním kandidaturám.
Německé sdružení původně usilovalo o start Tour v roce 2030 u příležitosti 40. výročí znovusjednocení Německa a plánovalo etapy ve třech spolkových zemích – Sasku, Sasku-Anhaltsku a Durynsku.
Česko nikdy nebylo k Tour de France blíž, hostilo by dvě etapy, říká šéf svazu
„Zeptal jsem se jich, proč ne v roce 2029?“ uvedl ředitel Tour de France Christian Prudhomme v lednovém rozhovoru s německou televizní stanicí ARD. Zmínil právě 40. výročí pádu Berlínské zdi v listopadu 1989. „Pokud mluvíme o znovusjednocení jako motivu německé kandidatury, máme na mysli v první řadě pád Berlínské zdi. Německá kandidatura s Berlínem by samozřejmě byla silnější,“ prohlásil Prudhomme.
Podle Hofmanna by se i v roce 2029 jela většina úvodních etap východním Německem. „Stále se snažíme realizovat náš model 3+1,“ řekl Hofmann.
Tour de France startovala v Německu už čtyřikrát. V roce 1965 vyrazil peloton z Kolína nad Rýnem, v roce 1980 z Frankfurtu, v roce 1987 ze Západního Berlína a v roce 2017 z Düsseldorfu.
České úsilí získat pořadatelství úvodních etap závodu zahájila loni vláda Petra Fialy (ODS). Trojice etap Tour de France by mohla vést z Prahy přes Křivoklátsko zpět do hlavního města, z Tábora do Českých Budějovic a z Českého Krumlova do Kvildy. Přípravou kandidatury se zabývá pracovní skupina za účasti ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného (Motoristé) a předsedy Národní sportovní agentury (NSA) Karla Kováře.