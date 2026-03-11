Další konkurence pro Česko. Start Tour v roce 2029 chce hostit také Německo

  16:22
O start cyklistické Tour de France v roce 2029, který by chtělo hostit Česko, má zájem také Německo. Takzvaný Grand Départ chce uspořádat v Berlíně ke 40. výročí pádu Berlínské zdi. Thomas Hofmann ze sdružení Grand Départ Allemagne řekl agentuře SID, že rozhovory s organizátorem závodu společnosti ASO jsou velice slibné.

Wout van Aert ujíždí ve stoupání na Montmartre i Tadeji Pogačarovi. | foto: AP

Kromě Česka a Německa se uchází o uspořádání úvodních etap Tour v roce 2029 také Slovinsko, odkud pochází největší hvězda současné cyklistiky Tadej Pogačar, čtyřnásobný vítěz slavného závodu. „Máme lepší příběh,“ uvedl Hofmann ke konkurenčním kandidaturám.

Německé sdružení původně usilovalo o start Tour v roce 2030 u příležitosti 40. výročí znovusjednocení Německa a plánovalo etapy ve třech spolkových zemích – Sasku, Sasku-Anhaltsku a Durynsku.

Česko nikdy nebylo k Tour de France blíž, hostilo by dvě etapy, říká šéf svazu

„Zeptal jsem se jich, proč ne v roce 2029?“ uvedl ředitel Tour de France Christian Prudhomme v lednovém rozhovoru s německou televizní stanicí ARD. Zmínil právě 40. výročí pádu Berlínské zdi v listopadu 1989. „Pokud mluvíme o znovusjednocení jako motivu německé kandidatury, máme na mysli v první řadě pád Berlínské zdi. Německá kandidatura s Berlínem by samozřejmě byla silnější,“ prohlásil Prudhomme.

Podle Hofmanna by se i v roce 2029 jela většina úvodních etap východním Německem. „Stále se snažíme realizovat náš model 3+1,“ řekl Hofmann.

Tour de France startovala v Německu už čtyřikrát. V roce 1965 vyrazil peloton z Kolína nad Rýnem, v roce 1980 z Frankfurtu, v roce 1987 ze Západního Berlína a v roce 2017 z Düsseldorfu.

TOUR DE FRANCE. Rýnskou věž ve městě Düsseldorf ozdobila světelná instalace ve francouzských národních barvách. Tradiční Grand Départ, tedy start mimo území Francie, letos hostí právě německý Düsseldorf. Nejslavnější cyklistický závod světa začal v sobotu 1. července.

České úsilí získat pořadatelství úvodních etap závodu zahájila loni vláda Petra Fialy (ODS). Trojice etap Tour de France by mohla vést z Prahy přes Křivoklátsko zpět do hlavního města, z Tábora do Českých Budějovic a z Českého Krumlova do Kvildy. Přípravou kandidatury se zabývá pracovní skupina za účasti ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného (Motoristé) a předsedy Národní sportovní agentury (NSA) Karla Kováře.

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

Rychlejší nějakou dobu nebudu. Vonnové pomáhají s pohybem nová kolečka

Video, kde Lindsey Vonnová jezdí po domě na elektrické tříkolce pobavilo...

Lindsey Vonnová pokračuje v rekonvalescenci po vážném zranění nohy. Přestože je léčba náročná, slavné lyžařce nechybí humor. Nyní fanouškům ukázala, jak se pohybuje po svém domě. Klasický invalidní...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

11. března 2026  16:22

Dva zápasy ve Varech, jeden v Jihlavě. Hokejisté znají plány pro přípravu na MS

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Čeští hokejisté se v přípravě před květnovým mistrovstvím světa ve Švýcarsku představí v Karlových Varech a v Jihlavě. Na západě Čech změří 16. a 17. dubna síly s Německem, v nové jihlavské aréně je...

11. března 2026

Eliáš po zápase legend vzpomíná na epizodku v Pardubicích: Byl to skvělý čas!

Patrik Eliáš před zápasem hokejových legend v Pardubicích.

Tuhle epizodku si reálně vybaví pardubičtí fanoušci odhadem tak ročníku 1992 a starší. Patrik Eliáš, vedle vrstevníka Milana Hejduka největší hvězda víkendové exhibice NHL Den hokeje v Česku v...

11. března 2026

Před derby pokrývá sedačky mech. Brněnské kluby chtějí po městu opravy stadionu

Na stav stadionu a zázemí ShipEx Areny upozornili na společné tiskové...

Brněnské fotbalové kluby Artis i Zbrojovka společně žádají po vedení města, aby politici zchátralou ShipEx Arenu v Srbské ulici nechali co nejdříve opravit. Radní pro sport na výzvy reagoval...

11. března 2026  15:14

Colorado vytočil trest pro hvězdu. Že zranil gólmana? To je mi jedno, vztekal se trenér

Nathan MacKinnon sráží Connora Ingrama v brankovišti Edmontonu.

Měl to být mimo jiné souboj dvou nejlepších hokejistů současnosti. Connor McDavid proti Nathanu MacKinnonovi. A také byl, jen trval necelé dvě třetiny. Pak lídr Colorada zamířil do kabiny, od...

11. března 2026  15:14

Loučení toho, co vystrajkoval Ohtaniho. Postavte Satoriovi sochu, ozvalo se

Nadhazovač Ondřej Satoria ve svém posledním reprezentačním zápase. Na World...

Nestává se často, aby se český sportovec dostal na titulní stranu prestižního amerického webu. Ondřeji Satoriovi se to v úterý na stránkách Major League Baseball povedlo. Jeho příběh zaujal i...

11. března 2026  15:12

Kapitán plzeňské senzace Jeřábek: Jsme poctiví kluci, ve čtyřce jsme zaslouženě

Jakub Jeřábek jako plzeňská posila

Dokázali to. Výhrou v posledním kole základní části si hokejisté Škody pojistili nejen účast ve čtvrtfinále, kam půjdou z parádní druhé příčky, ale i účast v Lize mistrů. Vyřazovací boje indiáni na...

11. března 2026

Alkmaar - Sparta v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě

Hráči Sparty slaví třetí gól proti Aberdeenu.

Fotbalisté Sparty vstupují do osmifinále Konferenční ligy. Čeká je souboj s nizozemským Alkmaarem a začínají na hřišti soupeře. Kdy a kde můžete zápas sledovat živě a další informace o utkání najdete...

11. března 2026  14:59

Zabili nám vůdce! Íránský ministr odmítá účast fotbalistů na MS, Trump by je uvítal

Gianni Infantino předává prezidentu Trumpovi symbolický lístek na fotbalový...

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že umožní Íránu zúčastnit se letního mistrovství světa ve fotbale, přestože jsou země ve válečném stavu. Prezident FIFA Gianni Infantino to uvedl na...

11. března 2026  11:40,  aktualizováno  14:54

Předávání rychlobruslařského žezla. Sáblíková a Jílek hodnotí historickou zimu

Vítězný Metoděj Jílek a Martina Sáblíková v Českém domě. (13. února 2026)

Víc symbolické poslední měsíce být snad ani nemohly. Zatímco Martina Sáblíková objížděla rychlobruslařské závody a loučila se se svou veleúspěšnou kariérou, Metoděj Jílek na stejných akcích sbíral...

11. března 2026  14:50

První krok splněn. Soupeřky jsme utahaly, líčila Holešínská. Příště čeká „mlácenou“

Petra Holešínská se rozcvičuje před zápasem s Jižním Súdánem v kvalifikaci o MS.

Polovina týmu českých basketbalistek si při vítězném vstupu do kvalifikace mistrovství světa připsala dvouciferný počet bodů. Křídelnice Petra Holešínská byla po výhře 89:52 nad Jižním Súdánem...

11. března 2026  14:30

Po biatlonu stříbro i v klasice! Bubeníčková na paralympiádě září, lepší byla jen Ruska

Simona Bubeníčková s trasérem Davidem Šrůtkem po dokončení závodu na 10 km.

Sedmnáctiletá Simona Bubeníčková získala na paralympijských hrách druhou stříbrnou medaili. V Teseru skončila zrakově postižená sportovkyně druhá v běhu na lyžích na 10 km klasickou technikou a...

11. března 2026  13:37,  aktualizováno  14:17

